Новорічні “гріхи” у харчуванні спортивних тренерів

Інколи ми думаємо, що ті, хто “нас худне”, навіть під час новорічного святкування, їдять паростки пшениці. А замість того, щоб друкувати у месендерах привітання друзям, підраховують калорії.

Ми вирішили спростувати ці міфи і попросили спортивних тренерів розказати про свої новорічні “guilty pleasure”

Каріна Щобак:

На Новий рік я дозволяю собі з’їсти більше, ніж зазвичай! Без підрахунку калорій.Обожнюю в цей день салат “Шуба”, відбивні, бутерброди з ікрою, чізкейк і просеко. Така от моя ідеальна новорічна вечеря!

Інна Орос:

Чекаю весь рік, щоб у новорічну ніч обїстися олів’є, це мій один із моїх улюблених салатів. Можу їсти його аж до Різдва. Але заміняю в ньому два інгредієнти: ковбасу на телятину , магазинний майонез на домашній. Обожнюю відбивні. Теж їм їх два рази у році: на Новий рік і на Пасху. В клярі, смажені, все як положено. Ще будуть суші, багато суш! Ну і ігристе, можливо, шліфану чізкейком.

Юліанна Гудзь:

Зазвичай я намагаюсь не їсти куповані солодощі, особливо ввечері, але все відміняється вже за кілька днів до Нового року. Так як з кожною групою потрібно відсвяткувати крайнє тренування у цьому році: до шампанського йдуть і “рафаелло”, і сінабони і чізкейк. На Новий рік намагаюсь взагалі не обмежувати себе у харчуванні, але сильно майонезних салатів мені і не хочеться. Вже 5 рік я не вживаю мяса, тому 5 Новий рік в мене без олів’є. Зазвичай готую якісь цікаві страви, які б смакували особисто мені. Цього року вирішила зробити лазанью з творожною начинкою та шпинатом, такоси з авокадо, овочами та сиром, стандарт – це бутерброди з ікрою, ну і на десерт, в цю ніч, я не відмовляю собі ні в чому, будуть і сінабони і чізкейк, і “фереро рошер”. Але, я вже планую бігти 22 км, щоб на душі стало легше.

Сім’я Фомішкіних:

Всередині Фомішкіних співіснують дві особи. Перша – постійно розказує, як правильно харчуватися, а друга – жере все підряд, як не в себе. Так ось, на Новий рік прокидається саме друга особа. На свята ми намагаємось подорожувати, тому вже 5-6 років на нашому новорічному столі – магазинне олів’є. Але ми любимо і побалувати себе устрицями з ігристим.

Смачного вам олів’є, хай воно не “вилізе на боках” і з прийдешнім Новим роком.

Varosh