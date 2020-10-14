Як  обрати сервісний центр з ремонту техніки: без стресу, нервів та халеп

Купівля комп’ютерної техніки справа серйозна і доволі дорога. Під час вибору девайсу ми стикаємось з питанням вибору: бренду та технічних характеристик, ціни та дизайну. А з врахуванням того, що техніка обирається не на сезон, а на декілька років, – вибір завжди буде не простим.

Що вже говорити про ремонт телефона, комп’ютера, принтера чи картриджа. У різних групах в соцмережах можна отримати рекомендації майстрів чи сервісних центрів, оскільки чи не кожного дня з’являються повідомлення на кшталт: «Порадьте, будь ласка, де відремонтувати пристрій?».

Але як обрати справді професійного майстра, на що звернути увагу при виборі сервісного центру, як знайти спеціаліста такого, що не зробить техніці непоправної шкоди і чесно скаже про те, що вашу техніку вже немає сенсу ремонтувати?

Ми знайшли відповідь на ці запитання, коли познайомилися з МКТ. Про те, де придбати, на що звернути увагу, та як потім вибрати сервіс для обслуговування вашої техніки, ми говоримо з комунікаційницею Вікторією Часовських.

Що необхідно знати КОЖНОМУ, щоб скоротити витрати і уникнути проблем із сервісним центром?

Інформативна база. Наявність сторінок в соцмережах, сайт, де можна отримати інформацію про компанію в цілому, які послуги надає, скільки років працює на ринку, та найголовніше почитати відгуки від клієнтів. Зручна локація та графік роботи. Чи зручно прийти або під’їхати до цієї майстерні, чи працюють вони у вихідний день. Наявність кур’єрської доставки. Не у всіх є авто, і не завжди є можливість викликати таксі, а транспортувати, наприклад принтер, – потрібно. Сервісний талон. Під час здачі техніки на ремонт вам повинні дати документ, як підтвердження того, що ваш пристрій відданий саме цьому сервісному центру. Погодження ціни ремонту. Після виконаної діагностики з вами мають погодити кінцеву вартість ремонту. Розрахунок. Можливість розрахуватись готівкою, карткою чи за перерахунком. Зверніть увагу чи отримаєте ви чек за те, що сплатили за послугу. Акт виконаних робіт. Документ про надані послуги на відповідному фірмовому бланку з печаткою та підписом. Це особливо важливо, коли йдеться про ремонт офісної техніки та обслуговування корпоративних клієнтів. Різноманітність послуг – якщо сервісний центр одночасно ремонтує телевізори, ноутбуки, фотоапарати, пральні машини, холодильники різних брендів, – скорше за все це свідчить про низьку кваліфікацію, зазвичай такі майстри можуть зробити лише найпростіший ремонт. Це так само, як спеціалізація лікаря – він може розуміти загальну картину, але лікує виключно у своїй спеціалізації. Тому різноманітність послуг – це добре, але ці послуги повинні бути суміжні з однієї сфери.

Компанія МКТ працює вже 10 років, а сервісний центр – 6-й рік. У той самий час досвід сервісних інженерів – більше 15 років.

Послуги, які надає сервісний центр МКТ:

Ремонт ноутбуків та ПК; Ремонт оргтехінки (принтери та багатофункціольні пристрої); Заправка картриджів; Ремонт мобільних телефонів і планшетів.

Контакти:

Ужгород, вул. Собранецька, 14 (магазин та сервісний центр)

Ужгород, ТЦ «Новий», вул. Бестужева, 9 (магазин)

Телефон: 099 55 33 501

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Фото: Карл Смутко