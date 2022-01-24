Євробачення, закарпатська “Анця” і “Бомба” в стилі “сабкарпейшн поп”

Дівчата з гурту “Анця” розповіли Varosh, як писалася пісня до нацвідбору на Євробачення та як її сприйняли продюсери й режисери у Києві

“Ми, як гурт “Анця”, працюємо у напрямку, який самі називаємо “сабкарпейшн поп” – тобто, підкарпатський поп. Критики нашу музику називають поп-фольком. Пісню “Бомба” створювали разом – слова мої, музику написав Віктор Янцо, аранжування зробив Володимир Ульянов”, – розповідає співачка, продюсерка гурту “Анця” Ірина Янцо.

У мукачівському гурті-тріо співають також Адріана Борисова та Маріанна Окс.

Зі слів Ірини Янцо, пісня “Бомба” створена восени 2021 року.

“Пісня по часу співпала із терміном подачі твору на національний відбір до Євробачення і тому саме її ми вирішили відправити. Там були вимоги, аби пісня була не довшою за 3 хв по часу, не оприлюднювалася раніше жовтня 2021 року (за півроку до Євробачення), аби гурт не мав гастролів до 2014 року в Росії чи на окупованих територіях. Ну і ще одна умова – аби пісня не мала запозичень, тільки нові слова та музика. У нас, як правило, майже у всіх піснях є переспіви народних текстів, але саме з “Бомбою” ситуація інакша, бо тут переспівів чи збігів із народними текстами нема. Ми просто обіграли закарпатський діалект в тексті”, – розказує Ірина.

Пісню на конкурс відправили на початку січня, зателефонували з оргвідділу буквально через два дні після подачі.

“Спочатку ми переживали, бо в формі заявки не було зворотнього зв’язку, тобто, на наш лист не було відповіді і ми не розуміли, чи заявка дійшла, чи її отримали на конкурсі. Але після того, як передзвонили буквально за два дні і запросили на прослуховування в Київ – видихнули. Адже із 284 заявок відібрали 27 фіналістів – і ми в тому списку”, – каже Ірина.

Усіх учасників із цього списку 27-ми конкурсантів вже викликали у Київ на прослуховування.

“Ми були минулого понеділка. Зустрілися там із Аліною Паш, співаками Wellboy та Laud, нас прослуховували головний продюсер відбору Олексій Гончаренко, режисер та новий музичний продюсер нацвідбору, його імені поки не називаємо. Наш виступ сприйняли дуже гарно, видно було, що разом із нами драйвували. Ми виконали пісню на саундчеку з танцювальним номером, потім просили також іще раз виконати без танцю, також – із імпровізацією, словом, виконували її з дівчатами тричі. Співали наживо”, – каже Ірина.

Цікаво, що інші конкурсанти на відборі не чули пісні та й дівчата не знають, із якими доробками прийшли на конкурс колеги.

“Нам пощастило, що ми зняли відео на пісню “Бомба” та запустили його у мережу. Знімали його в полі, увечері просто зібралися із дівчатами і записали, дуже змерзли, бо мороз, вітер. Одна із дівчат прийшла із температурою. Але дуже правильно, що ми його зробили і виставили. Відео стрімко набирає перегляди, на 500 заходів більшає щогодини. Ми бачимо потужний фідбек – дуже багато відгуків, телефонують, беруть інтерв’ю – це додаткова промоція “Анці”, як гурту. Адже наразі невідомо, чи потрапить “Анця” до конкурсу Євробачення, бо із 27-х претендентів відберуть, зрештою, всього вісьмох. Але шанси є. Ми дуже добре відчуваємо увагу ЗМІ. Для нас це однозначно поступ”, – розповідає Ірина Янцо.

Ірина каже, що для них це – розвиток, рух вперед та визнання.

“Це дуже почесно і надихає. Те, що ми потрапили до тренду, що наша музика цікава людям, що її сприймають, що обговорюють наш стиль”, – каже вона.

“Анця”– український музичний гурт, створений у вересні 2016 року в Мукачеві. Керівником та автором пісень гурту є член Нацспілки композиторів України Віктор Янцо. Гурт “Анця” – переможець конкурсу “Українська пісня The Ukrainian song progect”, півфіналіст конкурсу “Хіт-конвеєр” на телеканалі М2. Гурт виконує пісні у стилі поп-фольк, створені на основі закарпатського фольклору у сучасному аранжуванні. У своєму доробку колектив має альбом “Богрийда”, записаний у співпраці з саунд-продюсерами Віталієм Телезиним та Володимиром Ульяновим. На дві пісні гурту відзнято офіційні відеокліпи у співпраці з кліпмейкерами Андрієм Бояром та Андрієм Олагом.

Тетяна Когутич, для Varosh

Фото із архіву гурту “Анця”