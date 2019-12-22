YourTransfer: як комфортно дістатися з Ужгорода до Будапешта за 30 євро

Уявіть ситуацію: вам потрібно завтра зранку о 7:00 бути в Будапешті і сісти на літак. Ви в Ужгороді. Коли рейсові автобуси вже не варіант, власне авто – також, а у компаній типу blablacar немає вільних місць. Що робити? А ще ж може бути черга на кордоні і купа непередбачуваних обставин.

Здається, ми знайшли рішення. Це ми зрозуміли, коли познайомилися з компанією YourTransfer. По-перше, ми були здивовані якістю послуг, по-друге, оперативністю та продуманістю кожної дії, а по-третє, звісно, вартістю перевезень. Розповімо про усе по-черзі.

Що таке YourTransfer – це закарпатська компанія, яка працює на ринку індивідуальних перевезень понад 20 років. В її автопарку лише нові, чисті та охайні авто. Водії – привітні та насправді добре знають свою роботу. Володіють українською, англійською, угорською та російською мовами. У дорозі вам запропонують воду, пригостять кавою та запропонують увімкнути власну музику. Звучить вже дуже добре і занадто ідеально, правда? Але це ще далеко не все.

Забирає вас з багажем водій прямо з дому – в Ужгороді, Мукачеві та Чопі. Відвезти можуть як до Будапешта, про який ми згадували на початку цієї статті, так і до Дебрецена, Братислави чи Відня. І не обов’язково на літак. Утім, якщо вам потрібно в інше європейське місто – усе прорахують, спланують та втілять у життя.

У YourTransfer подбали, аби в дорозі ви були завжди на зв’язку, тому в кожній автівці є Wi-Fi. З беззаперечних переваг: зручне і швидке онлайн-бронювання поїздки; цілодобова клієнтська підтримка; моніторинг розкладу авіарейсів; оформлення нестандартних замовлень та більш ніж прийнятна цінова політика.

Власне щодо неї – зараз у такий популярний новорічно-різдвяний період ярмарків у Європі, в компанії пропонують подорож за 30 євро (790 грн) при бронюванні поїздки у обидві сторони. При бронюванні в одну сторону – 40 євро. До слова, ціна на подорож є незмінною з самого пачатку роботи компанії.

В салоні авто ви можете бути як самі, так і зі своїми друзями. В автопарку компанії є мікроавтобуси, тому якщо ви заплануєте поїздку до Європи усією компанією – чудово!

Забронювати поїздку можна на сайті або за телефонами +380505866442, +380735866442.

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