5-річна ужгородка Кіра Касинець декламує дорослі вірші

Леся Українка, Тарас Шевченко, Олександр Пушкін. Це далеко не повний перелік класиків, вірші яких натхненно декламує 5-річна Кіра Касинець з Ужгорода. При цьому вона сама обирає дорослу поезію і настільки входить в емоційний стан, що може розплакатися сама і викликати сльози слухачів.

Помітили батьки незвичайні здібності доньки з самого малку.

– Якось ми прийшли на прийом до педіатра, коли може Кірі був рік. Якраз напередодні вона щось доросле утнула. Я запитала лікарку, чи це нормально. Та відповіла, що ненормально із загальноприйнятої точки зору, але нам слід готуватися до того, що це буде дуже розумна дитина, з якою буде непросто, – розповідає мама Вікторія.

У родині немає особистостей з артистичними здібностями, але батьки зрозуміли, що Кірі легко дається поезія. У 2 роки на новорічних святах вона могла розповідати по 6-7 віршів Діду Морозу 4-ма мовами. Румунською з дитиною розмовляє мама, українською – інші члени сім’ї, російську вона чує по телевізору, а англійську вивчає в садочку. Кіра легко запам’ятовує все, що чує і репродукує це дуже драматично. Мама каже, що у 80% випадків вона з першого разу може точно повторити те, що сприйняла на слух.

Також батьки збагнули, що дівчинці подобається доросла поезія, яка передає емоції. Почали багато читати, а донька переповідала почуте. Найбільш зворушливо з вуст 5-річної Кіри звучить доросла поезія. Улюблена письменниця маленької артистки – Ліна Костенко, з якою вона мріє зустрітися. Відомі твори «І все на світі треба пережить», «Доля», «Життя іде, та все без коректур» набувають особливого змісту і посилу, коли їх декламує дитина.

У повсякденному житті Кіра нічим не відрізняється від ровесників. Щоправда любить старшувати і завойовувати лідерські позиції. Те саме випробовує і на батьках – Кіра вміє домогтися свого, по-дорослому аргументуючи свої бажання.

– З нею дуже цікаво. Вона по-своєму вчить мене і я дуже змінилася з її появою, хоча у нас іще є старший син Марк. Вона весь час дивує, змушує серйозно відповідати на її запитання і часто ними заводить мене у глухий кут. Ну, і це копіювання… Вона може з точністю передати будь-яку інтонацію, найменшу дрібницю, яку десь почує чи побачить, – зізнається Вікторія.

Кіра Касинець впевнено каже, що стане співачкою і вже сумлінно займається вокалом. Часто її запрошують виступити перед публікою у Центрі розвитку, який дівчинка відвідує, і увага глядачів її аніскільки не бентежить. Кіра і сама охоче влаштовує виступи вдома чи серед друзів. Тож ймовірно, про Кіру Касиинець ми ще не раз почуємо.

Нещодавно батьки завели для Кіри сторінку в Інстаграм та канал на YouTube.

Це перші особисті онлайн-манданчики маленької зірки. Якщо вам сподобалася маленька декламаторка, підписуйтесь та підтримуйте дівчинку.

Лариса Липкань, Varosh

Фото: Сергій Мазур