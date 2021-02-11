Бургери в Хусті. Денис і Дмитро Величко – про власну гастрономічну справу, яку вони хочуть розширити по Закарпаттю

Денис і Дмитро Величко заснували в Хусті перше бургерне кафе “Burger Street”. Вони прагнуть змінити стереотип, мовляв, бургери – це просто швидка вулична їжа. Ні, це страва на якісному продукті, у сучасному просторі, або ж із оперативною безкоштовною доставкою. До речі, брати серед перших у місті почали розвивати сервіс доставки, такий формат сподобався місцевим і стає традиційним.

Burger Street відкрився на початку весняного локдауну, але, попри коронакризу, заклад отримав свою популярність. Відтак Денис та Дмитро планують масштабувати справу по Закарпаттю, готові до партнерської співпраці з іншими містами області.

Про розвиток бургерної гастрономічної ніші у Хусті розповідаємо спільно з Денисом Величко.

Денис та Дмитро Величко

Ідея

Денис полюбляє готувати, колись навіть міркував про освіту кухаря, його пристрасть до кулінарії втілилася у сімейній гастрономічній справі. Дмитро з Денисом хотіли саме бургерне кафе, аби довести, що бургери – це якісна їжа.

Ідея зародилася спонтанно у грудні 2019-го. Протягом трьох місяців брати займалися приміщенням, ремонтом, дизайном, навчанням колективу, розробкою меню. Уся родина тестувала всі позиції бургерів, нагетсів, хот-догів, лавашів, картоплі фрі. Денис готував, а вдосконалювали сім’єю, з друзями і знайомими, аби дійти хорошого смаку.

«Усі рецепти ми придумали разом. Під час ремонту ми збиралися вечорами, я готував і вся сім’я куштувала. Наприклад, ми довго експериментували з послідовністю: скільки часу готувати котлети, коли додавати сир, а коли – бекон, і багато інших нюансів».

Карантин опустив руки, проте 31 березня Burger Street таки відкрився. Хлопці трохи боялися, але ризикнули і запустили бізнес у час тотальної нестабільності. І відразу першого дня вишикувалася черга охочих скуштувати бургери на виніс, того ж дня завершилися усі запаси продуктів.

Меню з акцентом на фермерському м’ясі

Меню у Burger Street – це власне бургери, картопля з різними варіаціями курки, хот-доги, лаваші, а також “Хеппі-кідс” для дітей (бургер, картопля, сік та іграшка-сюрприз). Лінійка бургерів: Стріт (з яловичою котлетою), Техас (котлета зі свинини та яловичини, сир, бекон), Бостон (із курячою котлетою та печерицями), Чикаго (також з курячою, але за іншим рецептом), Дакота (з котлетою із індички). Протягом дня зазвичай розкуповують близько 80 бургерів, а трапляється – 100-150. Готують як для себе, тим паче, діти Дениса й Дмитра є постійними гостями і головними дегустаторами.

«Найпопулярніший бургер – “Техас”. Котлета зі свинини і яловичини, додається бекон, далі сир, який розтоплюється на гарячому м’ясі, овочі. Так, Техас – самий популярний».

Серед інших пропозицій найактивніше замовляють “Ніагара-Фолл”.

«Топова позиція у нас – це Ніагара фол – нагетси з картоплею. Думаю, усі люблять нашу картоплю фрі».

Burger Street вирізняється локальним продуктом. М’ясо закуповують щодва дні на місцевих мініфермах, завжди стежать за процесом виготовлення фаршу. Денис каже, що ідеальний фарш, наприклад, для курячої котлети – саме з бедра птиці, тоді він не сухий і соковитий. Сосиски для хот-догів – теж від місцевого виробника, який спеціально розробив копчену і варену сосиски для потреб закладу. Овочі закуповуються на ринку, а всі соуси – власного виробництва Burger Street.

«Я впевнений у нашому продукті, ми працюємо на якість. Чистота, якість і швидкість – це наша запорука успіху. Бургер з-під ножа ми готуємо за 5-7 хвилин, одразу при вас готується свіжий».

Продукти ретельно обираються, а кожен бургер, лаваш, хот-дог, нагетс чи інша страва готуються з-під ножа.

«Бургер – це швидка, але якісна їжа. Його не назвеш фастфудом, я ламаю стереотип щодо цього. Швидка їжа – також корисна. Ми ж усі вдома так само їмо м’ясо, овочі, а бургер – це теж м’ясо, овочі, сир, бекон, соус, булочка».

Інтер’єр

Burger Street розташувався на автовокзалі, освіжив простір, з одного боку панорамні вікна відкривають вулицю, з іншого – власне вокзал. Засновники запросили дизайнера, відтак маленьке приміщення зробили доволі просторим, інтегрували сучасні Loft-елементи у світлий інтер’єр: цегляна стіна, дерев’яні поверхні, мінімалістичні люстри різних форм, які підкреслюють денне світло та підсилюють візуальність. Господарі принципово уникали яскравих кольорів, типових для фастфуду.

Розташування є оптимальним, адже мандрівники можуть перекусити з дороги або взяти страву з собою у подорож. Поблизу також лікарня, де часто замовляють доставку.

Швидка безкоштовна доставка

Саме Burger Street одним із перших у Хусті розвиває сервіс доставки. Від телефонного дзвінка (можна замовляти і через інстаграм) до одержання замовлення зазвичай минає 10-15 хвилин. Денис каже, що найбільше замовляють на вечерю, тоді в кафе наступає година пік, готуються бургер за бургером. Хустяни полюбляють замовляти додому бургери з картоплею для всієї родини.

Доставка від закладу – оперативна і безкоштовна (за будь-якої суми замовлення), везуть страви і до прилеглих сіл.

У кафе використовують разовий посуд із крафтового паперу, з логотипом Burger Street. Для кожного бургеру є свій стікер, аби отримувачам було легше обрати свій серед великого замовлення для компанії.

Аби якісно втілювати доставку Дмитро з Денисом спеціально придбали автомобіль і оформили його у фірмовому стилі закладу. Тепер ця автівка – яскрава краплинка у потоці машин.

«Ми знайшли у Львові майстра, який нам візуально оформив машину, бо в місті ніхто не брався за таку роботу. Це не просто “обклеїти машину”, тут використовуються дорогі матеріали, які якісно тримаються. Малюнки нам створили дизайнери».

Плани

Денис каже, що святкового відкриття не було через карантин, проте неодмінно планується відзначити перший день народження. Серед найближчих ідей – розширення лінійки бургерів, можливо, впровадження салатів у меню. А якщо глобальніше, то є задум відкрити заклади в інших містах області, тож Денис із Дмитром запрошують партнерів до співпраці.

Адреса: Burger Street, Хуст, вул. Івана Франка, 118.

Телефон: 098 558 80 44

Інстаграм

Партнерська публікація

Текст: Евеліна Гурницька, Varosh

Фото: Карл Смутко та з інстаграм-сторінки закладу