Олена Котельнікова, Vodafone Україна: Ми прагнемо, аби Ужгород став «розумним містом»

Нещодавно Vodafone Україна та Ужгородська міська рада підписали меморандум про співробітництво щодо оповіщення мешканців та гостей міста про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, стихійних лих та навчань.

Ужгород – перше місто, яке підписало подібний документ. Говоримо про це і не тільки з Оленою Котельніковою, заступницею генерального директора Vodafone Україна.

– Олено, розкажіть про важливість меморандуму та чия це була ініціатива?

– Ми приїхали до Ужгорода для того, аби зустрітися з міським головою та підписати Меморандум про співпрацю. Зокрема, про сповіщення населення у випадку настання надзвичайних ситуацій. Це дуже важливий соціальний проєкт, оскільки від такого сповіщення часто залежить здоров’я та життя людей.

Це була ініціатива міста, але оскільки ми теж зацікавлені у такій співпраці, то все склалося.

Зрештою, окрім підписання меморандуму, ми маємо інші ініціативи, через які піклуємось про наших клієнтів, намагаючись додатково забезпечити для них і зв’язок, і безпеку. Якщо наводити приклади з життя, то це, скажімо, обстріли Авдіївки чи пожежа на складах Балаклії – тоді ми розсилали смс-повідомлення про небезпеку усім нашим абонентам, які знаходились у зоні лиха, та нараховували їм додаткові кошти на рахунок, аби вони змогли зателефонувати рідним. Подібне робимо, і коли наші абоненти знаходяться за кордоном в радіусі надзвичайних ситуацій. Останній з випадків був в Ірані: ми компенсували витрати на дзвінки в Іран з України та абонентам в роумінгу з 8 по 10 січня, щоб наші абоненти могли відчути щонайменше дискомфорту.

– Ужгород – перше місто, яке підписало меморандум?

– Так, Ужгород – перший, саме з ним нам вдалося систематизувати цю активність. Місто саме вирішило, що хоче зробити це не хаотично, а правильним шляхом. А ми у всьому підтримали.

– Яка наразі механіка цього сповіщення: є якийсь інструмент, який ви передаєте міській раді, чи місто щоразу мусить залучати оператора, якщо виникає необхідність сповіщення?

– Потрібна злагоджена кооперація між нами та міською радою, аби правильне повідомлення у відповідний час прийшло до конкретного абонента. Саме у цьому меморандумі ми й прописали усю механіку. Насправді це дуже відповідальна справа, адже ми говоримо про надзвичайні ситуації, а тут не місце для жартів чи самодіяльності.

Ми підписали меморандум про екстрене СМС-інформування містян, але рівень розвитку технологій в світі – і Україна не виключення – дає можливість реалізовувати більш розумні рішення для нашої з вами безпеки.

Сьогодні Україна нарешті технологічно готова до впровадження повноцінних технологічних рішень. У нас є 4G, який відкрив у світі еру інтернету речей (IoT). Ми побудували першу в Україні окрему мережу для інтернету речей, яку запустили буквально минулого тижня. Вона називається NBIoT. Це найбільш сучасна технологія передачі даних в світі, яка використовується виключно для інтернету речей. Тобто до інтернету можуть підключатися і обмінюватися даними не тільки люди, але і пристрої, речі. Що це нам дає? Мости можуть руйнуватись, водопроводи – тріскати. Транспортна інфраструктура може стати несправною, а електростанції мають властивість перегріватись. І власне завдяки новим технологіям, таким як Інтернет речей, штучний інтелект – є можливість не лише вчасно інформувати людей про проблеми, а й виявляти потенційні загрози, реагувати на них у режимі реального часу та навіть попереджати виникнення надзвичайних ситуацій.Спеціальні датчики передають данні, які аналізуються по певних алгоритмах і виявляють ризик пошкодження, визначають пріоритет найбільшої небезпеки для містян. Тож місцева влада та комунальні служби можуть краще справлятись із проблемами міста.

– Чи стане формат меморандуму основою для всієї країни?

– Звісно, є й інші міста, які до нас зверталися, і зараз ми працюватимемо над подібними форматами з ними.

– В яких ситуаціях можливе екстрене смс-інформування мешканців?

– Насправді, це усе регламентоване законом, і усі види надзвичайних ситуацій прописані у ньому, тому тут нічого нового ми не вигадали.

– Наскільки Закарпаття є важливим регіоном для компанії Vodafone?

– У нас дуже сильні позиції на Закарпатті – в Ужгороді, Мукачеві, Берегові. Пенетрація – це кількість карток на кількість населення – більша, ніж 100%. Тобто наші клієнти часто мають картки для особистого користування та для бізнесу. Тому ми постійно вкладаємо кошти і ресурси у розбудову мережі на Закарпатті, адже мобільний трафік постійно росте.

– З чим пояснюєте свій успіх на Закарпатті?

– Ми перші тут побудували мережу і найактивніше завжди її розбудовували. Хоча ми, звісно, розуміємо, що у нас були й проблемні, так звані, гірські райони Закарпаття – Рахівщина, Тячівщина, Міжгірщина. Але протягом останніх кількох років ми активно працюємо з ними і маємо дуже хороші показники.

– Окрім підписання меморандуму, ви також обговорювали з міською радою можливість співпраці з вами у проєктах Smart City. Які конкретно формати ви наразі пропонуєте містам?

– Ми маємо вже напрацьовані проєкти, з якими можемо бути корисними місту. І тут знову повертаємось до Інтернету речей та нашої платформи NBIoT: машини повинні працювати для людини. До прикладу, це обладнання трекерами громадського транспорту для відстеження маршрутів та кілометражів; машин, які збирають по місту сміття і датчики на розумних смітниках, які «сповіщають» про рівень заповнення сміттям. Усе це – задля економічно вигіднішого та логічнішого планування маршруту. Також у нас є проєкти розумної парковки та освітлення. У першому варіанті йдеться навіть про бронювання паркомісця заздалегідь через мобільний додаток. Ми вже працюємо над впровадженням цієї системи у Харкові, на черзі – Луцьк.

Також маємо розумні проєкти для водоканалів та служб, що надають житлово-комунальні послуги. За допомогою обладнання, що встановлюється на лічильники води, в онлайн-режимі знімаються та передаються дані про обсяги подачі води. Така послуга дозволяє автоматизувати процес збору даних, їх обробку та управління.

Станом на сьогодні у світі вже більше 60 млн. пристроїв пiдключенi до мережі та керуються через глобальну IoT-платформу Vodafone. Тобто це всі підключені пристрої: автомобілі, автобуси, розумні ліхтарі, розумні холодильники і розумні сміттєві баки. На цій платформі реалізовані розумні IoT рішення і в Європі, і в інших країнах світу.

Звичайно, хотілося б розпочати активну роботу в Ужгороді саме з такими проєктами, бо місто гарне, компактне і результати справді буде видно одразу.

Партнерське інтерв’ю

Фото: Карл Смутко