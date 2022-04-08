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НАШІ 🇺🇦: нова патріотична колекція від ужгородської дизайнерки Роксолани Новак 

8 Квітня 2022 0

Акцентом колекції є коса, яка є символом свободи та продовження роду. Це кутюрна колекція, де всі елементи декору виготовлені вручну: коси, стьобаність, камінці Svarovski та фірмові фасони. Все ручна робота, яка є дуже трудомісткою. Коси проглядаються і в зачісках.

– Такі різні і з різноманітною етнікою. Вони розмовляють різними мовами, поважають коріння своїх предків, шанують мову солов‘їну і дбають про інших.  На нашій землі живуть різні національності і не відчувають жодних утисків. У нас можна почути різні мови, у нас найкрасивіші жінки і найсильніші чоловіки.  Колекція «НАШІ» про Україну. Від Луганська до Ужгорода. Для знімання ми запросили різних жінок, які проживають в різних містах України. Хтось вимушено покинув рідний дім через війну, з надією знову в нього повернутись. Хтось волонтерить, відповідно до своїх можливостей, а хтось донатить на ЗСУ, – каже Роксолана.

Це лімітована колекція, кожен костюм ексклюзивний.

Частина коштів з продажу колекції буде спрямовано на допомогу ЗСУ.

Nashi Roksolana 1 2
Nashi Roksolana 2 2
Nashi Roksolana 3 2

– Мені хотілося показати цією колекцією, що ми незламні, нас не подолати, коли ми разом. Цей проєкт соціального спрямування, він має дати поштовх і тим людям, які приїхали до нас на Закарпаття, у відносну безпеку, – з Луганська, Києва. Те, що розповідають наші люди, просто розриває, неможливо навіть слухати без сліз. Треба кричати, про все, що відбувається зараз. Я говорю зі світом своєю роботою і щиро радію, що так багато людей відгукнулися і пишуть, що це справді потрібний проєкт, – переконана дизайнерка.

Фотографка проєкту: Aleksandra First. Макіяж: Вікторія Ладомиряк. Зачіски: Тетяна Вадімова.

Varosh  

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# дизайнерка # патріотична колекція # роксолана но # ужгород

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