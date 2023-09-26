Навіщо вам страховка за кордоном: особливості туристичного страхування

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Туристичне страхування в першу чергу компенсує ваші потреби в медичному обслуговуванні в іншій країні. Головна причина, навіщо вам потрібна страховка для виїзду за кордон у Львові, — покриття частини або всієї суми витрат на лікування. Компанія ARX пропонує оформити туристичне страхування за п’ять хвилин на суму до 50 тисяч євро. Чому ж це так важливо?

Чи потрібна страховка за кордоном?

З оформленням безвізу між Україною та Європою вимоги до туристичного страхування на кордоні дещо послабшали. Під час повномасштабного вторгнення виїхати за кордон також стало простіше з біометричним паспортом. Проте все одно краще зробити собі поліс заздалегідь. Головна причина — фінансова вигода. Послуги медичних установ у Європі набагато вище за українські. Оформлення страхування обійдеться вам дешевше.

Якщо поліса немає, ви можете довше отримувати допомогу. Це відбувається через незнання мови чи алгоритмів роботи медицини за кордоном. Якщо у вас є страховка, просто треба зателефонувати за номером, що вказано в полісі, й виконувати вказівки.

Що покриває туристичне страхування?

Страхова компанія пропонує одразу декілька продуктів з різним набором опцій. Є мінімальний перелік можливостей — тільки для медицини, є розширений. До базового входять:

медична допомога в амбулаторії або на стаціонарі;

стоматологічна допомога;

сплата медикаментів;

транспортування до медичного закладу;

за потреби — евакуація з іншої країни або репатріація тіла.

Проте полісів є декілька. За невелику доплату можна дещо розширити ці опції. Наприклад, додати відшкодування за затримку рейсу (10 євро за кожну повну годину очікування) або затримку багажу більше як на чотири години. Можна також покрити туристичним страхуванням гінекологічну допомогу, телеконсультації, послуги адвоката, відшкодування при втраті особистих документів тощо.

Отже, страховка при виїзді за кордон — це ваша гарантія допомоги, якщо ви потрапите в неприємну ситуацію. Через перельоти й акліматизацію ймовірність захворіти доволі висока. Тож поліс буде вашою допомогою.