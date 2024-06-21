Олега Куцина, Сергія Кузнєва, Петра Скунця, 128 бригади: на Закарпатті перейменовано вулиці. Де і які

Розпорядження «Про перейменування вулиць в населених пунктах Закарпатської області» підписав 11 червня голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

Відповідно до розпорядження, у низці населених пунктів в різних районах області перейменовано вулиці, що раніше носили імена радянських, комуністичних діячів або мали радянську топоніміку.

Зокрема в Ужгороді, завдяки розпорядженню, нарешті з’явилися вулиці імені полеглих у війні захисників Олега Куцина та Сергія Кузнєва.

Як повідомляв Varosh, свого часу ужгородці зібрали під відповідними петиціями про перейменування вулиць у пам’ять загиблих військовослужбовців необхідні голоси. Утім, міська рада за перейменування так і не проголосувала. Нині ж, відповідно до розпорядження, в Ужгороді вулицю Тімірязева перейменовано на вулицю Олега Куцина, а вулицю Ломоносова – на вулицю Сергія Кузнєва.

Цим же розпорядженням на честь Олега Куцина перейменовано також вулиці у селищі Тересва та Нересниця на Тячівщині.

Також, зокрема, перейменовано вулицю Маресьєва – на вулицю Михайла Колодзінського; Павлова – на вулицю Братів Кедюличів; Менделєєва – на вулицю Петра Скунця.

Згаданим розпорядженням у Берегові перейменовано вул. 8 Березня на вул. Августина Волошина.

У Виноградові вулицю Пушкіна – на вул. братів Дмитра та Михайла Зейканів, які загинули у російсько-українській війні.

Вулицю Першотравневу в Іршаві – на вул. Романа Шухевича.

У Тячеві вулицю Партизанську – на вулицю Героїв УПА.

Вулицю Вакарова у Мукачеві – на вулицю полеглого у війні Дмитра Кафлановича.

Окрім того, відповідно до розпорядження, у низці населених пунктів – у Виноградові, селах Бобвище, Лохово, Страбичово та Холмок – з’явилися вулиці ім. поета, журналіста та громадського діяча Івана Ірлявського.

Ще у 10 населених пунктах з’явилися вулиці на честь 128-ої бригади. Така вулиця тепер буде в Чопі, Минаї, Страбичові, Хусті, Вишкові, Драгові, Ільниці, Тячеві, Новоселиці, Тернові.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: depositphotos.com

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