Crystal Group: що таке кальян, чому краще якісний або взагалі не починати

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Мережа Crystal в Ужгороді – це два заклади, які знаходяться в центральній частині міста. Тут чи не найбільший асортимент преміального тютюну у всій Україні, колекційні кальяни та атмосфера цілковитого релаксу. Тут не проводять гучних вечірок або масових заходів, не танцюють та не пропагують алкоголь. Тут курять кальян і запивають його колекційним китайським чаєм. Про формат та філософію закладу нам розповів його власник Віталій.

– Crystal існує з травня 2014 року. Це був наш перший маленький крок до підняття кальянної культури в Ужгороді на новий рівень. Ми одразу відмовились від бюджетних варіантів кальянів та тютюну. Згодом ми змінили локацію та відкрили ще один заклад – Crystal Lounge. Тут на гостей чекає своєрідна атмосфера, яку створюють цегляні склепіння кам’яного підземелля. Приглушене світло, зручні дивани та вдало підібраний смак кальяну зможуть задовольнити навіть найвибагливішого гостя, – каже Віталій.

Crystal Сlub – це заклад із зовсім іншим стильовим рішенням. Тут все більш урбаністично та футуристично.

Формат закладу, за словами Віталія, дуже простий і зрозумілий – провести час в тиші, з кальяном, спілкуючись з друзями чи відпочиваючи після робочого дня.

Заклад дотримується чіткої та принципової позиції: тут не подають кальян гостям, яким не виповнилось 18 років. А середній вік відвідувачів, за словами Віталія, – 25-30 років.

«У нас немає метушні та галасу. Ми пропонуємо спокійний та тихий відпочинок, у нас грає розслаблююча музика, можна поспілкуватись з друзями або ж насолодитись смаком кальяну наодинці. Ми за спокійний відпочинок, за релакс», – підкреслює він.

У Crystal є велика колекція кальянів – понад 100 штук, яка регулярно поповнюється. Вартість їх варіюється від 300 до 1500 доларів за штуку.

Що стосується смаку, то у закладі пропонують більше 30 преміальних брендів тютюну. Кількість нікотину та міцність є різною, тому тут потрібно враховувати не лише свої побажання, але і досвід куріння. Підібрати оптимальний варіант допомагає кальянний майстер. Варто зазначити, що всі вони пройшли навчання та регулярно підвищують кваліфікацію.

У закладі пропонують більше 300 смаків кальяну. Від звичних цитрусових та ягід до гастрономії. Для справжніх гурманів тут готують кальян зі смаком бекону, сиру, помідорів чи кукурудзи. Що стосується популярності смаків, то ужгородці найчастіше замовляють кисло-солодкі кальяни.

«Ніколи не кажіть кальянному майстру «Зробіть на ваш смак». Бо смак у нього, скажу я вам, може бути дуже специфічним. Кальянні майстри – люди з викривленим смаковим сприйняттям. Це такий побічний ефект їхньої професії. Вони звикли до фруктів і ягід, тому завжди прагнуть чогось цікавого та нестандартного. А гості можуть бути до цього не готовими», – каже Віталій.

Варто додати, що під час куріння кальяну обов’язково пити. Найкраще – це негазована вода. На другому місці – чай. Чайна карта налічує 14 позицій оригінальних китайських чаїв. Гостям подають чай у спеціальному посуді ручної роботи від бренду Glina.

За всіма правилами один кальян повинна курити лише одна людина. Бо кожен любить різний кальян: по міцності, по смаку. Неможливо догодити всім, якщо його курить десять людей.

«Якщо ви прийшли в паб з друзями на пиво то чи будете ви пити з одного бокала всі разом? Чому тоді можна курити кальян на всіх? Це стосується не лише міцності, але і смаків. Хтось любить свіже, а хтось кисле, хтось солодке, а хтось залюбки експериментує зі смаками. І тут догодити кожному дуже складно. Бо так чи інакше кожен іде на компроміс з іншими і ніхто не отримує задоволення від процесу», – підкреслив Віталій.

Дуже важливим є те, що вживати алкоголь разом з кальяном категорично заборонено. На цьому неодноразово наголошують у закладі. Коли людина курить кальян, то артеріальний тиск знижується. Алкоголь же навпаки його підвищує. Також не можна курити кальян на голодний шлунок. Не варто курити і людям, у яких є проблеми з тиском, серцево-судинні або легеневі захворювання.

«Хочу наголосити, що кальян – це шкідливо. Не варто, звичайно, вірити міфам про те, що один кальян – це як сто цигарок, але і казати про його абсолютну безпечність ми не можемо. Якщо вибирати щось менш шкідливе, то вже краще кальян, але обов’язково якісний», – наголосив Віталій.

Основні правила куріння кальяну:

Якщо ніколи не курили кальян – не починайте.

Курити кальян потрібно окремо від їжі.

Не можна курити на голодний шлунок.

Алкоголь та кальян не сумісні.

Найкраще запивати кальян водою або чаєм.

Не варто викурювати більше одного кальяну на день.

Кальян викликає звикання, тож не треба ним зловживати.

У меню окрім кальяну та чаїв є алкогольні та безалкогольні напої, кава. Щодо вартості, то кальян коштує 310 гривень, чай – від 65 до 110 гривень, залежно від сорту. У Crystal Lounge, при замовленні кальяна, можна безкоштовно пограти в ігри на PS4.

Всім тим, хто ніколи не курив кальян, власник мережі радить і не починати. Якщо вже ви вирішили спробувати, то робіть це у закладах, де вам запропонують найкращий продукт та сервіс.

Адреса: Crystal Club – Ужгород, вулиця Швабська, 63.

Crystal Lounge – Ужгород, вулиця Льва Толстого, 8.

Години роботи: з 11:00 до 24:00

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Телефон: +380 (99) 604 85 67

Фото: Лілія Маланяк

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