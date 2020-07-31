В Ужгороді відкрився новий фітнес-центр з комплексними тренувальними програмами

Принаймні для цього тут створені всі умови, а кожен з учасників команди щиро вболіває за те, аби відносини з фітнесом склалися якнайміцніші та по-справжньому здорові.

– Ми працюємо у різних форматах, аби якомога більша кількість людей змогли долучитися до занять – і індивідувально, і в групах. Що ж до напрямків, то пропонуємо силовий та функціональний тренінг; тренування за методикою крос-фіт – тренування з функціонального багатоборства, а саме – це поєднання вправ з обтяженнями, гімнастичних вправ та метаболічного тренування, тобто біг, гребля, робота на велотренажері; стретчинг; оздоровчу гімнастику; TRX за різними рівнями підготовки; гирьовий фітнес – поєднання роботи з гирями з вправами з власною вагою. До слова, коли ми кажемо про гирі, то це не означає, що це робота з великою вагою, адже вони є різного номіналу, починаючи від 6 кілограм, – каже Василь, виконавчий директор центру.

Що ж до вікової категорії, то у D51 займаються і дорослі, і діти, для яких тут є спеціально розроблена оздоровча програма для загальної фізичної підготовки. А найстаршому відвідувачу центру – понад 60 років.

Тренери фітнес-центру усі давні знайомі і товариші, адже багато років виступали разом на змаганнях – всі професійні спортсмени та мають відповідну спортивну освіту в галузі фізичної реабілітації, а також фізичного виховання і спорту.

– Наші тренери – професійні спортсмени, частина з яких і досі виступає та бере участь у змаганнях з гирьового спорту. Микола Прокоп, Михайло Тупиця, Марія Гичка. Усі призери всеукраїнських, європейських та світових чемпіонатів. Світлана Чорей – відповідає за фізичну реабілітацію та оздоровчу гімнастику. Олеся Янович – викладає стретчинг. Інна Ісай – веде EnergyFitness, – розповідають у D51.

Тренери центру кажуть, що хотіли б, аби люди, які ніколи не займалися спортом, спокійно приходили на заняття. На це є кілька причин.

– Не варто боятися зробити крок і почати займатися. Ви точно не нашкодите собі під нашим керівництвом, адже ми проводимо попередню розмову, дізнаємося усі особливості здоров’я, рекомендуємо персональне заняття з тренером під час якого він зрозуміє підготовку організму та зможе порадити або продовжити персональні тренування у якомусь із напрямків, або ж запропонує долучитися до групових занять відповідних до можливостей людини. Навіть на груповому тренуванні тренер може підбирати для людини вправи, які їй підходять до її рівня фізичної підготовки, – переконує виконавчий директор центру.

Перелік програм у D51:

персональні тренування;

спліт тренування;

TRX;

kettlebell fitness;

WOD;

stretching;

mobility;

functional training;

HIIT;

силовий тренінг.

Під час карантину багато людей почали займатися спортом вдома, але професійні спортсмени вважають, що у цьому є як позитив, так і ризики.

– Те, що під час карантину більше людей почали займатися спортом – чудова новина, адже рухова активність – невід’ємна частина здорового способу життя. Утім, важливо, аби ці самостійні заняття без нагляду і контролю не призводили до травм та погіршення стану здоров’я. Якщо це нескладні програми і людина вже колись займалася спортом і відчуває власне тіло, частоту серцевих скорочень, м’язи, то такий формат самостійних тренувань не мав би нашкодити. В іншому разі все має відбуватися тільки під керівництвом тренера. Якщо ви відчуваєте, що маєте дивне самопочуття під час чи після тренування, то слід зупинитися, – розповідає Василь.

Фітнес-центр знаходиться у сучасному спальному районі, в житловому комплексі, який збудований відносно нещодавно. Простір для центру великий, зали – «не тиснуть», місця вистачає для комфортних тренувань. Більше того, під кожну з програм є окрема зала, загалом їх три. А незабаром з’явитися ще одна – для занять боксом та єдиноборствами.

У D51 є важлива опція – фітнес-тестування. У ході нього кожен відвідувач має можливість визначити вихідні показники стану здоров’я та рівня фізичної підготовленості організму, а також здійснити поточний контроль цих показників. Як правило, на персональних тренуваннях тренери здійснюють фітнес-тестування з кожним своїм учнем.

Серед корисних та актуальних пропозицій зараз – безкоштовне індивідуальне заняття з обраним тренером та відкриті тренування на території 3 школи або в Підзамковому парку. А ще – вже другий за ліком фітнес-вікенд сімейного типу від D51, який відбудеться 14-16 серпня. Зареєструватися на нього можна через сторінку в інстаграмі або за номером телефону.

Контакти:

Ужгород, вул. Гвардійська 51д

Телефон: 050 800 5151

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