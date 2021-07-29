Якою була перша гривня. Або 5 причин відвідати Музей грошей

Ви бували в Музеї грошей у Національному банку України? Дуже радимо записатися на екскурсію у “світ грошей”, як його називають господарі.

Тим часом розповімо, якою була перша українська “гривня”. Йдеться про срібну гривню ХІ-ХІІІ ст.. У ХІІ-ХIV ст. через міжкнязівські чвари у Київській Русі карбовані монети зникли з обігу. Роль грошей виконували переважно срібні злитки, що звалися “гривні”. Назва походить від прикраси, яку носили на шиї (“загривку”). Згодом це слово набуло іншого значення – міру ваги.

А ось із жовтня 1918 року, можна сказати, гроші почали перетворюватися на мистецтво. Банкнота номіналом 100 гривень розроблена і виконана відомим художником-графіком Георгієм Нарбутом (жовтень 2018 р.). Створені банкноти отримали високу оцінку від найкваліфікованіших майстрів друкарства з Франції та Німеччини, тому нарбутівські банкноти можна вважати і художніми творами.

На банкноті зображено великий пишний вінок із квітів, плодів, пшениці. Обабіч стоять жінка в національному вбранні зі снопом та серпом у руці, та чоловік у фартуху, який спирається на молот. У їхніх образах впізнаються поетеса Леся Українка та філософ Григорій Сковорода.

18 квітня 1918 року в обіг було введено соту частину гривні УНР – шаги. Їх друкували на негумованому картонному папері тими ж кліше й кольорами, що й поштові марки. У народі шаги, які легко роздмухувалися на вітрі, називали “метеликами”.

А тепер погляньте – тут про Ужгород:

Загалом сьогодні Музей грошей Національного банку України – це не тільки колекція, екскурсійні програми, а й інтерактивні заходи для дорослих та дітей, як-от квести, екскурсії англійською мовою, воркшоп із ведення власного бюджету, дебати з фінансової грамотності тощо. Крім того, в лекторії можна пройти освітні заходи, пов’язані з фінансовою грамотністю.

У музеї ви можете:

дізнатися про функції НБУ;

зануритися у світ фінансів та грошового обігу;

отримати практичні навички управління власними фінансами;

дізнатись все про захист грошей;

побачити повну колекцію нумізматичної продукції, випущеною НБУ.

Записатися на екскурсію можна на сайті музею.

***Ми відвідали музей під час престуру закарпатських журналістів у Києві, в рамках спільного проєкту Українського кризового медіацентру та Естонського центру східного партнерства.

Евеліна Гурницька, Varosh