Лікування зубів без седації, або як не злякати дитину: досвід Клініки сімейної стоматології

Керівниця Клініки сімейної стоматології Ірина Риляк каже, що лікування зубів без седації у дітей можливе, утім головне – не злякати дитину на першому ж прийомі, а допомогти їй зрозуміти, що вона у безпеці і їй нічого не загрожує.

– Перше, що я хочу сказати батькам: не лякайте дитину стоматологом! Так само, як і будь-яким іншим лікарем, якщо звичайно не хочете, щоб малюк боявся лікарів і не підпускав їх до себе. Лякаючи малюка візитом до стоматолога, лікаря, уколами ми самі собі створюємо проблеми на майбутнє. Після таких наших залякувань, дитина не захоче відвідувати лікарів, буде плакати і влаштовувати істерики перед візитом, – каже Ірина.

У Клініці сімейної стоматології переконані, що дитина, яка ще не була у стоматолога, його не боїться. Якщо мама боїться стоматолога, або якщо вона починає переживати за малюка, за його поведінку, то ці переживання передаються дитині. Тому варто не перетворювати похід до стоматолога у щось надзвичайне. Нехай це буде звична справа, нічого особливого, так ніби ви ідете до магазину. Якщо мама не може справитися з емоціями, нехай з малюком сходить хтось інший – тато або бабуся.

– Розкажіть дитині, хто такий стоматолог і що він робить. Дитина повинна знати, куди її ведуть, і що будуть робити. Знайдіть хорошого лікаря, який вміє працювати з дітьми. Пограйтеся вдома у стоматолога і пацієнта. Продемонструйте у грі всі маніпуляції, які потрібно буде зробити у лікаря, які він буде робити з малюком, – радить Ірина.

Також слід не використовувати у спілкуванні з дитиною формулювань типу «не бійся», «це не страшно», «тобі нічого не робитимуть», «боляче не буде». А також йдіть до лікаря в таку пору доби, коли дитина виспана, сита і задоволена.

– Якщо ви ідете до стоматолога, коли зубчик уже болить, то окрім вищезгаданих рекомендацій варто розповісти дитині казочку про те, як червячок поїв зубчик, насмітив у ньому, а лікар врятує його, побризкає водичкою, щоб зубчик не болів, вимете сміттячко і закриє нірку спеціальною жуйкою. Не обманюйте, що не буде боляче, краще сказати, що буде трохи неприємно, але терпимо. Переконайте малюка, що навіть якщо трішки заболить, то він все зможе витримати, – кажуть у Клініці сімейної стоматології.

Можна заздалегідь домовитися з лікарем, і підготувати маленький подаруночок дитині. Можна продемонструвати дитині свій приклад. Завітавши до стоматолога, сядьте в крісло спочатку ви, нехай вам подивляться зуби, щоб малюк бачив, як це і що саме роблять. Водіть дитину до лікаря частіше, щоб для неї це була звична регулярна процедура. Тоді і лікування буде безболісним, і страху не буде.

– Варто зазначити, що в нашій клініці батькам пропонують послуги адаптації дітей до візиту у стоматолога. Завдяки співпраці з командою Play Time стоматологи клініки знаходять підхід до кожного маленького пацієнта і лікування проходить в ігровій формі, без страху і з казковими героями. Більше того, щосуботи ці послуги взагалі надаються безкоштовно. Також нещодавно ми відкрили кабінет психолога. Наразі працюємо з трьома фахівцями, тож отримати консультацію можуть як дорослі, так і діти, – каже Ірина Риляк.

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