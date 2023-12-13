Закарбувати момент: новорічні фото у ZoomStudio

Фотографія є невід’ємною частиною нашого життя, але є люди, для кого вона — більше ніж просто зафіксований момент. Сьогодні ми говоримо з Ігорем, співвласником ZoomStudio, який займається створенням незабутніх новорічних фотосесій.

— Фотографія для мене — це спосіб зупинити момент, зберегти емоції та історії. Я прийшов у цю сферу, коли отримав свій перший фотоапарат у подарунок. З тих пір я не можу уявити своє життя без камери. Для мене це мистецтво, яке дозволяє відображати красу світу та людські почуття, — каже Ігор.

Секрет створення магічної атмосфери новорічних фотосесій – у деталях та емоціях. Важливо також налаштувати людей на позитивний лад, щоб їхні емоції були щирими.

— Одна з найзапам’ятніших історій — це фотосесія для сім’ї, яка вперше відзначала Різдво з новонародженою дитиною. Було неймовірно бачити, як батьки дивилися на свою дитину з такою любов’ю та ніжністю. Ці фотографії стали для них дуже цінними. Новорічні фотосесії — це можливість зберегти атмосферу свята, сімейні традиції та теплі моменти. Вони дозволяють людям повернутися до цих миттєвостей протягом усього року, згадуючи радість та щастя, — розповідає фотограф.

Ігор радить не забувати про індивідуальність, обговорювати ідеї та побажання з фотографом, щоб фотосесія відображала ваш унікальний стиль та настрій.

— Фотографії є вікном у минуле, способом поділитися спогадами та моментами, — ділиться фотограф. — Для старших членів родини, особливо бабусь і дідусів, вони є цінним подарунком, оскільки часто стають символом родинної спадщини, зв’язком з минулим та майбутнім. Це також спосіб показати їм, що їхні внуки і правнуки пам’ятають та цінують їх. Сімейний фотоархів — це не просто колекція знімків, це історія родини, що передається з покоління в покоління. Він допомагає зберігати важливі події, традиції, радощі та навіть звичайні будні, що разом формують унікальну історію нашого роду. Це спосіб зберегти спогади для майбутніх поколінь, щоб вони могли знати та пам’ятати своє коріння.

Контакти: 095 188 8511

На правах реклами

Varosh,

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook, Instagram та Тelegram.