Легенда про «Здер родимку — пиши заповіт». Колонка Романа Яремкевича

Практично у кожного з нас на шкірі можна знайти ті чи інші новоутвори — «Родимки», «Перчики», «Бородавки» — яких назв лише не доводилось чути…

Одні із них випуклі та виступають над поверхнею шкіри, інші — у вигляді плям. Одні — доброякісні, інші — небезпечні для життя, на деяких ми акцентуємо, а на деякі абсолютно не звертаємо уваги.

Існує декілька десятків різних новоутворів шкіри — кожен із яких має свою назву, походження та прогноз. Поставити діагноз лише по візуальному вигляду вдається вкрай рідко, навіть досвідченому лікарю. Проте існують алгоритми, які дозволяють самостійно запідозрити наявність небезпечних утворів навіть на ранніх стадіях.

Проте, попри стрімкий ріст частоти звернень до лікарів стосовно діагностики новоутворів шкіри, питання їх видалення залишається болючою темою.

Правда про: «Відлік часу після видалення родимки…»

На зустріч до лікаря-дерматолога приходить пацієнт Степан, якого з дому на обстеження вигнала дружина, оскільки Степан вчора ввечері, граючись з дітьми, здер родимку на шиї.

Степан неохоче заходить в кабінет і на запитання лікаря: «Що вас турбує?» — відповідає: «Мене нічого, але моя жінка мене записала на зустріч. Хвилюється, бо я здер родимку, а у мене вдома троє маленьких дітей!».

Лікар оглядає шкіру, проводить дерматоскопію (обстеження родимки за допомогою спеціального мікроскопа) пошкодженого невуса та просить зняти одяг для обстеження інших ділянок шкіри на предмет виявлення небезпечних новоутворів.

Степан знімає футболку, примовляючи: «Та в мене там нічого немає…», але лікар наполягає, оскільки розуміє, що, прийшовши додому з хорошими новинами стосовно здертої родимки, Степан більше не буде слухати жінку-«панікерку» і вже невідомо коли потрапить на профілактичний огляд.

Оглядаючи шкіру спини, лікар звертає увагу на коричневу пляму під лопаткою, проте Степан авторитетно заявляє, що це в нього від народження і що вона його не турбує. Лікар проводить дерматоскопічне обстеження — і ось тобі діагноз: меланома — злоякісна пухлина шкіри.

Висновки:

60% злоякісних пухлин шкіри виявляються лікарем на зустрічі, де первинною причиною звернення була інша проблема (у випадку Степана причиною звернення була травма невуса на шиї).

Думка про те, що рак не може виникнути на вже давно наявних родимках є хибною. ( https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4816428/ )

Рак шкіри — «тихий убивця», який практично не дає про себе знати. Неприємні відчуття на ділянці пухлини виникають вкрай рідко та переважно на пізніх стадіях.

Отже, лікар виписує Степану мазь для загоєння травмованої родимки на шиї, детально пояснює, що таке меланома, яку неочікувано виявили на шкірі його спини та скеровує на її негайне хірургічне видалення до онколога. Степан перелякано киває головою та обіцяє якнайшвидше записатись на операцію.

Прийшовши додому та поставивши перед фактом родину, на Степана накидається теща: «Не дай Боже то рухати! Порозносять тобі то по всьому організму! От нашому сантехніку Василю вирізали родимку і він через пару тижнів помер…».

Кого слухає Степан? Звичайно ж, тещу.

Через пару років «родимка» на спині Степана починає різко змінюватись, виразкуватись та кровити й останнім часом дуже болить голова. Переляканий Степан прибігає до того ж лікаря на обстеження.

Звичайно ж, перше запитання лікаря: «Де ви були 3 роки тому? І чому не видалили одразу?».

Комп’ютерна томографія виявляє множинні неоперабельні метастази в головному мозку і прогноз, на жаль, зрозумілий…

Проте лікарі продовжують боротись за життя пацієнта — видаляють первинну пухлину зі шкіри спини та прописують відповідне лікування. Проходить кілька тижнів і Степан помирає. Помирає від МЕТАСТАЗІВ В ГОЛОВНИЙ МОЗОК, а не від того, що йому видалили меланому.

Проте усі сусіди на чолі з тещею шепочуться: «Три роки хлоп ходив з «родимкою» і нічого йому не було…».

Тепер зрозуміло звідки пішов МІФ про: «видалив родимку і через місяць помер»?

Здер родимку — пиши заповіт

Ми живемо у дуже цікавій країні з дуже цікавими людьми. У кожного із нас є знайомі, сусіди та родичі, які за тих чи інших обставин травмували невус (медична назва «родимки») та через якийсь час померли.

Розберімося звідки пішов цей МІФ:

Молодий чоловік Василь, 37 років, тиждень тому ввечері знімав футболку та здер родимку на спині.

Цікаво, що Василь навіть не відчув болі й, якби не кров на одязі, навіть не звернув би уваги. І все б нічого, але родимка вже тиждень не загоюється, постійно мокне і кровить, проте не болить, тому Василь не поспішає відвідати лікаря.

Проходить ще декілька тижнів, загальний стан Василя різко погіршується і він помирає.

Лікар патологоанатом на розтині встановлює, що причиною смерті Василя було проростання метастазу меланоми (агресивного раку шкіри) в легені. Окрім цього патологоанатом знаходить ту саму меланому — первинну пухлину на шкірі спини, яка і «пустила метастази» по організму. І що найцікавіше — патологоанатом після гістологічного дослідження (дослідження пухлини під мікроскопом) встановлює діагноз: «Меланома шкіри спини… З ВИРАЗКУВАННЯМ ».

Висновок: Відрізнити родимку від меланоми може лише лікар і якщо мова йде про ранні стадії — то лише за допомогою спеціального мікроскопа — дерматоскопа. Родимка, яку травмував Василь — насправді не родимка, а злоякісна пухлина шкіри — Меланома «у фазі розпаду». А знімаючи футболку, Василь просто зачепив верхню кірку виразки, яка знаходилась трішки глибше і до цього часу не давала про себе знати.

Що пояснюють родичам лікарі-патологоанатоми: «У вашого Василя на спині була злоякісна пухлина меланома, яка «пустила метастази» в легені, що і стало причиною смерті».

Висновок: Василь помер від того, що метастаз меланоми проріс у життєво важливий орган — легені.

Як пояснюють родичі ситуацію своїм близьким, сусідам та знайомим: «Місяць тому Василь зачепив родимку на спині й вона «переросла» в рак, а через місяць він помер»!

То де ж правда? Чи дійсно родимка «переросла» у меланому за один місяць після травмування? Звичайно ж — ні!

Розкриття міфу криється у діагнозі, який встановив патологоанатом: «Меланома шкіри спини… З ВИРАЗКУВАННЯМ». Річ у тім, що меланома, переважно на пізніх стадіях, може «розпадатись» із формуванням виразок.

Виразкування меланоми — поганий прогностичний фактор для пацієнта (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK481861/), і якщо ці виразки вже можна побачити неозброєним оком на поверхні пухлини, то у більшості випадків це означає, що найімовірніше потрібно шукати метастази по організму.

Формування виразок не супроводжується больовими відчуттями, а місця найчастішої локалізації меланоми — це спина та задня поверхня гомілок (https://www.nccn.org/patients/guidelines/melanoma/10/), тому не дивно, що пацієнти довгий період навіть не підозрюють про наявність пухлини. І хоча більшість меланом виникає «de novo» на звичайній шкірі, що як мінімум насторожує пацієнта, існує відсоток пухлин, які можуть виникати із вже давно наявних на шкірі родимок. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4816428/).

Роль травматизації в «переродженні» родимки у меланому — дуже контроверсійне питання і науково не доведене на сьогодні (https://jbuon.com/pdfs/7-4/JBUON-7-4-347.pdf).

І хоча ми заспокоюємо багатьох наших пацієнтів, які звертаються із травмованими невусами, та запевняємо, що від цього вони не помруть, у багатьох випадках саме це екстрене звернення дозволяє встановити такий небажаний діагноз як «меланома» та врятувати пацієнту життя.

Пам’ятайте, що звертатись до лікаря для профілактичного дерматоскопічного огляду шкіри для виявлення злоякісних або підозрілих новоутворів необхідно кожній людині мінімум один раз на рік, незалежно від віку та локалізації утворів.

Лише вчасна діагностика та видалення пухлини на ранніх стадіях можуть гарантувати повне одужання.

Висновки:

Необхідно проходити обстеження УСІХ новоутворів на шкірі мінімум 1 раз на рік.

Лише лікар, який володіє дерматоскопією, може розпізнати рак шкіри на ранніх стадіях.

Лише вчасна діагностика та видалення пухлини на ранніх стадіях можуть гарантувати повне одужання.

Видалення новоутворів є абсолютно безпечною, а у випадках пухлин шкіри, — життєво необхідною процедурою.

Будь-яке видалення новоутворів повинне виконуватись ЛИШЕ ЛІКАРЕМ та супроводжуватись гістологічним дослідженням (дослідженням видаленого утвору під мікроскопом у спеціалізованій лабораторії).

З родимки, яку КОРЕКТНО видалили, ніколи нічого не утвориться.

Будь-яке самостійне втручання («спалювання чистотілом», «перев’язування по ніжці» та ін.), або втручання з боку «народних цілителів» чи працівників «косметичних салонів» без освіти лікаря може призвести до небажаних, часто смертельних наслідків.

Будьте здоровими!

Роман Яремкевич, спеціально для Varosh