Як  обрати сервісний центр з ремонту техніки: без стресу, нервів та халеп

Купівля комп’ютерної техніки справа серйозна і доволі дорога. Під час вибору девайсу ми стикаємось з питанням вибору: бренду та технічних характеристик, ціни та дизайну. А з врахуванням того, що техніка обирається не на сезон, а на декілька років, – вибір завжди буде не простим.
Що вже говорити про ремонт телефона, комп’ютера, принтера чи картриджа. У різних групах в соцмережах можна отримати рекомендації майстрів чи сервісних центрів, оскільки чи не кожного дня з’являються повідомлення на кшталт: «Порадьте, будь ласка, де відремонтувати пристрій?».
Але як обрати справді професійного майстра, на що звернути увагу при виборі сервісного центру, як знайти спеціаліста такого, що не зробить техніці непоправної шкоди і чесно скаже про те, що вашу техніку вже немає сенсу ремонтувати?
Ми знайшли відповідь на ці запитання, коли познайомилися з МКТ. Про те, де придбати, на що звернути увагу, та як потім вибрати сервіс для обслуговування вашої техніки, ми говоримо з комунікаційницею Вікторією Часовських.
Що необхідно знати КОЖНОМУ, щоб скоротити витрати і уникнути проблем із сервісним центром?
- Інформативна база. Наявність сторінок в соцмережах, сайт, де можна отримати інформацію про компанію в цілому, які послуги надає, скільки років працює на ринку, та найголовніше почитати відгуки від клієнтів.
- Зручна локація та графік роботи. Чи зручно прийти або під’їхати до цієї майстерні, чи працюють вони у вихідний день.
- Наявність кур’єрської доставки. Не у всіх є авто, і не завжди є можливість викликати таксі, а транспортувати, наприклад принтер, – потрібно.
- Сервісний талон. Під час здачі техніки на ремонт вам повинні дати документ, як підтвердження того, що ваш пристрій відданий саме цьому сервісному центру.
- Погодження ціни ремонту. Після виконаної діагностики з вами мають погодити кінцеву вартість ремонту.
- Розрахунок. Можливість розрахуватись готівкою, карткою чи за перерахунком. Зверніть увагу чи отримаєте ви чек за те, що сплатили за послугу.
- Акт виконаних робіт. Документ про надані послуги на відповідному фірмовому бланку з печаткою та підписом. Це особливо важливо, коли йдеться про ремонт офісної техніки та обслуговування корпоративних клієнтів.
- Різноманітність послуг – якщо сервісний центр одночасно ремонтує телевізори, ноутбуки, фотоапарати, пральні машини, холодильники різних брендів, – скорше за все це свідчить про низьку кваліфікацію, зазвичай такі майстри можуть зробити лише найпростіший ремонт. Це так само, як спеціалізація лікаря – він може розуміти загальну картину, але лікує виключно у своїй спеціалізації. Тому різноманітність послуг – це добре, але ці послуги повинні бути суміжні з однієї сфери.
Компанія МКТ працює вже 10 років, а сервісний центр – 6-й рік. У той самий час досвід сервісних інженерів – більше 15 років.
Послуги, які надає сервісний центр МКТ:
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Ремонт ноутбуків та ПК;
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Ремонт оргтехінки (принтери та багатофункціольні пристрої);
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Заправка картриджів;
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Ремонт мобільних телефонів і планшетів.
Контакти:
- Ужгород, вул. Собранецька, 14 (магазин та сервісний центр)
- Ужгород, ТЦ «Новий», вул. Бестужева, 9 (магазин)
- Телефон: 099 55 33 501
- facebook.com, instagram
- mkt.uz.ua
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Фото: Карл Смутко