Ужгородка Каріна Корнута бере участь у Національному відборі на Дитяче Євробачення-2021

Каріна Корнута – скрипалька, співачка, переможниця сотень вокальних та скрипкових конкурсів, фестивалів, а ще акторка й модель, телеведуча та учасниця телепрограм. Дівчинка перемогла у національній премії “Дитина року”, стала півфіналісткою фестивалю “Чорноморські ігри”. Є постійною учасницею соціальних та благочинних заходів.

Дівчинка колись мріяла взяти участь у відборі Дитячого Євробачення і ось мрія здійснилась. Днями Каріна пройшла у фінал нацвідбору на Дитяче Євробачення. До фіналу увійшло 12 учасників зі 118 охочих. У фінал потрапили — вісім учасників з авторськими піснями та четверо учасників, які переспівали пісні попередніх учасників Дитячого Євробачення. Каріна потрапила у фінал з піснею Анни Трінчер «Почни з себе».

Наразі розпочалася активна робота з підготовки до участі у фіналі. Переможця Національного відбору на Дитяче Євробачення-2021 визначать під час телеконцерту 23 жовтня — суспільний телеканал UA: КУЛЬТУРА проведе фінал у форматі телевізійного концерту. Долю фіналістів будуть вирішувати професійне журі та глядачі за допомогою онлайн-голосування. Четверо фіналістів, які на першому етапі виконували не власні пісні, отримають для участі пісню від Суспільного мовника.

Останній раз із Закарпаття у фіналі була учасниця майже у 2009 році.

Каріна Корнута співала в дуеті з співаком З. Карачем, О. Пекун, Skarlett та мала нагоду два рази співати під супровід відомого піаніста Є. Хмари на концерті фестивалю «Open Musik For Child».

Учасниця проєкту “Ужгород – місто талантів” засновником якого є Фонд А.Півня. В цьому році була запрошена солісткою Фабрики естради by Piskareva. У 2020 році пройшла відбір до проєкту «Зіркове майбутнє Срібної Землі», який був створений Заслуженим академічним Закарпатським народним хором за підтримки Українського культурного фонду. Під час триденного концертного туру з хором Каріна виконувала акапельно баладу «Під дубиною» в дуеті з Заслуженою артисткою України Надією Гораль. Для дівчинки – це був великий досвід. А нещодавно представляла єврейську нацменшину на пісенному фестивалі «Золото Карпат», де теж з успіхом пройшла до фіналу.

Varosh