Від устриць до рамену: 5 нових закладів в Ужгороді, які варто відвідати

Varosh підготував для вас добірку нових атмосферних місць в Ужгороді, де можна смачно поїсти чи випити філіжанку запашної кави. Ділимося з вами закладами, які нещодавно відчинили двері для своїх гостей!

Отже, 5 нових закладів, які вже встигли завоювати серця та шлунки ужгородців й не тільки.

Чорноморка

Відчути себе на справжньому морському узбережжі — відтепер можна і в Ужгороді! Мережа ресторанів морепродуктів, заклади якої є також в Києві, Харкові, Львові, Одесі та інших містах України та Європи — порадує свіжими устрицями, мідіями, креветками, та іншими делікатесами. Як кажуть у закладі: “Ми просто смажимо рибу!” — а вам варто просто спробувати і закохатись в це місце. Ідеально підійде для сімейного обіду, вечері з друзями, ділової зустрічі чи романтичного побачення.

Адреса: вул.Підградська, 33Б .

Книгарня-кав’ярня “Паперова”

Для книголюбів та кавоманів це місце стане справжнім раєм. Тут можна не лише насолодитися ароматною кавою, смачним лимонадом та вишуканими десертами, але й придбати книгу, що припаде до душі. Затишна атмосфера — особливо задній дворик з мінітерасою (де час від часу проводяться різного формату події та привітний персонал зроблять твою “паузу” незабутньою.

Адреса: вул. Підгірна, 18.

Live Love Avocado

Вегетаріанський заклад, головним інгредієнтом і в меню якого є один з самих популярних у світі суперфудів — авокадо! Ідеальне місце для тих, хто прагне здорового способу життя та любить яскраві фото для інстаграму. В меню на тебе чекають салати, боули, смузі та інші страви, які не лише смачні, але й суперкорисні. Також біля кожної страви в меню можна помітити розраховану кількість калорій, що є мрією для багатьох пошановувачів здорового харчування. Виокремити можна їхній незвичний екстер’єр, який викликає у перехожих багато питань — чому кавуни, якщо ж назва з АВОКАДО? Усі відповіді за адресою нижче!

Адреса: вул. Льва Толстого 5а.

Дикий Захід

Ресторан-паб, який справді переносить тебе до атмосфери Дикого Заходу. Це м’ясний рай з дичиною, ребрами, стравами на грилі та авторськими напоями. Тут кожен знайде їжу та атмосферу до смаку. Ми вже спробували Окрошку на морквяному фреші з брезаолою оленя, і рекомендуємо замовити її і вам.

Адреса: вул. Легоцького, 80.

Рамен у Лі

Любиш азійську кухню? Тоді тобі сюди! В цьому закладі готують автентичний рамен за традиційними рецептами, бао (парова булочка з різним наповненням), дім сам, десерти та багато інших цікавих страв. Смачно, ситно, атмосферно — все, що потрібно для незабутнього обіду чи вечері.

Адреса:Voloshyna 16/1a.

Це лише частина цікавих гастрономічних локацій, які з’явилися в Ужгороді останнім часом. Слідкуйте за оновленнями та не пропустіть можливість відкрити для себе нові смаки та враження!

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Вероніка Товтин, студенка відділення журналістики УжНУ, спеціально для Varosh

Фото зі сторінок закладів у інстаграмі

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