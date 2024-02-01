Вихідні в Ужгороді: що, де, коли. Афіша заходів на 2-4 лютого

Вихідні вже на порозі, тож у їх передчутті ділимося з вами афішею культурних, мистецьких та розважальних подій, запланованих в Ужгороді на період від вечора п’ятниці, 2 лютого та до завершення неділі, 4 лютого.
Театральні вистави, музичні концерти, спектаклі для дітей, спортивні заходи – обирайте, що вам до смаку, та проводьте вихідні наповнено та з користю.
Сюжетна лінія вистави побудована на життєвих історіях людей. Події розвиваються в українському селі на Полтавщині. Звичайні декорації, стандартні традиції та образи людей різко перемикнуть увагу глядачів на глибокий сенс у житті. Режисер Анатолій Філіппов дещо змінює образ Возного. Це вже не старший чоловік зі статусом, який намагається змусити Наталку Полтавку вийти за нього заміж, а симпатичний молодий чоловік, який добре стоїть на ногах. Його поважає суспільство, у нього великі перспективи у кар’єрі. Однак, навіть за таких обставин дівчина вірна своїм почуттям.
Час: 18:00.
Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр (вул. Л. Толстого, 12).Квитки у касах театру або за посиланням тут .
Дегустацію проведе директор фестивалю — Олександр Шершун у винній ресторації «Комітат Унг».
Будуть дегустувати 7 вин-переможців:
Початок: 18.30
Вартість: 450 грн /особа. Кількість місць обмежена
Обовʼязкова реєстрація за номером:
+380 (50) 223 83 92
У співочому колі всі, хто долучиться, зможуть співати у супроводі музикантки Аліни. Коло покликане створити для присутніх атмосферу душевності та взаємопідтримки.
Час: 18.30.
Локація: артпросторі “Станція Уж” (вул. Швабська, 9).
Runday — це національна спільнота бігунів та волонтерів з місією: зібрати 1 мільйон українців, які регулярно бігають або ходять 5 кілометрів.
Uzhhorod runday — це пробігтися 5 км по найбільш безпечній та екологічній біговій локації в Ужгороді.
Як долучитися:
1) Безкоштовно зареєструватися тут (достатньо 1 разу на всі забіги, навіть на інших локаціях);
2) роздрукувати особистий QR код;
3) дістатися вчасно точки забігу.
Розклад заходу:
Обов’язково для участі у забігу взяти з собою роздрукований QR код.
Локація: Лінгвістична гімназія (набережна Незалежності, 4).
Вистава «Казка про лад» створена за мотивами українських народних казок. Режисер – заслужений артист України Олександр Куцик.
Час: 11:00.
Локація: Закарпатський обласний театр ляльок “Бавка” (пров. Театральний, 8).
У програмі:
Організатор: “Гниле Яблучко”
Час: 17:00.
Локація: кафе-музей «Під замком» (вул. Ольбрахта 3).
Влад Чопак — винороб і виноградар з Середнього, що от вже кілька років просуває дещо іншу традицію виноробства і винопиття. Також він планує започаткувати новий вид дегустації, якого раніше в Ужгороді не було, детальніше про це можна буде дізнатися на відкриття даного закладу вже цієї суботи.
Тільки у цей день безкоштовні мінідегустації вина (7 видів) та виноградного соку (5 видів).
Місце: вул. Волошина, 18Б
Час: з 10:00 до 17:00
Дата: 3 лютого 2024
«Декамерон» – вистава у виконанні акторів Донецького академічного обласного драматичного театру (м. Маріуполь) та постановці режисера Олега Мельничука. Робота є сучасною версією спектаклю за однойменними новелами Джованні Боккаччо, створених у XIV ст.
Час: 18:00.
Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр (вул. Л. Толстого, 12).
Квитки у касах театру або за посиланням.
Вистава Закарпатського обласного музично-драматичного театру “ТОЙ, ЩО ВІДЧИНЯЄ ДВЕРІ”.
Філософська вистава про ситуацію в морзі, коли вже не розумієш, хто там живий, а хто — мертвий. Крики душ двох самотніх жінок сповнені до болю знайомих подробиць із нашої повсякденності.
Час: 19:00.
Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр (вул. Л. Толстого, 12).
Квитки у касах театру за посиланням.
Вільна сцена
Всім, хто бажає виступити, організатори присвячують цей вечір.
Артистів просять зголошуватися в дірект. Можуть бути будь-які жанри: сольний спів, гурти, стендап, танці, і навіть циркові номери.
Вхід за квитками на довільну суму. Під час заходу проводитиметься збір «На літачки» для Збройних сил України.
Час: 19:00.
Локація: концертний простір Alive (вул. Капушанська, 20).
Оновлена вистава Закарпатського обласного театру ляльок “Бавка” «Казка про лад»
Вистава «Казка про лад» створена за мотивами українських народних казок. Режисер – заслужений артист України Олександр Куцик.
Час:
11:00 – перша вистава
13:00 – друга вистава
Локація: Закарпатський обласний театр ляльок “Бавка” (пров. Театральний, 8).
Багато років не сходить зі сцени Закарпатського муздрамтеатру популярна різдвяна казка німецького письменника Е.Т.А.Гофмана “Мишачий король або Лускунчик”. Однак режисер-постановник закарпатського дійства Олександр Саркісьянц вирішив відмовитися від музичної класики й поставив казку як драматичну виставу.
У спектаклі задіяний чи не весь склад театру.
Час: 12:00.
Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр (вул. Л. Толстого, 12).
Квитки у касах театру або за посиланням тут.
Музика епохи бароко в незвичних, неочікуваних аранжуваннях у виконанні органа та ударних. Нові інтерпретації світових рок-хітів на органі.
Зовсім іншими, незвичними фарбами заграють знамениті “Palladio” Карла Дженкінса, “Токката і фуга” Баха, “В печері гірського короля” Гріга, “Щедрик” Леонтовича, органні переклади відомих бестселерів з мюзиклів Веббера, “The Show Must Go On” Queen та багато іншого.
Час: 17:00.
Локація: Закарпатська обласна філармонія (пл. Театральна, 10).
Квитки у касах філармонії або за посиланням.
Театральна вистава “По ревізії” Закарпатського обласного музично-драматичного театру.
«По ревізії» — одна з кращих комедій корифея українського театру Марка Кропивницького. Іскрометна сатира на життя в глибинці не залишить нікого байдужим. Пронизана реалізмом та гумором вистава у постановці київського режисера Віталія Семенцова стала помітним явищем на сцені Закарпатського муздрамтеатру. Один із кращих спектаклів за українською класикою поновлено в найбільшому театрі Закарпаття в червні 2022 року.
Час: 18:00.
Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр (вул. Л. Толстого, 12).
Квитки у касах театру або за посиланням.
Афіша оновлюється…
Varosh,
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