Скінчек. Що потрібно знати про свої родимки, ‒ коментує дерматоонколог Роман Яремкевич (відео)

Родимки, або невуси – це новоутвори, які є практично в кожної людини. Самі по собі вони не несуть ніякої небезпеки, але вимагають систематичної перевірки. Чому це важливо ‒ говоримо з лікарем-дерматоонкологом Романом Яремкевичем.

‒ Кожна людина, яка має принаймні один новоутвір на шкірі, повинна прийти до дерматолога на обстеження – хоча б 1 раз на рік.

Якщо ми ловимо онкологію на перший стадіях ‒ а наше завдання ловити їх якраз на перших стадіях ‒ то ці новоутвори виглядають як звичайна родимка, малесенька плямка. І навіть найагресивніший рак шкіри, меланома, є повістю виліковна на такій стадії. Ми її забрали ‒ і людина далі собі щасливо живе, просто більш часто обстежується.

Самообстеження надзвичайно важливе. Так, проходити огляд у лікаря раз на рік обов’язково, але попри це кожні декілька місяців ми мусимо обстежувати своє тіло власноруч (або за допомогою наших родичів, близьких людей). Ідеально, коли люди, в яких багато родимок, роблять собі фотографії цих новоутворів, складають ніби свої карти родимок ‒ так вони можуть краще відстежити зміни.

Говорячи про самообстеження, то найбільш популярними досі є методики ABCDE, або АККОРД. У такій абревіатурі кожна з літер позначає певну ознаку: асиметрія, нерівні краї, багатоколірність, діаметр більше 6 мм, еволюція, тобто ріст. Насправді не все так просто. Усі ці методики добрі, але недостатньо інформативні. Якщо утвір з’явився недавно або якось змінився, тоді треба йти до лікаря. Усі інші ознаки можуть бути проявами як доброякісного, так і злоякісного утворення.

Особливу увагу я хотів би звернути на різноманітні додатки, застосунки на смартфонах, які дозволяють сфотографувати родимку і воно нібито визначає, доброякісний це утвір чи злоякісний. Жодна з таких програм не є валідизованою, на них покладатися не можна. Це все профанація, тому не рекомендую нашим пацієнтам цим займатися.

Лише лікар може знати і сказати чітко ваш діагноз, адже лише він може подивитися на новоутвір дерматоскопічно.

Varosh

Відео ‒ Юрій Готра