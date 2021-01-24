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Зимове Закарпаття на дивовижних та вражаючих фото Богдана Магдича

24 Січня 2021 128

Ось як до цих своїх світлин з Синевиру, Пилипця і Репинного підводить фотограф Богдан  Магдич, який народився на Міжгірщині, але вже багато років живе та працює у Києві:

— Традиційно зустрічаю перші дні Нового року та Різдво вдома. Кому, як не нам закарпатцям говорити про це сімейне свято, коли з різних куточків України та з-за кордону збирається вся родина. Після такого нестабільного та в той же час продуктивного року «засісти» на декілька днів у своєму рідному селі Репинне — це була одна із ліпших ідей.

Нарешті настав той момент, коли після найголовнішого різдвяного застілля ти береш машину, своїх рідних, вмикаєш режим «турист» і їдеш до найголовніших туристичних поінтів. Після річного детоксу без подорожей, все побачене приємно дивує як вперше. 

Цьогоріч моя “робоча артилерія” доповнилась дроном і я з нетерпінням чекав зимового періоду, щоб зробити ті самі кадри зі снігом. Різдвяне диво трапилось — випав уже дуже рідкісний сніг і я спіймав його. Ділюсь цим зимовим настроєм із вами і сподіваюсь, що цей вайб відгукнеться у серці кожного. 

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Богдан Магдич, спеціально для Varosh 

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