RENTA: Нехай твої речі заробляють. Як працює новий сервіс шерінгу речей

Як часто буває, що нам потрібна якась річ чи пристрій для реалізації задачі, до прикладу, будівельний інструмент під час ремонту в квартирі чи офісі або ж перехідник до ноутбука, який ми використаємо лише раз, а витрачати кругленьку суму, ой як не хочеться. Саме для таких випадків Андрій Пелех та Арсен Сорока створили сервіс RENTA, головна мета якого вирішити цю задачу – дати змогу взяти або здати в оренду річ і не витрачати зайвих коштів. Або ж ще краще – заробити на тому, що не використовуємо часто, а інколи й пилиться роками.

Розповідаємо як працює RENTA і чому шерити речі – це звична практика за кордоном, до якої українці вже також готові.

Що це таке

– Ідея створити сервіс для оренди речей в Інтернеті виникла, перш за все тому, що я часто їжджу в різні міста у відрядження. І ось, до прикладу, відкриваємо офіс компанії, потрібно взяти в оренду дриль, а знайомих у місті немає. Викликати майстра і платити йому за виклик чималу суму грошей не хочеться, якщо справа така, яку сам можеш зробити. А купувати обладнання, яким плануєш скористатися один чи кілька разів, теж якось нерозумно. Тому я деякий час ходив з цією ідеєю і зрештою розповів про неї своєму товаришу, з яким ми разом навчалися років 7-8 тому у Львові в Політесі, – розповідає Андрій Пелех.

Коли товариші почали створювати сервіс RENTA, то зрозуміли, що в Україні наразі немає працюючих аналогів. Арсен зробив всю технічну роботу, Андрій – відповідав за наповнення, ідею, розвиток, пошук інвесторів. За два тижні запустили сервіс. З 1 жовтня він у загальному доступі.

Що здають та беруть в оренду

Сайт надає можливість швидко та просто ділитися своїми речами. Це платформа, де все – від товарів повсякденного вжитку до професійного обладнання можна здати в оренду за лічені хвилини.

Наразі ж на платформі найбільше оголошень у розділах «Електроніка» і «Будівельні інструменти». У той самий час, всі категорії заповнені. Є і велосипеди, і самокати, і сукні.

Як це працює

– Принцип роботи сервісу дуже простий! Якщо користувач хоче щось здати в оренду, то він робить якісні фотографії і публікує їх на платформі. Коли приходить замовлення, то людина одразу бачить дату бажаної оренди, ім’я, рейтинг користувача на порталі. Далі погоджується або ні. Зазвичай є знижка і зменшення ціни, якщо хочете взяти річ на довший час. Система після підтвердження надає шаблон договору оренди. Радимо робити фото при передачі товару. Далі підписують договір, беруть завдаток. Важливо, щоб вказували завдаток від вартості товару. Саму вартість оренди людина оплачує при поверненні. Умови є бажаними, але не обов’язковими, – пояснює Андрій.

Також сервіс пропонує можливість погодинної оренди, це дуже зручно і легко.

Загалом засновникам rentaua.com хотілося б змінити ставлення людей до купівлі не/потрібних речей, а також показати, що вже куплені речі можуть приносити пасивний дохід, коли ви їх здаєте в оренду.

Безпека

За словами засновників сайту, наразі є 3 ключові фактори, які можуть гарантувати безпечність використання платформи – укладання договору, завдаток і рейтинг користувачів.

– Звичайно ми найбільше сподіваємося на довіру, вихованість та чесність власне тих, хто буде реєструватися на сайті. Зрозуміло, що в житті буває різне, але зі свого боку це «різне» ми стараємось мінімізувати. Бачимо, що людина авторизувалась на сайті через Facebook, Google. Працюємо над тим, щоб був BankID і людина, підтверджуючи через свій банк, мала додатковий знак довіри, – розповідають засновники RENTA.

Хлопці вже працюють над можливістю оплати безпосередньо на сайті. Якщо вказана застава, то ця сума заморожується і повертається після завершення угоди. Перш за все — це безпека, тому дуже важливо щоб орендодавці були спокійні за свої речі.

Платформою вже скористалося кілька сотень користувачів. До слова, подібний сервіс є в Англії і одна з його провідних ідей полягає у тому, що «Людині не потрібна дриль, людині потрібно зробити в стіні дірку». Загалом є аналоги таких платформ і в Чехії.

Не обов’язково здавати в оренду щось цінне. Багато людей здають настільні ігри або книги. Утім, часто буває й таке, що хочеш спробувати річ перед покупкою. Наприклад, квадрокоптер. І ось чудова можливість випробувати його та визначитися.

Скільки можна заробити, не докладаючи зусиль

Усе залежить від того, що ви здаєте в оренду, але ось приблизний перелік товарів та цін на них.

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