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Як ужгородці Міша з Юлею проїхали 3500 км Україною у хатинці на колесах

26 Серпня 2020 5

Пам’ятаєте, Varosh розповідав про Мішу, Юлю та їхній дім на колесах “Тетріс” і “Tetris_vlog” про Закарпаття? Ця романтична й весела історія тут. Співзасновник та ведучий “Нашої Файти” Михайло Карпенко та його дівчина Юлія Гончар навесні вперше помандрували на бусику “Тетріс” до закарпатського села Кужбеї, про яке зробили захопливий влог. Та цього разу – нова й потужніша серпнева поїздка на ретро-хатинці на колесах. 3500 км Україною, 11 областей! І це був тижневий медовий місяць, адже Міша з Юлею одружилися.

«Пів року майже всі ужгородські автомеханіки сміялися з нашої авантюрної пригоди , а 30-річний фольксваген Т3 “Тетріс” усім на зло проїхав 11 областей і став рідною та комфортною домівкою для нашої сім’ї. Тут ми спали, готували, мріяли і навіть приймали душ, а ввечері планували наступний день нашої експедиції», – розповідає Міша.

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Молодята проїхали крізь ці області: Закарпаття, Львівщину, Франківщину, Тернопільщину, Хмельниччину, Вінниччину, Черкащину, Кіровоградщину, Миколаївщину, Одещину, Херсонщину.

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Така мандрівка надихає ще більше мандрувати Україною.

Varosh

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# Михайло Карпенко # подорожі Україною

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