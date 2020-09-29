Ольга Токарь, художниця, майстриня тату і мехенді: «Тату – це живопис, графіка, але твоє полотно – людина».

Ужгородка Ольга Токарь займається живописом і графікою, обожнює малювати мехенді, а друзі наштовхнули її до створення татуювань. Адже це також живопис і графіка, проте на людині. Татуювання за татуюванням, відтак художниця створила свій бренд Soul Ewens tattoo. Її арт-студія поєднує послуги тату, мехенді (розпис тіла хною), а також втілення портретів, різножарнових картин та інших форм мистецтва. Розповідаємо про Олю та її творчість.

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Цього року дівчина закінчила Закарпатську академію мистецтв, вивчала живопис, а малює з трьох років. Вона створює картини, їх купують, проте водночас вона шукала для себе альтернативні прояви мистецтва.

Картини Олі Токарь.

П’ять років тому захопилася мехенді, багато малювала на собі, а потужний досвід здобула на Wild Wild Fest у 2016 році. Тоді в Лумшорах до неї вишикувалася чимала черга охочих. Оля розфарбовувала хною навіть у темряві, при світлі ліхтарика. І вже п’ять років вона обожнює цю справу, адже мехенді поєднує символізм, певну сакральність і безліч деталей із сенсами. Наразі найбільший її рисунок – на рівні передпліччя з кистю, намалювала за півтори години.

З розвитком мехенді виникла ідея татуювання, тим паче друзі надихнули. Оля вивчилася у майстра, який став її першим клієнтом – вона оновила йому графічне татуювання на плечі. Дівчина вкрай хвилювалася, але, звісно, все вдалося.

— Тату – це, по суті, той самий живопис, графіка, просто твоє полотно – людина.

Дівчина заснувала свій бренд Soul Ewens tattoo. На кшталт – тату від душі. Спершу робила татуювання у себе вдома, де мешкає з батьками. Облаштувала кімнату з великим вікном, що пропускає достатньо денного сяйва. Встановила столик, спеціальну лампу для правильного яскравого світла, придбала матеріали. І почала практикувати. Згодом орендувала локацію в центрі Ужгорода. Це простір для татуювання і мехенді, живопису і графіки на полотні, адже Ольга відкрита до різних стилів і напрямів, жанрів і технік, експериментів у мистецтві.

Картини Олі Токарь.

Наразі майстриня створює чорно-білу графіку на тілі людини, однак прагне розвиватися також у кольоровому живописі. Вона створює власні ескізи, публікує їх в інстаграмі. У цей період найбільше любить зображати тварин, проте стилізує їх дещо сюрреалістично, наприклад, в одній тварині поєднує риси різних звірів. А ще дуже полюбляє писати людей, з найсвіжіших втілених ідей – нестандартні образи дівчат.

Клієнти переважно приходять з власними ідеями, які дівчина інтерпретує крізь своє творче бачення і технічні вміння. Вона може намалювати все, проте має одну принципову позицію.

— Я поставила собі чітке правило, що ніколи не погоджуся малювати щось демонічне, дуже агресивне і страшне. Хоррори абсолютно не хочу “бити”. Якщо дивитися більш глибше, то ти залишаєш слід на людині, а я не хочу нести моральну відповідальність за сатанинську картинку.

Олі більш властиво зображати щось природне, красиве, чарівне.

Перше восьмигодинне татуювання, найменше і найбільше

Перший сеанс без участі вчителя – татуювання для закоханої пари. За вісім годин. Чотири малюнки. Йому – три, їй – одне.

Щодо найменшого і найбільшого зображень у Оліному досвіді, то найменше – 1 см, найбільше – від кисті до плеча. Знак зодіаку “Діва” на дуже чутливій ділянці на зап’ясті. Або скрипковий ключ і нота, що розташувалися поруч на ніжній шкірі за вухом. Силует дерева на всю руку – для цього знадобилося три години.

— Це таке мистецтво, яке не може відбутися без болю.

Майстриня каже, що хтось хоче тату задля естетики, а комусь надто важливі символізм або ж певний власний сенс. Одна з клієнток напрочуд зважено поставилася до символічного значення тату, тому обрала собі серденько і оливкову гілочку. Бувають і дуже особистісні зображення: жінка зробила своє перше татуювання в пам’ять про бабусю.

— Найшикарніше відчуття – коли закінчуєш сеанс і бачиш людину щасливу з її татуюванням.

Оля Токарь каже, що в створенні тату дуже корисною є академічна база.

— Художня освіта – це великий, хороший старт у сфері тату. Це 50% або навіть 70% успіху. Адже ти вмієш працювати з пропорціями, композицією, ти вже маєш базу і велику перевагу.

Водночас і мехенді додало чимало досвіду. Адже це своєрідна “репетиція” і для майстрині, і для клієнта. Малюнком хною можна спроєктувати ідею майбутнього татуювання, рисунок тримається до двох тижнів. Для Ольги мехенді – це щось ніжне й жіночне, де кожен завиток наповнений сенсом. Хоча, чоловіки теж полюбляють розпис хною.

Люди звикли, що майстер тату неодмінно має бути максимально витатуюваний. На що Оля іронічно каже, мовляв, хірург себе не ріже, але ж він все одно хороший фахівець. Дівчина ще не має власного малюнку, вона ретельно осмислює ескіз, адже це на все життя. Вона очікує внутрішньої готовності.

Інстаграм. 0665048269.

Евеліна Гурницька, Varosh