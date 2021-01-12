Як пірнути в ополонку без шкоди для здоров’я: 10 фактів від лікаря Віктора Петрова

Плануєте 19 січня зануритися у холодну воду? Проте особливо не готувалися до ритуалу? Тоді цей матеріал неодмінно для вас. І на Водохреще 2021, і на подальші роки, тому варто зберегти собі цей лінк у закладки. Спільно з Віктором Петровим, ужгородським лікарем-інфекціоністом, розкладаємо по полицям міфи щодо Водохреща. Кому можна купатися, кому – категорично ні. Як діяти до і після. Справді, ця стаття актуальна не тільки тепер, а завжди, оскільки до занурення варто готуватися хоча би рік.

Далі – пряма мова.

Кому не можна

На жаль, не всі можуть купатися 19 січня. Ця процедура категорично протипоказана при бронхіальній астмі, при хронічному обструктивному захворюванні легень (ХОЗЛ) та хронічному бронхіті з обструкціями. Чому? Тому що під дією ультранизьких температур спазмується бронхіальне дерево – це може спровокувати порушення дихання, напад бронхіальної астми або обструкції при хронічному захворюванні.

Що стосується людей із гіпертонією та ішемічною хворобою серця, то їм треба розуміти, що холодна вода провокує пришвидшення серцебиття, централізацію кровообігу, різке рефлекторне підвищення тиску. Занурення може мати досить великі наслідки при гіпертонії, ішемічній хворобі серця. Найменше, що може бути, це гіпертонічний криз, напад серцевої (грудної) жаби – стенокардії. Також є ризик тахікардії аби аритмії із миготінням. Люди з дуже хворим серцем при стрибку у воду або при різкому зануренні, можуть мати вищеперераховані порушення.

Я попросив би утриматися від пірнання тих, хто має хворе серце, астму, епілепсію або неврологічні розлади, хвору спину, адже наслідки можуть бути дуже виражені у майбутньому.

Якщо не можна купатися, а хочеться

З одного боку, людей, які глибоко вірять, неможливо переконати, що це небезпечно для здоров’я.

Кому протипоказано моржувати – краще обмити обличчя, руки і прочитати молитву, якщо їм це необхідно.

Кому можна і як підготуватися

Передовсім занурюватися 19 січня можуть люди, які мають добрі адаптивні можливості. Тобто вони зазвичай якісно загартовувалися, проходили певну підготовку або ж просто мають практику моржування.

Купання в ополонці – це добре, але тільки за умови, якщо готуватися до цього місяцями. Наприклад, починати влітку з обливання на балконі водою з температурою 22-25° C. При цьому в організмі відбувається толерантність до низьких температур, людина комфортно почувається при контрастному обливанні, душі. Така адаптація має тривати щонайменше кілька місяців. Тоді можна очікувати, що після занурення 19 січня не буде ніяких симптомів застуд, серцевих розладів чи інших негативних наслідків.

Користь регулярного моржування

Систематичне моржування, насправді, покращує здоров’я. Таким чином, людина має більший опір до похолодання, промочених ніг… Тобто рідше хворіє, бо менше переохолоджується, холод не загрожує організму, оскільки він адаптований до погоди.

Важливо розуміти, що моржування має свою техніку, свої правила. Занурення 19 січня потребує серйозного підходу, системи, попередніх виважених регулярних занять. Треба практикувати мінімум двічі на тиждень, аби виробити звичку.

Якщо пірнати в холодну воду, то більше одного разу на рік

Ті, хто пірнає у крижану воду раз у році, то це не є дуже корисно через досить великий стрес. Відбувається надзвичайно великий викид гормонів стресу – кортизолу та норадреналіну. Це призводить до того, що централізується кровообіг, підвищуються артеріальний тиск, пульс, частота серцевих скорочень та частота дихання.

Чи можливо підготуватися за тиждень

Тут нема порад. Підготуватися за тиждень не можливо, це дуже мало часу. Я проти моржування непідготовлених людей, а загартованим – будь ласка, тільки будемо тішитися, що вони стають усе здоровішими і здоровішими. Якщо ж непідготовлені все одно пірнатимуть, то будемо сподіватися, що їхньої адаптації вистачить, щоби вони не захворіли.

Застуда може наступити за кілька днів після занурення

Розвіємо міф, що від хрещеної води не можливо захворіти. Я не згоден. Те, що люди не хворіють у перші два дні, пов’язано з тим, що в організмі відбувається максимальна боротьба зі стресом. А після адаптації до стресу, через два-три-чотири дні, тиждень люди можуть занедужати, але не пов’язують це з купанням на Водохреще.

З моєї практики, 10% із тих, хто не моржує, але занурюється на Водохреще, потім звертається із застудними захворюваннями. Такий різкий стрес, з одного боку, не дає організму одразу захворіти, однак за день-два рівень імунітету значно спадає, бо це постфактум стресової ситуації. Тоді вже виникають респіраторні захворювання, бронхіальні ураження, пневмонії.

Ризик травм

На Водохреще багато закарпатців травмуються: через стрибки у мілку воду, від обледеніння можуть бути порізи, травми шкіри. У черзі на слизьких сходинках падають. Таке часто трапляється в Ужгороді, де не так багато місць для занурення, куди можна спуститися сходинками.

Як підготуватися безпосередньо перед зануренням

Найкращий варіант – завчасно підготувати рушник для обтирання, одяг. Спокійно, без поспіху, роздягнутися. Далі до п’яти хвилин зробити невеличку гімнастику, дихальні вправи, а після цього поступово занурюватися. Досвідчені моржі кажуть, що спершу треба стати до гомілки, потім – до коліна, стегна, пупка, а далі вже спуститися у глибшу воду або пірнути. Моржі плавають і по 10-15 хвилин, однак достатньо занурення на дві-три хвилини, аби досягнути контрасту, ефекту моржування.

Що робити після купання

Абсолютно здорова людина, яка досі не моржувала, може мати хибне уявлення, що після занурення не потрібно обтиратися рушником, а обсохнути самостійно на вітряній погоді, при температурі, близькій до холодильника. Це не є корисно, оскільки переохолодження шкіри може призвести до загострення різних неврологічних проблем, зокрема, дорсалгії, люмбаго. Люди, які мають хвору спину, через день-два можуть потерпати від нападів болю.

Після виходу з води необхідно відразу протерти шкіру, волосся сухим рушником, змінити білизну, одягнутися у теплий одяг із м’якої, нецупкої тканини, наприклад, флісової, махрової, що створюють проміжок повітря, який допомагає максимально зберігати тепло. Не варто роздягатися, адже гормони викликають примарне відчуття жару, прое насправді це судинна реакція, яка зазвичай призводить до ще більшої втрати тепла. Тому бажано якнайшвидше одягнутися.

Після занурення варто пити теплі напої, необов’язково гарячі. Спиртне категорично не рекомендується вживати ні до, ні після. Алкоголь призводить до розширення судин і зростання гормонів стресу, спиртне може підняти тиск – це все розбалансовує терморегуляцію.

Власний досвід

Я не буду пірнати. Раніше я займався моржуванням на кар’єрі, в річці, були гарні зими з хорошим снігом. Мені це вдавалося під керівництвом досвідченого моржа, рік-півтора я готувався до занурення 19 січня. Наразі для мого здоров’я це не є дуже корисно. Такі жертви, як пневмонія чи загострення якихось захворювань, мені не підходять.

Евеліна Гурницька, Varosh