КіТ & Varosh: знайомство за спільним сніданком. Готуємо гомбовці, сирники, гранолу та смузі

Партнерська публікація

Олександр Томеш, засновник салону кухонь і техніки КіТ запросив редакцію Varosh на сніданок. Одна з особливостей цього запрошення у тому, що приготувати його ми мали разом.

Це точно незвичний та новий формат для нас, але ми спробували і здається було смачно, щиро та продуктивно.

Олександр готував сирники та смузі, а наша головна редакторка Росана Тужанська – гомбовці та гранолу. Готували на техніці SMEG.

– Вдома останнім часом готую не часто, хіба сніданки. Але на вихідних люблю готувати рульку та стейки. Раніше більше часу проводив за приготуванням їжі, але зараз його не вистачає для вдумливої кулінарії із насолодою від процесу та результату, – розповідає Олександр. – Дуже стараюся, аби сніданки були поживними та збалансованими, ну і, звісно, смачними.

Для приготування сирників Олександр перепробував багато різних варіантів кисломолочного сиру, але зрештою вважає, що найкращий смак та консистенція у «Молокії» з низьким вмістом жиру. Росана, до слова, теж готувала гомбовці саме з кисломолочного сиру від цього бренду. Це був кумедний момент, коли перед приготуванням виявили, що не змовляючись, надали перевагу однаковим виробникам.

До кисломолочного сиру Олександр додає замість борошна манну крупу, трохи цукру та одне яйце (на 400 г кисломолочного сиру). Але найважливішим компонентом домашніх сирників вважає ніжне грушеве варення, яка варить безпосередньо перед подачею страви. Груші, нарізані на дрібні кубики, варяться на малому вогні, згодом додається трохи цукру та кориці. Коли вони стають достатньо м’якими, знімаються з вогню. Трохи сметани на сирники та варення згори – готово!

Готуємо усі страви прямо в салоні кухонь «КіТ». Тут є спеціально обладнана кухня, яка повністю підключена та готова до «тест-драйву».

– Колись я побачив в Празі таку діючу кухню в рамках магазину з кухонною технікою і мені захотілося втілити це у нас. Так вже 2 роки кожна людина, яка хоче придбати кухню або техніку, може провести певний тест-драйв на вже підключеній. Тут ми й собі часом готуємо їжу, а ще маємо велике кавове меню як для себе, так і для наших гостей, – розповідає Олександр.

На цій кухні вже пройшло кілька телевізійних та рекламних зйомок, а попереду тімбілдинги для маленьких компаній та можливо колись кулінарні змагання.

Росана на сніданок приготувала закарпатські гомбовці. Готує за бабусиним та маминим рецептом – кисломолочний сир (400 г, 5 столових ложок манки, 1 столова ложка цукру). Для паніру – обсмажити на маслі панірувальні сухарі, додати трохи цукру. Подати до столу теплими і зі сметаною.

– Готую вдома практично кожного дня, бо коли живеш із трирічною дитиною, то інакше навряд вийде. Має бути обов’язково хоча б дві страви та кілька перекусів. Ми з чоловіком не такі вибагливі як син, але теж надаємо перевагу домашній їжі, – каже Росана. – Люблю запікати овочі, м’ясо та рибу в духовці, а також часто користуюся опцією «варка на пару» у мультиварці. Ідеальний варіант для приготування риби, овочів, м’яса – як для тебе, так і для дитини.

Гранолу вдома почала готувати відносно нещодавно, раніше переважно купували для себе вже готову. А поштовхом стала не любов сина до вівсянки, тож довелося вигадати як її ввести в раціон, але із задоволенням. Після першої домашньої граноли зрозуміли, що готова вже купуватися навряд буде.

– Аби приготувати гранолу роблю суміш з подрібненої вівсянки, родзинок, журавлини, кедрових горіхів, кеш’ю, арахісу, 1 ложки меду, натертого яблука і 100 г масла. Деко застилаю пергаментним папером, змащую маслом та викладаю суміш. Духовку розігріваю 10 хв на 160 градусах. Запікаю гранолу близько 30 хвилин, кожні 10 хвилин перемішуючи. Найчастіше її споживаємо з йогуртом, але можна й з молоком, – розповідає Росана.

Звісно, під час приготування страв ми не могли не розпитати Олександра про те, коли він почав працювати з кухонною технікою та загалом для кого працює «КіТ».

– Сам здивувався, коли нещодавно усвідомив, що 2002 рік був вже так давно. Вже 20 років я у цій сфері. Раніше у вас був магазин на Швабський, а зараз ми відкрилися у такому просторому приміщенні на Баб’яка, 18, – каже Олександр. – Відкриття було зовсім нещодавно – у листопаді 2021 року. На Швабській салон працював 5 років. Тривалий час я був продавцем техніки, а у 2010 році став директором вже власної компанії.

Три роки тому салон КіТ почав працювати з кухнями. Головна вимога до них – висока якість та пряма співпраця з фабриками-виробниками. Зокрема, в Ужгороді представлені вироби київської компанії Roda та німецькі кухні Artego та Balerina. Balerina – входить в топ-10 виробників Європи. Artego – це добрий середній клас кухонь, а Roda – топ-виробник в Україні. Компанія КіТ є єдиним партнером німецького бренду техніки MIELE на Закарпатті. Коли до кухонної техніки додалися кухні, то КіТ став фактично тією локацією, яка може запропонувати гостю облаштування кухні «від А до Я».

– Наша мета – аби людина максимально заощадила час, тому надаємо усі необхідні послуги – від дизайнерського проєкту кухні, виїзду на об’єкт, замірів та завершуючи підключенням змішувача на кухні. Для будь-якої техніки, яка стосується кухні або ж власне кухні, у наших клієнтів є лише один номер телефону і впевненість, що тут компетентні допомогти, – ділиться з нами Олександр Томеш. – Гарантійне обслуговування – окрема тема. Уявіть, що все на кухні куплене в різних магазинах чи на ринку і коли виходить щось з ладу, як згадати де ти це купив, де гарантія і чи взагалі вона була. Тоді починаються проблеми. Але, якщо ти купуєш все в КіТ, то спокійний, бо гарантія до трьох років, обслуговування, один номер для зв’язку, компанія на місці, а не за сотні кілометрів.

Varosh + KiT

Фото: Карл Смутко

Партнерська публікація