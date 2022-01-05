Як декрет повернув художницю до улюбленої справи

Скоро в Ужгороді будуть вчити створювати картини за допомогою відтисків

Олександра Міщенюк каже, що малює все життя: “Спочатку я малювала на шпалерах, потім у батьківських книгах, а у школі урок малювання був моїм улюбленим предметом. Десь у 10 років батьки віддали мене у школу мистецтв, а далі я навчалася у художньому коледжі ЗХІ”.

Після закінчення коледжу Олександра працювала дизайнером і на роботі “вигоріла”, три роки взагалі не малювала.

“У мене народилась донька і десь коли їй було дев’ять місяців я зрозуміла, що знову тягне до творчості. За відсутності іншої можливості, я почала малювати на телефоні: різні портрети та пейзажі. Через рік навіть випустила невеликий мультфільм, співпрацюючи з музикантами з Вільнюса”, – каже художниця.

І ось Олександра нарешті почала працювати з фарбами знову. Малює акрилом на полотні або ДВП. Художниця використовую також листочки, квіти та інші текстурні предмети для створення відтисків

У роботах художниці багато темного кольору та нічних пейзажів. Вона каже, це символічний вибір і випадковість одночасно.

Олександра доповнює: “У картинках з відтисками мені подобається темний фон, він виглядає більш елегантно і яскраві фарби його доповнюють. А у випадку з пейзажами, це вже вплив холодної пори, зараз більш похмуро і натхнення приходить на саме такі картини. Думаю, що літом буду малювати море”.

Художниця планує проводити майстер класи з малювання. Перший відбудеться вже у лютому перед днем закоханих. Але, Олександра каже, що завжди готова до заняття з невеликими групами: дні народження чи дівич вечори можна провести дуже творчо.

“Ці МК розраховані для дітей шкільного віку і дорослих. У мене немає мети навчити людину малювати, я більше хочу дати можливість спробувати відчути себе митцем. Впевнена, багато людей відчувають тягу до творчості, але обставини в житті склались так, що можливості цю жагу задовільнити самостійно немає. На майстер класі я створюю всі умови для того, щоб учасники творили свою картину із задоволенням, без хвилювань, роздумів: що і як треба робити. Використовуємо фарбу та предмети для відтисків, тож у кожного вийде гарний результат”, – підсумовує художниця Олександра.

Varosh