Мистецька резиденція Transcarpathia: Inside&Outside в Ужгороді закінчиться світловим шоу на будівлі хоральної синагоги

19 червня о 21:50 ужгородців та всіх гостей міста запрошують на масштабний 3D-mapping перформанс, який розповідатиме про Закарпаття. Світлове шоу транслюватиметься на будівлю Ужгородської хоральної синагоги, нині — Закарпатської обласної філармонії.

Таким чином митці, що працюють зараз на резиденції Transcarpathia: Inside and outside, спробують розповісти про своє бачення особливостей і проблем карпатського регіону. Над відеомаппінгом працюватиме студія ArtZebs, учасники, лауреати й члени журі провідних українських та світових фестивалів аудіовізуальних мистецтв.

А протягом дня 19 і 20 червня з 11:00 до 18:00 у хабі Smart Point можна буде здійснити подорож віртуальними тунелями в окулярах віртуальної реальності і познайомитися з арт-проєктами про Закарпаття від учасників резиденції. Вхід вільний, реєстрація буде оголошена на сторінці Dofa Fund у Фейсбуці.

Сама ж мистецька резиденція Transcarpathia: Inside and outside, яка розпочалася цього червня в Ужгороді, має стати постійним міжнародним проєктом мистецького дослідження Карпатського регіону та трансляції його проблематики за допомогою нових медіа. За словами Ольги Сагайдак, ініціаторки проєкту, це спроба прорити культурні тунелі для «мистецького перевезення» ідей. Проєкт підтримує Європейський Союз за програмою House of Europe

«Вибір місця для 3D-mapping’у — це звернення до історії взаємозв’язків, які існували в цьому соціумі, — говорить Настя Лойко, учасниця ArtZebs Studio, координаторка напрямку 3D-mapping на резиденції. — Синагога це важливий історичний контекст і прекрасна за архітектурою будівля, до якої хочеться привабити глядача. Її форма, оздоблення, — це певний мистецький челендж, але й контекстуальна підказка».

Відеоперформанс, говорить Настя, постане ніби п’ятивимірна книга, в якій поєднаються історії чотирьох команд-учасниць і узагальнююча історія від ArtZebs.

Команди «риють арт-тунелі» у чотирьох напрямках, пропрацьовуючи тематику: Румунія/екологія, Угорщина/культурні взаємовпливи, Чехія та Словаччина/урбаністика, Польща/сусідство.

Скажімо, команда, що працює в напрямку Чехія/Словаччина разом із ужгородською дослідницею та урбан-активісткою Ліною Дегтярьовою, задається питаннями: як сьогоднішній Ужгород користується гуманістичними принципами містобудування, закладеними в часи Масарика, і чи користується взагалі? Як, здавалося б, прості речі (робота зі світлом, фактури матеріалів) роблять життя людини у місті комфортним і співмірним? Чому Ужгороду варто звертатися радше до чехословацького досвіду, аніж до популярного нині в інших містах країни тренду на штучні матеріали та хаотичні надбудови?

А команда, що разом із Валентином Волошиним, фахівцем зі сталого розвитку Карпат, вивчає проблематику екологічну й етнографічну та «риє тунель» у напрямку Румунії, наразі розбирається: чому вітряки на Боржаві — погана ідея; як катання на джипах на Пилипці знищує хитку екосистему; як інші країни вирішують проблему гідроелектростанцій так, щоб вони не знищували біотопи річок тощо. Та найбільше художниць, що працюють в команді, зачепила проблема вирубки дерев та комплексу проблем, що призводять до надмірних повеней. Про це, ймовірно, і буде їхній арт-проєкт. Харківські ж фахівці, що також працюють над проєктом, зауважують, що Ужгороду варто щосили зберігати біорізноманіття у місті, кажуть: «Приїхавши з міста, де домінують штучні газони, на яких не можна сидіти/лежати, ми дуже цінуємо ужгородське багатотрав’я і можливість перебувати серед природи просто у місті, за це треба боротися».

Групи ж, що «риють» у напрямку Угорщини та Польщі (тьютори-провідники письменник Банди Шолтес та художник Роберт Довганич) розбираються з тим, як постійні кроскультурні впливи роблять наше життя багатшим.

Настя Лойко розповідає, чому команді цікаво працювати над арт-проєктом в Ужгороді: «Це суперживе середовище! Воно відгукується на мистецький дотик, люди потребують нових вражень. Якщо в моєму рідному Запоріжжі, умовно, 20 художників, то в Ужгороді добрих півтисячі. Багато людей ставляться до оточуючого середовища як до власної відповідальності, є комьюніті, яке турбується про збереження архітектурної спадщини, хтось робить художні паркани, відкриває цікаві заклади, складається образ Ужгорода як дуже культурного міста, сюди приїжджають люди надихатися і працювати.

Водночас, ідеш однією з головних вулиць уночі — бачиш як чоловік вирізав шмат газону і склав його у пакетик — у цьому мистецькому культурному місті… Тож, сподіваюся, колеги-митці знайдуть не лише лагідні сторони, щоб усім сподобалось, а спробують задати питання про життя міста, регіону. Митці це ніби камери, що помічають, підсвічують якісь проблеми та знахідки».

Нагадаємо, світлове шоу, 3D-mapping перформанс, відбудеться 19 червня о 21:50, на будівлі колишньої синагоги, нині — філармонії (площа Театральна). Вхід вільний.

