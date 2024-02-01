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Life

Вихідні в Ужгороді: що, де, коли. Афіша заходів на 2-4 лютого

1 Лютого 2024 64

Вихідні вже на порозі, тож у їх передчутті ділимося з вами афішею культурних, мистецьких та розважальних подій, запланованих в Ужгороді на період від вечора п’ятниці, 2 лютого та до завершення неділі, 4 лютого.

Театральні вистави, музичні концерти, спектаклі для дітей, спортивні заходи – обирайте, що вам до смаку, та проводьте вихідні наповнено та з користю.

2 лютого (пятниця)

Театральна вистава за І. Котляревським «Наталка Полтавка» Закарпатського обласного музично драматичного театру

Сюжетна лінія вистави побудована на життєвих історіях людей. Події розвиваються в українському селі на Полтавщині. Звичайні декорації, стандартні традиції та образи людей різко перемикнуть увагу глядачів на глибокий сенс у житті. Режисер Анатолій Філіппов дещо змінює образ Возного. Це вже не старший чоловік зі статусом, який намагається змусити Наталку Полтавку вийти за нього заміж, а симпатичний молодий чоловік, який добре стоїть на ногах. Його поважає суспільство, у нього великі перспективи у кар’єрі. Однак, навіть за таких обставин дівчина вірна своїм почуттям.

Час: 18:00.

Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр (вул. Л. Толстого, 12).Квитки у касах театру або за посиланням тут .

Наталка Полтавка

Дегустація вин переможців конкурсу «Червене вино 2024»

Дегустацію проведе директор фестивалю — Олександр Шершун у винній ресторації «Комітат Унг».

Будуть дегустувати 7 вин-переможців:

Початок: 18.30

Вартість: 450 грн /особа. Кількість місць обмежена

Обовʼязкова реєстрація за номером:
+380 (50) 223 83 92

 

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Директор фестивалю «Червене вино 2024» Олександр Шершун

Співоче коло

У співочому колі всі, хто долучиться, зможуть співати у супроводі музикантки Аліни. Коло покликане створити для присутніх атмосферу душевності та взаємопідтримки.

Час: 18.30.

Локація: артпросторі “Станція Уж” (вул. Швабська, 9).

Співоче коло

3 лютого (субота)

Runday Uzhhorod

Runday — це національна спільнота бігунів та волонтерів з місією: зібрати 1 мільйон українців, які регулярно бігають або ходять 5 кілометрів.

Uzhhorod runday — це пробігтися 5 км по найбільш безпечній та екологічній біговій локації в Ужгороді.

Як долучитися:
1) Безкоштовно зареєструватися тут (достатньо 1 разу на всі забіги, навіть на інших локаціях);
2) роздрукувати особистий QR код;
3) дістатися вчасно точки забігу.

Розклад заходу:

Обов’язково для участі у забігу взяти з собою роздрукований QR код.

Локація: Лінгвістична гімназія (набережна Незалежності, 4).

Рандей Ужгород

Оновлена вистава Закарпатського обласного театру ляльок “Бавка” «Казка про лад»

Вистава «Казка про лад» створена за мотивами українських народних казок. Режисер – заслужений артист України Олександр Куцик.

Час: 11:00.

Локація: Закарпатський обласний театр ляльок “Бавка” (пров. Театральний, 8).

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“Вечорниці на стрітення”

У програмі:

Організатор: “Гниле Яблучко”

Час: 17:00.

Локація: кафе-музей «Під замком» (вул. Ольбрахта 3).

Вечорниці на стрітення

Відкриття оновленої винарні «Chopak Wine»

Влад Чопак — винороб і виноградар з Середнього, що от вже кілька років просуває дещо іншу традицію виноробства і винопиття. Також він планує започаткувати новий вид дегустації, якого раніше в Ужгороді не було, детальніше про це можна буде дізнатися на відкриття даного закладу вже цієї суботи.

Тільки у цей день безкоштовні мінідегустації вина (7 видів) та виноградного соку (5 видів).

Місце: вул. Волошина, 18Б
Час: з 10:00 до 17:00
Дата: 3 лютого 2024

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Спектакль Decameron Донецького академічного обласного драматичного театру

«Декамерон» – вистава у виконанні акторів Донецького академічного обласного драматичного театру (м. Маріуполь) та постановці режисера Олега Мельничука. Робота є сучасною версією спектаклю за однойменними новелами Джованні Боккаччо, створених у XIV ст.

Час: 18:00.

Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр (вул. Л. Толстого, 12).

Квитки у касах театру або за посиланням.

Декамерон

Вистава Закарпатського обласного музично-драматичного театру “ТОЙ, ЩО ВІДЧИНЯЄ ДВЕРІ”.

Філософська вистава про ситуацію в морзі, коли вже не розумієш, хто там живий, а хто — мертвий. Крики душ двох самотніх жінок сповнені до болю знайомих подробиць із нашої повсякденності.

Час: 19:00.

Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр (вул. Л. Толстого, 12).

Квитки у касах театру за посиланням.

Той, що відчиняє двері

Вільна сцена

Всім, хто бажає виступити, організатори присвячують цей вечір.

Артистів просять зголошуватися в дірект. Можуть бути будь-які жанри: сольний спів, гурти, стендап, танці, і навіть циркові номери.

Вхід за квитками на довільну суму. Під час заходу проводитиметься збір «На літачки» для Збройних сил України.

Час: 19:00.

Локація: концертний простір Alive (вул. Капушанська, 20).

Вільна сцена

4 лютого (неділя)

Оновлена вистава Закарпатського обласного театру ляльок “Бавка” «Казка про лад»

Вистава «Казка про лад» створена за мотивами українських народних казок. Режисер –  заслужений артист України Олександр Куцик.

Час:

11:00 – перша вистава

13:00 – друга вистава

Локація: Закарпатський обласний театр ляльок “Бавка” (пров. Театральний, 8).

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Вистава “Мишачий король, або Лускунчик” Закарпатського обласного музично-драматичного театру

Багато років не сходить зі сцени Закарпатського муздрамтеатру популярна різдвяна казка німецького письменника Е.Т.А.Гофмана “Мишачий король або Лускунчик”.  Однак режисер-постановник закарпатського дійства Олександр Саркісьянц вирішив відмовитися від музичної класики й поставив казку як драматичну виставу.

У спектаклі задіяний чи не весь склад театру.

Час: 12:00.

Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр (вул. Л. Толстого, 12).

Квитки у касах театру або за посиланням тут.

Мишачний король, або Лучкунчик

Концерт «Від бароко до року. Орган + ударні»

Музика епохи бароко в незвичних, неочікуваних аранжуваннях у виконанні органа та ударних. Нові інтерпретації світових рок-хітів на органі.

Зовсім іншими, незвичними фарбами заграють знамениті “Palladio” Карла Дженкінса, “Токката і фуга” Баха, “В печері гірського короля” Гріга, “Щедрик” Леонтовича, органні переклади відомих бестселерів з мюзиклів Веббера, “The Show Must Go On” Queen та багато іншого.

Час: 17:00.

Локація: Закарпатська обласна філармонія (пл. Театральна, 10).

Квитки у касах філармонії або за посиланням.

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Театральна вистава “По ревізії” Закарпатського обласного музично-драматичного театру.

«По ревізії» — одна з кращих комедій корифея українського театру Марка Кропивницького. Іскрометна сатира на життя в глибинці не залишить нікого байдужим. Пронизана реалізмом та гумором вистава у постановці київського режисера Віталія Семенцова стала помітним явищем на сцені Закарпатського муздрамтеатру. Один  із кращих спектаклів за українською класикою поновлено в найбільшому театрі Закарпаття в червні 2022 року.

Час: 18:00.

Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр (вул. Л. Толстого, 12).

Квитки у касах театру або за посиланням.

По ревізії

Афіша оновлюється…

Varosh,

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# афіша # вихідні # заходи

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