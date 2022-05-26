Panda Cards — дієвий спосіб вивчення англійської для малечі

Чи може бути ефективним вивчення англійської для дітей дошкільного віку вдома? “Так!” — переконують керівниці мовної школи “Поліглот” Ольга та Олена. Вони розробили унікальні навчальні картки, які допоможуть малюкам полюбити англійську.

Panda Cards — це яскраві навчальні картки для дітей 3-6 років з тематичним малюнком та транскрипцією на звороті, які може використовувати кожна мама, граючись з дитиною.

Ідея створення карток належить засновниці мовної школи “Поліглот” Ользі Лапчук:

— Був 2020 рік, коли ми всі були на жорсткому карантині вдома і вперше практикували навчання з домівок. Мій старший син займався англійською онлайн, а молодший проявляв інтерес до мови, вигукуючи англійські слова і підспівуючи пісні. Тоді я і зрозуміла, що в мене немає жодного навчального інструменту під рукою, з яким можна і весело грати, і вивчати англійську. Зі свого багаторічного досвіду я знаю, що найкраще діти засвоюють лексику за допомогою карток. Це — унікальний навчальний засіб, бо зображення легко запам’ятовуються і їх можна використати для активної гри. Тому було вирішено створити свій ідеальний набір карток з англійської для дітей 3-6 років, пізніше ми з Оленою назвали їх Panda Cards.

Викладачка англійської Олена Гаджега розповідає, що спочатку картки планувалися для вчителів:

— Після пропозиції Ольги створити картки для дітей, я була впевнена, що ми виготовляємо їх для “Поліглоту” та наших груп дошкільнят і молодших школярів. Спираючись на свій досвід викладання ми створювали ідеальні картки, додаючи актуальні теми та слова, працюючи над кожним зображенням. На той час, я почала займатись англійською і зі своєю донечкою, якій тоді було близько 3,5 років. Всі мої очікування про дисципліну та стандартну методику викладання “як на уроці” просто рухнули. Примітка для майбутніх мам — з маленькими дітками так не працює (усміхається). Донечка запам’ятовувала тільки те, що їй було цікаво, і процес навчання відбувався лише тоді, коли вона цього хотіла. Під час розробки карток ми радилися з власними дітьми, вони допомагали обирати найбільш казкові та милі ілюстрації.

Навчальні картки Panda Cards розроблені так, аби кожна мама могла бути вчителькою для своєї дитини.

Бо картки — ідеальний інструмент для того, аби батьки могли без особливої підготовки чи курсу навчань організувати ненапружене вивчення нових англійських слів вдома, органічно з повсякденною діяльністю. До того ж, на звороті картки є транскрипція слова англійською та українською.

— У викладанні ми не використовуємо українську транскрипцію, але ми розуміємо, що є мами, яким ця транскрипція справді потрібна, — додає Олена.

Також, у комплект входить й інструкція з рекомендаціями від вчителів та доступом до безкоштовних ресурсів. Матеріали легко можна завантажити, зчитавши QR код і отримати список мультиків англійською для дітей різних вікових категорій та 4 авторські розробки на тему “Пори року”.

— Ми радіємо, що в нашому комплекті є 10 карток з іграми, бо гра — це невіддільна частина щасливого дитинства. На кожній картці з грою є інструкція та приклад. Читаєте інструкцію і веселий час з дитиною вам гарантовано! — каже Ольга.

Також розробниці вибрали такий формат карток, аби ним було максимально зручно користуватися, враховуючи непосидючість деяких малюків.

— Зазвичай, навчальні картки великого розміру А5. Це для вчителя, який викладає у класі. Але для щоденного використання такий розмір незручний, бо потребує багато простору, щоб зберігатися, його важко переносити. Тому ми картки зробили меншої форми, аби їх було зручно носити з собою. Також додали мішечок для цього. Коробка теж яскрава і гарна, але для щоденного використання радимо носити картки у мішечках. При чому, можна носити не всі теми, а ті, які зараз вивчають.

Ці картки не мають гострих кутів, ними не можна поранитися. Вони зручні у використанні через зменшену форму. Картки ламіновані, вони не брудняться і не псують форми. Якщо діти їх розсипали, наступили тощо, то можна продезінфікувати серветками й вони готові до використання.

Картки вже отримали й перший “польовий досвід”.

— Ми недавно їздили з дітьми у зоопарк у Ніредьгазі (Угорщина). Я взяла з собою у мішечку і тематичні картки з категорії “Animals”. Коли діти бачили ту чи іншу тваринку, я показувала їм картку і ми вивчали слово англійською. У нас є навіть відео, як наші дітки стоять перед вольєром зі слоном і вигукують слово “elephant”. Отже, коли ми їхали у зоопарк я склала собі картки у мішечок — це дуже зручно, бо вони відразу під рукою.

Разом з комплектом карток можна придбати іграшку Пандочки, яка зробить навчання ще веселішим.

— Це також була моя ідея, — каже Ольга. — З практики знаю, що для дітей дуже важливо, аби разом з ними навчався казковий персонаж. Ми колись на уроках використовували іграшку Дональда Дака. Дітям подобалося сприймати інструкції не від мене, вчителя, а саме від нього (усміхається). Тому ми з Оленою вирішили, що нам теж треба якогось персонажа — жирафа, акулу, ведмедя тощо. Тим паче, що назва “Картки з англійської” не сприймається. І ми придумали, що це може бути панда. Це звірятко буде близьким і дівчаткам, і хлопчикам. А чому б не зробити свою власну Пандочку? Вирішено — зроблено. До речі, такого додатка до карток ніхто не має. І, звичайно, кінцевий варіант нашої іграшки допомагали затверджувати наші діти.

Розробниці кажуть, що цей продукт розрахований на дітей віком 3-6 років.

— Але нещодавно їх придбала також вчителька англійської у початковій школі. Каже, що їх зручно використовувати й на уроках в школі. Тобто, для дітей на 6-8 років теж підійдуть.

Отже, ми створили картки, якими зможуть користуватися як мами, так і професійні викладачі англійської.

На запитання, що мотивувало створити це продукт Ольга відповідає:

— Я дуже люблю проводити час зі своїми дітьми, граючись чи ділячись знаннями. Panda Cards — картки для тих батьків, які розділяють ці ж цінності, і які хочуть дати своїм малюкам найкраще. Я впевнена, що багатьом наша ідея відгукнеться.

У комплект Panda Cards входить:

227 карток;

10 карток з іграми;

20 тем розділених кольорами;

р екомендації для найкращого запам’ятовування ABC ;

м ішечок (щоб ваші картки завжди були поруч);

а вторські навчальні матеріали;

і грашка Пандочки.

Комплект карток — 850 грн, а з іграшкою панди — 1050 грн.

Придбати картки можна в офісах “Поліглоту” у містах Ужгород та Мукачево, а також можлива відправка в інші українські міста. Наприклад, картки вже придбали вчителі із Вінниці, Запоріжжя, Львова, Ужгорода і навіть, як подарунок для дитини в м. Суми.

Замовити можна на сторінці @panda.cards.ua в Instagram та за номерами телефонів:

М. Ужгород — 099-521-21-78

М. Мукачево — 099-798-39-79

Навчайтеся із задоволенням!

Varosh

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