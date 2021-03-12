Учителі Оксана Стегура та Дмитро Тодер – про конкурс “Учитель року”, цифрові освітні можливості та про користь телефонів у класі

Ужгородські вчителі Оксана Стегура та Дмитро Тодер – серед тих педагогів, які ефективно впроваджують цифрові можливості на своїх живих та дистанційних уроках. Використовують освітні сайти, платформи та мобільні застосунки, практикують ігровий, інтерактивний формати, додають життя й сучасності своїм предметам, відтак надихають учнів якісніше вчитися. До речі, у квітні вони представлять Закарпаття у ІІІ турі всеукраїнського конкурсу “Учитель року – 2021”.

Оксана Василівна та Дмитро Дмитрович розповіли виданню Varosh про свої підходи до навчання дітей і, власне, про участь в конкурсі. Вони вміють витиснути з гаджетів освітню користь, а школярі вельми полюбляють діджітал-рішення на уроках.

Оксана Стегура

Оксана Стегура – вчителька математики в ужгородській ЗОШ № 12, стаж – 21 рік, наразі навчає у п’ятих, восьмих і десятому класах. Вона поєднує педагогічний досвід із сучасними цифровими можливостями. Її учні не бавляться у смартфонах під час офлайн- та онлайн-уроків, навпаки, телефони сприяють навчанню. Звісно, їх використання – тільки подеколи й дозовано.

Про конкурс

“Учитель року” – новий досвід для пані Оксани, тим паче, все відбувається онлайн. Під час регіонального туру вчителі математики вирішували контрольну роботу і мали методичний практикум, а найбільший виклик – дистанційний урок. Теми методичного практикуму та уроку визначалися жеребкуванням.

Урок проходить так: у день конкурсу, вранці, відбувається жеребкування, кожному вчителю випадає клас і тема, далі він має чотири години, щоби підготуватися у режимі онлайн, відтак провести урок.

Оксана Василівна розповідає Varosh, що якісно опанувала функціонал платформи Zoom для дистанційних занять. Навчилася гармонійно інтегрувати в такий формат, наприклад, інтерактивні вправи LearningApps, тести у Google-формах, презентації. Тож протягом чотирьох годин спокійно встигла це все створити для конкурсного уроку. А ще слід було підготувати завдання, інструкцію щодо вивчення матеріалу.

У третьому етапі “Учитель року” вчителі математики також мають пройти контрольну роботу, методичний практикум, провести дистанційний урок.

Про діджітал-рішення на уроках математики

Оксана Стегура впроваджує цифрові можливості для своїх учнів. На її класичних уроках у класі (а не тільки дистанційно) діти інколи використовують гаджети, проте не для гри, для навчання. Якраз такий формат їх неабияк зацікавлює і мотивує якісніше сприймати матеріал.

«Я практикую інтерактивні вправи, використовую мультимедійну дошку, даю завдання, які діти виконують з допомогою мобільного телефона або комп’ютера. Наприклад, учні пройшли тему уроку, а наприкінці вирішують тест у гугл-формі саме на цю тему. Так вони можуть себе перевірити, як засвоїли новий матеріал, а ще отримують оцінку. 12 завдань – 12 балів. Діти люблять це, бо відразу мають результат: бачать, як зрозуміли тему і одержали за це оцінку».

Подеколи під час звичного уроку кілька хвилин приділяється діджіталу.

«Сучасні діти люблять смартфони, вони оперативно знаходять інформацію, швидше вчаться новим технологіям. Учням цікава новизна, нестандартні ідеї, пов’язані з інтерактивом. Просто писати самостійну роботу – це не те, вони хочуть щось трішки інакше».

Учителька математики використовує різні сервіси, мобільні застосунки. Ті ж гугл-форми для завдань і тестів, платформу “На Урок” – для тестування, або ж LearningApps – для тренувальних вправ, наприклад, групових чи у форматі вікторини. Діти й самотужки вчаться створювати вправи – їм це просто в радість, а ще й оцінка надихає.

«Тепер діти не хочуть тільки писати в зошиті, на дошці, вони хочуть певну гру. Я кілька років використовую різні платформи й бачу, що їм подобається. Вони завжди питають, коли будуть вправи на телефонах».

Про стимул учитися

На запитання, як мотивувати школярів учити математику, пані Оксана каже, що їм слід показати, що ця наука – вона про життя і потрібна в різних щоденних сферах.

«На уроках стараємося пояснити дітям, що матеріал, який вони вивчають, знадобиться їм у житті. Все, що є в житті, все, що нас оточує, пов’язане з математикою. Навіть при розрізанні торта чи піци учні вивчають поняття звичайного дробу».

Головна ціль для Оксани Василівни – зробити навчання максимально цікавим, адже це додає учням результативності. Виховання інтересу передбачає втілення багатьох методичних прийомів, пошук і застосування різних технологій.

Дмитро Тодер

Дмитро Тодер – учитель української мови та літератури в Лінгвістичній гімназії ім.Т.Г. Шевченка. Працює шостий рік, наразі викладає в шостих, дев’ятому та одинадцятих класах. Він використовує сучасні цифрові можливості для навчання, його учні вивчають літературу і крізь створення фільмів, а ще педагог приділяє увагу медіаграмотності та власне критичному мисленню.

Про конкурс

Дмитро вперше бере участь у конкурсі “Учитель року”. Під час першого етапу регіонального туру вчителі української мови та літератури писали есе в режимі онлайн. Також провели дистанційний урок і представили його журі. Зранку учасники, через жеребкування, одержали тему, відтак чотири години, не вимикаючи камеру, працювали над презентацією, технологічною картою уроку.

На другому етапі першого дня педагоги аналізували поетичний твір (який обирався жеребкуванням), а наступного – провели урок у класі.

У ході всеукраїнського етапу буде п’ять конкурсних випробувань (три – на відбірковому і два – у фіналі). Спершу слід буде проаналізувати поетичний твір, написати есе і провести дистанційний урок. А фінал – це урок та майстер-клас. Усе відбуватиметься онлайн.

Про діджітал-рішення на уроках української мови та літератури

Дмитро Дмитрович толерує гаджети не тільки під час дистанційної освіти, а вже кілька років – на живих уроках. За його словами, зі смартфонами пришвидшуються навчальні процеси: з цифровим тестуванням можна одразу побачити відповіді, підсумувати результати через онлайн-таблицю, відтак оперативніше провести аналіз помилок.

Учитель працює з різними платформами та мобільними застосунками для роботи офлайн та онлайн.

«Використовую віртуальну інтерактивну дошку “Padlet”, платформу графічного дизайну “Canva”, конструктор для онлайн-опитувань “Mentimeter”, онлайн-сервіс для створення інтерактивних вправ “LearningApps”, освітні платформи з широким інстументарієм – “На Урок”, “Всеосвіта”, “МійКлас”. Дистанційне навчання проводжу синхронно через Zoom».

Дмитро переконаний, що оптимальне залучення технологій сприяє цікавому, а відтак ефективному навчанню.

«Сучасному поколінню дітей складно спокійно всидіти на місці, їх потрібно постійно мотивувати, зацікавлювати. Тому на уроках використовуємо телефони, планшети – для тестувань, інтерактивних вправ, для створення проєктів…Свою думку чи асоціацію, наприклад, можна висловити через “хмару слів”, яка виводиться на екран».

Учні загалом полюбляють інтерактив. Інколи вчитель ділить клас на групи, дає різні завдання, згодом команди презентують спільні результати.

Література крізь створення фільмів

Один із модерних способів дослідження української літератури – крізь створення фільмів. У Лінгвістичній гімназії є продюсерський центр “VESNA PEREMOZHE”, де Дмитро з колегами та школярами в позаурочний час випускають власні фільми про видатних українських письменників.

«Ми прагнемо показати велич письменника з такого боку, про який мало хто говорить. Для учнів це не звичайне, не банальне, не повсякденне вивчення матеріалу».

Так, працюючи над фільмом, діти вивчають поетів, прозаїків під іншим ракурсом. Зазвичай школярі є і акторами. Вже вийшли фільми про Франка, Шевченка, а наразі втілюється ідея про Лесю Українку – пишеться сценарій, безпосередньо в гімназії створюються декорації, невдовзі стартують зйомки.

Медіаграмотність та критичне мислення

Дмитро Тодер навчає своїх учнів критичному мисленню та вмінню аналізувати журналістські тексти щодо достовірності та балансу думок. Для цього він пройшов спеціалізовані тренінги в Ужгороді та Києві.

«Час від часу я зосереджую увагу дітей на тому, як правильно працювати з інформацією, використовую вправи для розпізнавання неправдивої, шкідливої інформації. Так вони вчаться розрізняти, яка інформація є достовірною, а яка – фейковою».

Ці навички важливі для розвитку інформаційно-цифрової компетенції школярів, Дмитро органічно інтегрує елементи медіаосвіти в різні теми уроків мови та літератури.

Евеліна Гурницька, Varosh