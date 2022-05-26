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Panda Cards — дієвий спосіб вивчення англійської для малечі

26 Травня 2022 7

Чи може бути ефективним вивчення англійської для дітей дошкільного віку вдома? “Так!” — переконують керівниці мовної школи “Поліглот” Ольга та Олена. Вони розробили унікальні навчальні картки, які допоможуть малюкам полюбити англійську.

Panda Cards — це яскраві навчальні картки для дітей 3-6 років з тематичним малюнком та транскрипцією на звороті, які може використовувати кожна мама, граючись з дитиною.

Ідея створення карток належить засновниці мовної школи “Поліглот” Ользі Лапчук:

Був 2020 рік, коли ми всі були на жорсткому карантині вдома і вперше практикували навчання з домівок. Мій старший син займався англійською онлайн, а молодший проявляв інтерес до мови, вигукуючи англійські слова і підспівуючи пісні. Тоді я і зрозуміла, що в мене немає жодного навчального інструменту під рукою, з яким можна і весело грати, і вивчати англійську. Зі свого багаторічного досвіду я знаю, що найкраще діти засвоюють лексику за допомогою карток. Це — унікальний навчальний засіб, бо зображення легко запам’ятовуються і їх можна використати для активної гри. Тому було вирішено створити свій ідеальний набір карток з англійської для дітей 3-6 років, пізніше ми з Оленою назвали їх Panda Cards.

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Викладачка англійської Олена Гаджега розповідає, що спочатку картки планувалися для вчителів:

Після пропозиції Ольги створити картки для дітей, я була впевнена, що ми виготовляємо їх для “Поліглоту” та наших груп дошкільнят і молодших школярів. Спираючись на свій досвід викладання ми створювали ідеальні картки, додаючи актуальні теми та слова, працюючи над кожним зображенням. На той час, я почала займатись англійською і зі своєю донечкою, якій тоді було близько 3,5 років. Всі мої очікування про дисципліну та стандартну методику викладання “як на уроці” просто рухнули. Примітка для майбутніх мам — з маленькими дітками так не працює (усміхається). Донечка запам’ятовувала тільки те, що їй було цікаво, і процес навчання відбувався лише тоді, коли вона цього хотіла. Під час розробки карток ми радилися з власними дітьми, вони допомагали обирати найбільш казкові та милі ілюстрації.

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Навчальні картки Panda Cards розроблені так, аби кожна мама могла бути вчителькою для своєї дитини.

Бо картки — ідеальний інструмент для того, аби батьки могли без особливої підготовки чи курсу навчань організувати ненапружене вивчення нових англійських слів вдома, органічно з повсякденною діяльністю. До того ж, на звороті картки є транскрипція слова англійською та українською.

У викладанні ми не використовуємо українську транскрипцію, але ми розуміємо, що є мами, яким ця транскрипція справді потрібна, — додає Олена.

Також, у комплект входить й інструкція з рекомендаціями від вчителів та доступом до безкоштовних ресурсів. Матеріали легко можна завантажити, зчитавши QR код і отримати список мультиків англійською для дітей різних вікових категорій та 4 авторські розробки на тему “Пори року”.

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Ми радіємо, що в нашому комплекті є 10 карток з іграми, бо гра — це невіддільна частина щасливого дитинства. На кожній картці з грою є інструкція та приклад. Читаєте інструкцію і веселий час з дитиною вам гарантовано! каже Ольга.

Також розробниці вибрали такий формат карток, аби ним було максимально зручно користуватися, враховуючи непосидючість деяких малюків.

Зазвичай, навчальні картки великого розміру А5. Це для вчителя, який викладає у класі. Але для щоденного використання такий розмір незручний, бо потребує багато простору, щоб зберігатися, його важко переносити. Тому ми картки зробили меншої форми, аби їх було зручно носити з собою. Також додали мішечок для цього. Коробка теж яскрава і гарна, але для щоденного використання радимо носити картки у мішечках. При чому, можна носити не всі теми, а ті, які зараз вивчають.

Ці картки не мають гострих кутів, ними не можна поранитися. Вони зручні у використанні через зменшену форму. Картки ламіновані, вони не брудняться і не псують форми. Якщо діти їх розсипали, наступили тощо, то можна продезінфікувати серветками й вони готові до використання.

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Картки вже отримали й перший “польовий досвід”.

Ми недавно їздили з дітьми у зоопарк у Ніредьгазі (Угорщина). Я взяла з собою у мішечку і тематичні картки з категорії “Animals”. Коли діти бачили ту чи іншу тваринку, я показувала їм картку і ми вивчали слово англійською. У нас є навіть відео, як наші дітки стоять перед вольєром зі слоном і вигукують слово “elephant”. Отже, коли ми їхали у зоопарк я склала собі картки у мішечок — це дуже зручно, бо вони відразу під рукою.

Разом з комплектом карток можна придбати іграшку Пандочки, яка зробить навчання ще веселішим.

Це також була моя ідея, — каже Ольга. — З практики знаю, що для дітей дуже важливо, аби разом з ними навчався казковий персонаж. Ми колись на уроках використовували іграшку Дональда Дака. Дітям подобалося сприймати інструкції не від мене, вчителя, а саме від нього (усміхається). Тому ми з Оленою вирішили, що нам теж треба якогось персонажа — жирафа, акулу, ведмедя тощо. Тим паче, що назва “Картки з англійської” не сприймається. І ми придумали, що це може бути панда. Це звірятко буде близьким і дівчаткам, і хлопчикам. А чому б не зробити свою власну Пандочку? Вирішено — зроблено. До речі, такого додатка до карток ніхто не має. І, звичайно, кінцевий варіант нашої іграшки допомагали затверджувати наші діти.

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Розробниці кажуть, що цей продукт розрахований на дітей віком 3-6 років.

Але нещодавно їх придбала також вчителька англійської у початковій школі. Каже, що їх зручно використовувати й на уроках в школі. Тобто, для дітей на 6-8 років теж підійдуть.

Отже, ми створили картки, якими зможуть користуватися як мами, так і професійні викладачі англійської.

На запитання, що мотивувало створити це продукт Ольга відповідає:

Я дуже люблю проводити час зі своїми дітьми, граючись чи ділячись знаннями.

Panda Cards — картки для тих батьків, які розділяють ці ж цінності, і які хочуть дати своїм малюкам найкраще. Я впевнена, що багатьом наша ідея відгукнеться.

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У комплект Panda Cards входить:

Комплект карток — 850 грн, а з іграшкою панди — 1050 грн.

Придбати картки можна в офісах “Поліглоту” у містах Ужгород та Мукачево, а також можлива відправка в інші українські міста. Наприклад, картки вже придбали вчителі із Вінниці, Запоріжжя, Львова, Ужгорода і навіть, як подарунок для дитини в м. Суми.

Замовити можна на сторінці @panda.cards.ua в Instagram та за номерами телефонів:

М. Ужгород 099-521-21-78

М. Мукачево 099-798-39-79

Навчайтеся із задоволенням!

Varosh

На правах реклами

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# вивчення англійської # школа поліглот

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