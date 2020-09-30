У будинку священників у центрі Ужгорода створили музей вина та виноробства

В історичній частині Ужгорода, на вулиці Капітульній, працює напрочуд атмосферний заклад Villa Alföld. Ми розповідали про його настроєву терасу у матеріалі 7 терас в Ужгороді, які варто відвідати цього літа. А ще публікували таку історію: З’їсти тарілку після вечері: у Villa Alfold подають страви в еко-посуді. Цього разу піднімемося на горище, де облаштували музей вина та виноробства.

Заклад розташований у будинку, де раніше мешкали священники, серед них також – Еммануїл Рошкович. Цій будівлі – понад 300 років. Ресторація розвиває концепцію традиційної регіональної кухні і культивує вино. Відтак і назва Villa Alföld, адже рівнина Великий Альфед охоплювала “винні” території Угорщини, Словаччини, Румунії, Сербії, Хорватії і Закарпаття. На цих землях активно розвивалася винна культура. Сучасна Villa Alföld зберігає і відроджує локальні гастрономічні й винні традиції – концептуальним меню, винною картою, а також музеєм вина та виноробства.

У експозиції зібрано понад 150 оригінальних цінних речей із винних регіонів Угорщини, Словаччини, а також Закарпаття. Довелося чимало поторгуватися з антикварами. Водночас інсталяція зображає також історію будинку. До прикладу, виставлені дві роботи – репліки на відомі полотна Ігнатія Рошковича, рідного брата Еммануїла Рошковича.

У музеї немов бачиш увесь процес виготовлення вина понад 100 і 200 років тому, а також сучасність. Прилади для обробки виноградної лози, секатори для винограду, механізми подрібнення плодів, термометри, якими вимірювали температуру при бродінні, крани для бочок… Три преси – два модерні для крафтового виробництва, а також один масивний із 200-літньою історією.

Звісно, бачимо бочки, вони витримували вино по 50-60 років. До речі, безпосередньо в закладі бочки стилізовані під столики. Стільці мають по 80-100 років, вони привезені з Егера, їх пофарбували у стилі інтер’єру закладу.

У музеї зібрані вінтажні фотокартки часів Австро-Угорщини та Чехословаччини. На більшості зображене Мукачево​, коли замок Паланок ще був огорнутий виноградом. Єдина листівка з Ужгорода – з тодішньою Кальварією, яка колись була засаджена виноградом.

А ще тут сформована колекція зі ста пляшок вина 1960-80-х років винних регіонів Угорщини, Словаччини, Румунії, Сербії, Хорватії та із Закарпаття.

Цей простір сповнений автентичністю, європейською атмосферою. У музеї навіть організовували перегляд саме історичного кіно – символічний вибір для такого антуражу.

Евеліна Гурницька, Varosh