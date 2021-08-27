Meat&Meet: рестобар про правильні стейки, добре вино та вишукані коктейлі

«Time for a great taste» – гасло нового закладу, який відкрили в Мукачеві. Направду, смаки та поєднання, які випрацювала та презентувала команда закладу, неймовірно насичені, витончені та гармонійні.

Спеціалізація рестобару – стейки. Правильні та неодмінно з кращого м’яса з Америки та України. Утім в меню є й антіпасті, рибні страви, філе качки, курча чилі, каре ягняти та гарніри. А також збалансована винна та коктейльна карти. Розповімо про все детальніше.

М’ясо, меню, кухня

– Особлива наша гордість – це те, що ми можемо запропонувати нашим гостям не просто смачні стейки, а стейки з різних країн світу. Наразі це Америка, Австралія та Україна. Приготувати справді добрий стейк – це мистецтво, – кажуть засновники закладу Сергій та Анастасія.

В меню пропонують почати з антипасті, брускет чи пате з курки з вишнею. Hot starters – це тако, ребра в соусі, бургер із яловичиною та крильця. Гостям запропонують фірмовий та рибний супи.

Основа – стейки: клаб, Нью-Йорк, рібай, томагавк, тібон, шатобріан, а також стейк зі свинного ошийка на кістці. До страв подають трюфельне масло та запашний хліб.

– Як би дивно це не звучало, але на Закарпатті лише зароджується культура вживання та приготування правильних стейків, а також пиття вина. Ми багато подорожуємо і надихаємося тим, що бачили, куштували та переживали на власному досвіді в різних країнах світу. Тому наше меню – це певний ф’южн європейських кухонь із нашими регіональними особливостями. Воно зрозуміле, але водночас наповнене та цікаве. Коли ми його формували, то спиралися на думку про те, що в нас всіх різні смаки, але є поняття безперечної якості, з якою не посперечаєшся, – розповідають у Meat&Meet.

Особливість роботи з якісними американськими стейками – це чітке дотримання всіх умов транспортування (ред. – їх доставляють літаком із Америки, без заморозки, на льоду), зберігання та приготування. Шеф, який працює з таким стейком, потребує доброго досвіду та майстерності. Це не може бути робота «на потоці, конвеєрі». Для деяких страв у рестобарі використовують сире м’ясо – татакі з яловичини, пастрамі з телятини, тартар із яловичини. Тому шеф-кухар має розуміти найменші тонкощі роботи, аби гості отримували найвищий ґатунок.

– Дівчат я запросила би до нас, в першу чергу, скуштувати пікантне курча в ананасі та на коктейль «Перший поцілунок». Хлопців – на стейк Нью-Йорк або рибай. Також ми розробили компактне, але космічно смачне десертне меню. Чого лиш вартий крем чиз із меренгою та фісташковим морозивом і копченою вишнею. Це неймовірне поєднання, – каже Анастасія.

Вино та коктейльна карта

– Ми пропонуємо гостям ексклюзивні вина – обрали сімейні міні-виноробні з усього світу. Асортимент широкий, але не настільки великий, аби гість загубився. Представлені вина Франції, Італії, Австралії, Чилі, Нової Зеландії та України – зокрема два закарпатських вина Traminer та Alia Terra з «Винного саду». У нас є як сухі вина для справжніх гурманів, так і легкі, ігристі, напівсолодкі, розе. Культура споживання вина теж приходить та приживається поступово. Ми хочемо, аби цей шлях наші гості пройшли з нами, – розповідають у Meat&Meet.

Також у барній карті є кілька десятків коктейлів – від сучасної класики до експериментальних та незабутніх поєднань кислого та солодкого. А ще, звісно, віскі, джин, коньяк та бренді, ром, текіла, лікери та пиво.

Команда та атмосфера

Meat&Meet орієнтується на європейські рестобари, у той самий час прагне зберегти той локальний колорит, який притаманний лише Закарпаттю.

– Як це дивовижно і несподівано, коли офіціант може запитати в тебе «Як ваші справи?». Здається, це тільки в нас можливо. Ми вчимо нашу команду розуміти гостя – хтось не любить, аби йому задавали зайвих запитань, а хтось навпаки – хоче поговорити, пожартувати. У цьому і є мистецтво спілкування із людьми. Наша команда – це місцеві спеціалісти, а також залучені майстри з Києва та Будапешта, – діляться з нами в рестобарі.

Кожну деталь в закладі власники пропрацьовували особисто. А отже, за кожною картиною є особиста історія. Цінно, що перевагу надали українським меблям, столи – від відомого в усьому світі закарпатського бренду «Kochut». А перед закладом стоїть сталевий бичок, якого теж виготовили українські майстри.

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Контакти:

Адреса: Мукачево, вул. Лавківська, 1

Графік роботи: пн-чт 10:00-22:00, пт-нд 10:00-23:00

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