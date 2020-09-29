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Ольга Токарь, художниця, майстриня тату і мехенді: «Тату – це живопис, графіка, але твоє полотно – людина».

29 Вересня 2020 212

Ужгородка Ольга Токарь займається живописом і графікою, обожнює малювати мехенді, а друзі наштовхнули її до створення татуювань. Адже це також живопис і графіка, проте на людині. Татуювання за татуюванням, відтак художниця створила свій бренд Soul Ewens tattoo. Її арт-студія поєднує послуги тату, мехенді (розпис тіла хною), а також втілення портретів, різножарнових картин та інших форм мистецтва. Розповідаємо про Олю та її творчість.

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Цього року дівчина закінчила Закарпатську академію мистецтв, вивчала живопис, а малює з трьох років. Вона створює картини, їх купують, проте водночас вона шукала для себе альтернативні прояви мистецтва.

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Картини Олі Токарь.

П’ять років тому захопилася мехенді, багато малювала на собі, а потужний досвід здобула на Wild Wild Fest у 2016 році. Тоді в Лумшорах до неї вишикувалася чимала черга охочих. Оля розфарбовувала хною навіть у темряві, при світлі ліхтарика. І вже п’ять років вона обожнює цю справу, адже мехенді поєднує символізм, певну сакральність і безліч деталей із сенсами. Наразі найбільший її рисунок – на рівні передпліччя з кистю, намалювала за півтори години.

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З розвитком мехенді виникла ідея татуювання, тим паче друзі надихнули. Оля вивчилася у майстра, який став її першим клієнтом – вона оновила йому графічне татуювання на плечі. Дівчина вкрай хвилювалася, але, звісно, все вдалося.

— Тату – це, по суті, той самий живопис, графіка, просто твоє полотно – людина.

Дівчина заснувала свій бренд Soul Ewens tattoo. На кшталт – тату від душі. Спершу робила татуювання у себе вдома, де мешкає з батьками. Облаштувала кімнату з великим вікном, що пропускає достатньо денного сяйва. Встановила столик, спеціальну лампу для правильного яскравого світла, придбала матеріали. І почала практикувати. Згодом орендувала локацію в центрі Ужгорода. Це простір для татуювання і мехенді, живопису і графіки на полотні, адже Ольга відкрита до різних стилів і напрямів, жанрів і технік, експериментів у мистецтві.

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Картини Олі Токарь.

Наразі майстриня створює чорно-білу графіку на тілі людини, однак прагне розвиватися також у кольоровому живописі. Вона створює власні ескізи, публікує їх в інстаграмі. У цей період найбільше любить зображати тварин, проте стилізує їх дещо сюрреалістично, наприклад, в одній тварині поєднує риси різних звірів. А ще дуже полюбляє писати людей, з найсвіжіших втілених ідей – нестандартні образи дівчат.


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Клієнти переважно приходять з власними ідеями, які дівчина інтерпретує крізь своє творче бачення і технічні вміння. Вона може намалювати все, проте має одну принципову позицію.

— Я поставила собі чітке правило, що ніколи не погоджуся малювати щось демонічне, дуже агресивне і страшне. Хоррори абсолютно не хочу “бити”. Якщо дивитися більш глибше, то ти залишаєш слід на людині, а я не хочу нести моральну відповідальність за сатанинську картинку.

Олі більш властиво зображати щось природне, красиве, чарівне.

Перше восьмигодинне татуювання, найменше і найбільше

Перший сеанс без участі вчителя – татуювання для закоханої пари. За вісім годин. Чотири малюнки. Йому – три, їй – одне.

Щодо найменшого і найбільшого зображень у Оліному досвіді, то найменше – 1 см, найбільше – від кисті до плеча. Знак зодіаку “Діва” на дуже чутливій ділянці на зап’ясті. Або скрипковий ключ і нота, що розташувалися поруч на ніжній шкірі за вухом. Силует дерева на всю руку – для цього знадобилося три години.

— Це таке мистецтво, яке не може відбутися без болю.

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Майстриня каже, що хтось хоче тату задля естетики, а комусь надто важливі символізм або ж певний власний сенс. Одна з клієнток напрочуд зважено поставилася до символічного значення тату, тому обрала собі серденько і оливкову гілочку. Бувають і дуже особистісні зображення: жінка зробила своє перше татуювання в пам’ять про бабусю.

— Найшикарніше відчуття – коли закінчуєш сеанс і бачиш людину щасливу з її татуюванням.

Оля Токарь каже, що в створенні тату дуже корисною є академічна база.

— Художня освіта – це великий, хороший старт у сфері тату. Це 50% або навіть 70% успіху. Адже ти вмієш працювати з пропорціями, композицією, ти вже маєш базу і велику перевагу.

Водночас і мехенді додало чимало досвіду. Адже це своєрідна “репетиція” і для майстрині, і для клієнта. Малюнком хною можна спроєктувати ідею майбутнього татуювання, рисунок тримається до двох тижнів. Для Ольги мехенді – це щось ніжне й жіночне, де кожен завиток наповнений сенсом. Хоча, чоловіки теж полюбляють розпис хною.


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Ольга Токарь.

Люди звикли, що майстер тату неодмінно має бути максимально витатуюваний. На що Оля іронічно каже, мовляв, хірург себе не ріже, але ж він все одно хороший фахівець. Дівчина ще не має власного малюнку, вона ретельно осмислює ескіз, адже це на все життя. Вона очікує внутрішньої готовності.

Інстаграм. 0665048269.

Евеліна Гурницька, Varosh

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# Ольга Токарь # тату # татуювання

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