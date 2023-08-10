Торт із закарпатським фундуком. Солодка новинка Ужгорода від “Дастору”

Він хрустить і тане в роті, має насичений горіховий смак, масляно-заварний крем, легкий ароматний відтінок карамелі та жодного хімічного емульгатора…

Торговельний центр «Дастор» в Ужгороді, який має свою пекарню і вже багато років радує шанувальників свіжої випічки і десертів, представив новинку – «Закарпатський торт з фундуком». Технологи так пропрацювали рецепт, щоб зробити акцент саме на горіхах.

Ліщина – традиційна рослина місцевих лісів, а віднедавна у краї почали вирощувати різні культивовані сорти фундука у промислових масштабах. «Ми подумали, що цим гріх не скористатися і створили ще одну солодку візитку Закарпаття», – розповіла Агнеса Горват, власниця ТЦ «Дастор» та співвласниця ТОВ «Континент», яке займається вирощенням фундука у нашому краї.

«У всі часи та далеко за своїми межами Закарпаття славилося казковими віковими лісами та цілющими мінеральними водами, виноградниками та плодючими фруктовими деревами. А віднедавна на щедрій Срібній Землі рівними зеленими рядами розгорнулися безкрайні сади фундука. Це дало змогу нашим кондитерам створити чергову родзинку краю – «Закарпатський торт з фундуком», головним секретом незабутнього смаку якого стало просте беззаперечне правило – фундука багато не буває! Закарпатський торт – це максимальна концентрація горіха у кожному солодкому шматочку, оповитому ніжним та лагідним безе…»

Такий опис продукту міститься на упаковці і, погодьтеся, не злакомитися важко. Призупинити вас у пориві з’їсти відразу весь торт може хіба дотримання дуже суворої дієти. Калорійність на 100 грамів продукту – 520 кКал. Це немало, розмірковують у «Дасторі», – але зрідка порадувати себе можна.

Термін споживання «Закарпатського торта з фундуком» – всього 36 годин. Це тому, що в продукті не міститься жодного консерванту чи емульгатора, які не дозволяють псуватися кондитерським виробам. Тож його сміливо можна пропонувати навіть дітям.

Короткий термін зберігання дозволяє досягти тої самої хрусткості, якої так добивалися автори торта. За словами технологині супермаркету «Дастор» Олени Куклишин, для цього ретельно підбирався температурний режим, безе підсушується у спеціальних печах кількома способами. Масляно-заварний крем не так швидко проникає в повітряно-білкові коржі, тому вони довго залишаються сухими і повітряними. А от фундука дійсно багато не буває. Із 550 грамів торта третину ваги займають горіхи різного помелу.

«Закарпатський торт з фундуком» вже припав до душі відвідувачам торгового комплексу. Новинку відразу виокремили серед великої кількості солодощів. Їх асортимент у «Дасторі», до речі, вражає – понад 200 позицій тортів і тістечок.

Агнеса Горват розповідає, що дизайнери ще допрацьовують окремі штрихи до пакування і невдовзі її вигляд буде затверджено остаточно. На ній з’являться ручки, щоб торт зручно було транспортувати додому, в гості чи у відрядження в якості презенту колегам з інших регіонів України. Ціна солодкого задоволення – 300 грн.

Придбати торт «Закарпатський з фундуком» можна у ТЦ «Дастор», також порційно тут же у кав’ярні «Дасторія», а незабаром – в інших магазинах міста.

**На правах реклами

Лариса Липкань, Varosh

Фото: Каріна Асад