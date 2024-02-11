У Неділю аутизму розповідаємо найголовніше про РАС

Щорічно у другу неділю лютого відзначається Неділя аутизму (Autism Sunday), відома також як Міжнародний день молитви за людей з розладами аутистичного спектра.

Вперше Неділя Аутизму була проведена у 2002 році як один зі складових заходів Року поширення інформації про аутизм у Великій Британії. З того часу захід набув міжнародного поширення і став важливою подією, покликаною привертати увагу світової спільноти до проблем і потреб людей з аутистичним спектром.

Станом на грудень 2023 року, відповідно до даних електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ), в Україні загалом обліковано 20 936 дітей з діагнозом “аутизм”.

Цьогоріч Неділя аутизму припадає на 11 лютого. Тож у цей день розповідаємо, про розлад аутистичного спектра, чому і як важливо виявити його якомога раніше, як відбувається соціалізація дітей із аутизмом і де в Закарпатській області батьки дітей із аутистичним розладом можуть отримати послуги з комплексної реабілітації та раннього втручання.

Розбиратися в цій чутливій темі нам допомагала психологиня, когнітивно-поведінкова консультантка, фахівчиня з аутизму, сертифікована діагностка Наталія Боднар.

Що таке розлад аутистичного спектра і як він діагностується?

Аутизм (розлади аутистичного спектра (РАС) – це стан, який виникає внаслідок порушення розвитку головного мозку і характеризується вродженим та всебічним дефіцитом соціальної взаємодії та спілкування.

Аутизм – це не хвороба, а комплексне порушення розвитку дитини. Ним не можна захворіти і його не можна вилікувати. З цим порушенням розвитку людина народжується, живе і доживає до старості.

Чи є аутизм медичним захворюванням?

Так, він входить до міжнародних класифікаторів хвороб DSM-IV і МКХ-10.

Хто встановлює діагноз?

Встановити діагноз може виключно лікар-психіатр після проведення спеціалізованих сертифікованих методик. Проте, побачити ознаки РАС може і сімейний лікар, вихователь у садку, психолог у навчальному закладі чи самі батьки.

Діагноз ставиться тільки на підставі спостереження за тим, як розвивається дитина і як вона поводиться з іншими людьми. Залежно від вираженості проявів, аутизм може бути як легкого, так і важкого ступеня. Існують також захворювання аутичного спектра, яким притаманні ознаки аутизму, але виражені вони меншою мірою.

Діагноз не може бути коректно поставлений при одноразовому короткому огляді дитини, навіть комісією фахівців. Аутизм діагностується за наявністю або відсутністю певних поведінкових характеристик. Для цього ретельно вивчається історія розвитку дитини, проводиться аналіз даних анамнезу. Фахівець проводить опитування батьків та інших людей, які беруть активну участь у житті дитини, а також проводиться діагностика самої дитини.

Чому важливо виявити розлад якнайшвидше?

Чим раніше буде виявлено розлад, тим більше часу буде у батьків, щоб допомогти дитині адаптуватись до життя, до соціуму, навчити її справлятись з викликами, які постають у її житті зараз і тими, які тільки чекають попереду.

Дуже часто перші ознаки зʼявляються ще у віці до 3 років. Просто тоді батьки та сторонні можуть не звертати на них уваги, бо у них занижені очікування від дітей. Тут вони часто чують “Переросте”, “То дитина”, “Хлопчики ліниві та пізніше починають говорити”, “Просто він мовчазний”, “То у вас пещена дитина” і подібні фрази. І це ніби розслабляє батьків, заспокоює. І вони чекають, коли дитина переросте, перестане спілкуватись або починають бути більш строгими. Але дива не стається.

На що варто звертати увагу батькам?

Є кілька “червоних прапорців”, на які варто звертати увагу вже з народження дитини, а саме:

затримка мовленнєвого розвитку,

спротив до тактильних контактів,

спротив змінам,

зацикленість на одній діяльності чи грі,

відсутність зорового контакту,

відсутність потреби або обмеженість у спілкуванні,

слабкий або надмірний прояв емоцій,

відсутність або обмеженість жестикуляції та міміки,

ритуальність дій,

підвищена сенсорна чутливість або ж навпаки висока толерантність до подразників,

вибірковість у їжі чи одязі,

відверто негативна реакція на специфічні сенсорні стимули,

обмеженість у контактах з однолітками та невміння грати в ігри з ними.

Не менш важливим буде звернутись до фахівця, коли ви спостерігаєте регрес у мовленнєвому розвитку або навичках, які були засвоєні раніше, складнощі в опановуванні новими навичками.

Як відбувається соціалізація дітей з аутизмом?

Дітям з РАС важко інтегруватись у суспільство, оскільки вони бачать і відчувають світ трохи по-іншому.

Соціалізація відбувається, залежно від глибини симптомів. Але це, в першу чергу, психоедукація батьків, корекційні та просвітницькі заняття з дітьми, спрямовані на розвиток комунікативних навичок, розрізнення та розуміння емоцій, покращення рівня когнітивних навичок.

Непоодиноко можна почути думку, мовляв, за останні десятиріччя збільшилась кількість дітей і загалом людей з аутизмом. Чим це пояснюється?

Найперше, це доступ до інформації. Батьки та соціум загалом стали більше читати про аутизм та розуміти прояви, які раніше сприймалися за дивацтва, погане виховання чи, зрештою, шизофренію.

Багато дорослих людей проходять діагностику, щоб зрозуміти, що насправді з ними відбувається, і дати відповіді на ті питання, які їх турбують роками, а то і десятиліттями.

Як поводитися батькам і стороннім людям з дитиною з аутистичним розладом?

Найперше, усвідомлювати: все, що дитина робить, вона робить тому, що інакше не може. І їй та її близьким, потрібна підтримка та прийняття.

А ще важливо розуміти самим та пояснювати своїм дітям, що діти з будь-якими розладами або діагнозами такі самі, як і вони. І що жоден психіатричний діагноз не передається повітряно-крапельним шляхом, що воно не заразне. І що з такими дітьми теж потрібно дружити, гратись та спілкуватись.

Де на Закарпатті діагностують РАС у дітей і надають допомогу з реабілітації?

Як повідомили Vrosh у відповіді на інформаційний запит в обласному Департаменті охорони здоров’я, діти з розладом аутистичного спектра з коморбідними розладами, з іншими психічними захворюваннями, отримують безплатно необхідні лікарські засоби із переліку, затвердженого відповідною бюджетною програмою «Забезпечення медичних закладів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру».

* Коморбідність — це властивість захворювань «співіснувати» у людині одночасно. Вторинне захворювання чи розлад можуть розвинутися внаслідок або бути безпосередньо пов‘язаними з основним.

У заявку за відповідним напрямом у 2023 році було включно 183 дитини. На 2024 рік у заявку включили 201 таку дитину.

Також з квітня 2017 року безплатно отримати ліки можна в межах урядової програми «Доступні ліки».

Як відзначають у Департаменті охорони здоров’я, люди з аутистичним розладом не завжди потребують лікування, а в основному – педагогічної, логопедичної, психологічної корекції. Такі послуги безплатно надаються в інклюзивно-ресурсних центрах, які є в кожному місті та в територіальних громадах.

Також діти з РАС мають можливість отримати послуги з комплексної реабілітації та раннього втручання на базі відділень комунальної реабілітаційної установи «Обласний центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю», які є на території Ужгородської, Великоберезнянської, Дубівської, Іршавської, Міжгірської, Свалявської, Тячівської громад.

Послуги денного догляду надає реабілітаційний центр «Дорога життя». Також послуги з реабілітації можна отримати в Обласному центрі соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями у Мукачеві.

На Закарпатті працюють реабілітаційні центри, які надають комплексну допомогу дітям з особливостями розвитку, зокрема: у Мукачеві – Центр реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи «Росинка», Реабілітаційний центр ім. Святого Михаїла у Ратівцях, Закарпатський центр соціально-психологічної реабілітації у Сваляві.

Дитячі лікарі-психіатри працюють у наступних закладах:

Берегово – Обласний заклад з надання психіатричної допомоги, де функціонує дитяче відділення

Ужгород – 2 лікарі психіатри дитячі у міській дитячій лікарні

Мукачево – обласна дитяча лікарня та міська лікарня Святого Мартина

Хуст – міський Лікувально-діагностичний центр

Тячів – Тячівська районна лікарня

Іршава – Іршавська районна лікарня.

В Ужгородській міській дитячій лікарні (консультативна поліклініка) також працює спеціалістка-експертка обласного департаменту охорони здоров’я за спеціальністю «Дитяча психіатрія» Світлана Апостол.

Лікар психіатр дитячий приймає як за направленням від інших спеціалістів, так і без направлення.

Первинний психіатричний огляд неповнолітньої дитини до 14 років ведеться в присутності обох батьків чи за нотаріально завіреним дозволом одного з батьків, або ж за відсутності одного з батьків дозвіл на первинний психіатричний огляд неповнолітньої дитини до 14 років отримується в опікунській раді.

Тетяна Клим-Кашуба

Varosh,

Фото: Читомо

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