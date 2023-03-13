Слухайте українською: 5 каналів/застосунків із казками для дітей

Мабуть, кожна мама на якомусь етапі свого життя мріє, що буде читати вголос казочки своїм дітям. Так було і зі мною, і ця мрія втілилася в життя.

Втім, одного разу я захворіла і зовсім не могла говорити. Тоді вперше в наше з дітьми життя увійшли аудіоказки. Згодом такий формат казкування став основним у нашому вечірньому ритуалі: іноді діти вже сплять, а я все слухаю, чим же закінчиться історія.

А з початком повномасштабного вторгнення казки набули нового і дуже важливого сенсу: вони пояснювали війну та процеси, пов’язані з нею: вимушене переселення, повітряні тривоги, волонтерство тощо. Це було дуже важливо як для мене, так і для дітей, адже пояснювало малечі те, для чого я не завжди могла дібрати правильні слова.

У цьому матеріалі ми зібрали для вас 5 місць (це телеграм-канали чи застосунки), де можна послухати багато казок для дітей. Українською, звісно ж.

Павлуша і Ява

Цей телеграм-канал з’явився у перші дні повномасштабного вторгення — його першочерговою метою було заспокоєння діток в укриттях, адже аудіо вантажиться швидше, ніж відео. “Якщо хоч одна дитина під час артобстрілу зможе замість звуків війни слухати в навушниках українську казку, це вже добре”, — пишуть творці каналу. До речі, тут є казки для дітей різного віку, і їх зручно відсортовувати за хештегами: #від0років, #від10років тощо.

Казки Дитинства

Застосунок із аудіоказками, доступний на платформах Android та іOS. Його створив мукачівець Андрій Антонов. Застосунок постійно оновлюється та поповнюється новими казками та колисковими. Детальніше про це читайте у розмові з Андрієм тут:

Суспільне. Казки

Це проєкт Суспільного, який має і свій сайт, і сторінки на Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud тощо, а також канал у Telegram. Після повномасштабного вторгнення Суспільне. Казки розпочало проєкт “Хоробрі казки” — це зібрані історії про досвід українських родин, які правдиво та делікатно пояснюють дітям нові реалії життя. В основу казок лягли 12 тем — розлука, підтримка, доброта, дружба, солідарність, втрата, віра в спільну перемогу та інші.

Голос Казки

Проєкт, започаткований ужгородкою Ольгою Гатнер. Він також з’явився з початком повномасштабного вторгення. Казки для цього каналу Ольга начитує сама: “Щиро хочу, аби дітки слухали та відволікались, вчили мову та далі вірили в перемогу, поринаючи у прекрасний світ казок”. Ми також писали про це тут:

Абук

Це застосунок не тільки для дітей, а й для дорослих. Це аудіокнигарня для мобільних пристроїв, яка працює на Android та iOS. Тут є і безкоштовний, і платний контент, а для малюків є окремий розділ “Для наймолодших”/ “Для дітей”.

Приємним бонусом є те, що всі ці аудіозбірки є безкоштовними. Слухаймо українське та привчаймо до цього наших дітей!

Ірина Сов’як, Varosh

Фотоілюстрації — із перелічених застосунків