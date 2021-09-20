Veloforum 2021: чому ця подія важлива для розвитку сучасного Ужгорода

Цими днями в Ужгороді пройшла Міжнародна конференція Veloforum 2021. Декілька думок про форум, Ужгород і необхідні зміни в місті від учасників форуму.

Анастасія Макаренко

виконавча директорка U-Cycle (громадська організація “Асоціація велосипедистів Києва”)

Ми є засновниками міжнародної конференції «Велофорум». Наша організація почалася як правозахисна ініціатива у 2008 році після декількох ДТП з велосипедистами. З’явилося бажання об’єднатися, почати вимагати від місцевої влади безпеки і комфорту для користування велосипедним транспортом. Разом з нами і в інших містах з’являлися активісти, що просували щось схоже. У ті часи ще не був настільки поширений інтернет і у нас було замало знань, але було бажання об’єднатися. Перший форум відбувся у Луцьку, бо там на той час вже була активна велоспільнота, з якою ми взаємодіяли. На першому форумі було всього 13 учасників, але щороку форум набирав обертів.

Наступним етапом був конкурс для міст на право приймати форум. Це стало чудовим приводом кожному місту, що працює у цьому напрямку, показати свої досягнення. Наразі, у нас ще немає свого Амстердама, але кожне місто свої напрацювання, намагається застосовувати нові прийоми, яких в Україні не було. Тому, власне, «Велофорум» — це платформа для покращення різних практик, обміну досвідом і звісно він завжди дає потужний поштовх тому місту, у якому проводиться.

Гуляючи Ужгородом, я завжди в захваті, наскільки тут приємно і комфортно, що є річка, є пішохідна зона. У живу в Києві і у нас є бетонна набережна з відрізаним доступом до води, з хайвеєм вздовж набережної, шумом, повітрям поганої якості. Нагадаю, що в Києві перша пішохідна зона, по суті невеличкий шматочок Контрактової і Сагайдачного, з’явилася тільки кілька років тому. Так, Ужгороду теж притаманні всі класичні проблеми сучасних міст, але він має і переваги у порівнянні з Києвом.

Ужгород — перше місто, яке я відвідала, подорожуючи самостійно ще студенткою. Я була в захваті, мені взагалі подобаються міста західної України, подобається, що тут повільне життя, люди можуть зупинитися на каву, в Києві цього немає. Звісно, зовсім інша динаміка, метро кожні дві хвилини, час — це гроші, всі дуже поспішають. У мене в день по п’ять-шість зустрічей, інколи забуваєш поїсти. В Ужгороді є якесь відчуття уповільнення, але це не уповільнення застою і розрухи, як у декотрих містах, тут свято життя.

Мені дуже подобається туристичний потенціал міста і Закарпаття. Тут природа, архітектура, історія, автентичний пласт культури, поруч кордони, що цікаво як внутрішньому туристу, так і іноземцям. Відсутність підприємств з викидами, теж відкриває нові можливості для туризму, бо край відносно екологічно чистий. Я дуже вболіваю за велотуристичний потенціал Закарпаття, бо ще десь у 2015 році, тиждень подорожувала велосипедом по краю і ваша унікальна природа, що відрізняється від Прикарпаття, та і Ужгород, що має іншу вібрацію, ніж Львів, Франківськ, залишили неповторні враження. Я знаходжу красу в кожному місті, зате Ужгород, не хочеться охарактеризувати шаблонним словом — перлина, але в туристичному плані це місто варто відвідати обов’язково.

Леся Лойко

Агентство сприяння сталому розвитку Карпатського регіону «Форза»

Ми дуже хотіли, щоб велофорум відбувся в Ужгороді. Агентство сприяння сталому розвитку Карпатського регіону «Форза» є локальним місцевим партнером «Велофоруму». Однією з тем, що нас дуже хвилюють, є екологія міста, більше простору для велосипедів, пішоходів, а покращити її без зменшення кількості авто, напевне, навряд чи вдасться.

У центрі Ужгорода, насправді, потрібні не велодоріжки, а просто забрати звідти автомобілі, що псують як зовнішній вигляд міста, так і екологію. Зручність міста полягає не у тому, що водій повинен припаркуватися мало не у закладі, куди йому треба. От ми слухали презентацію міста Одеси про створення найбільшої пішохідної зони в Україні. Вони порахували, що залишивши авто на парковці, вам треба пройти всього якихось 450 метрів, щоб досягти мети. І це у приємній обстановці, зеленій зоні, де граються діти, гуляють мами з візочками. Автомобіль це вже не модно і не сучасно.

Я вже втретє беру участь у «Велофорумі». Одного разу, навіть вдалося повезти з собою на форум у Вінницю представника міської ради Павла Логвінова. Він реально на прикладі іншого міста порозумів деякі речі, дуже загорівся щось міняти в Ужгороді і доклав чимало зусиль, щоб форум відбувся у нас. Якщо є якийсь такий “двигун” в органах влади, то громадським організаціям набагато легше працюється.

Коли ми отримали кубок Велофоруму і зрозуміли, що він пройде в Ужгороді, то я навіть трохи перелякалася, адже стільки людей приїде до нас, щось треба показати! А на той час набережна ще не була готова і довелося йти у міську раду, щоб посприяти якось прискоренню робіт, щоб не було соромно. Радує, свідомість чиновників все ж міняється, вони щось починають робити. У планах розробка плану сталої міської мобільності. Коли ми тільки задумали цю справу, то в Україні були, напевне, першими. Правда, з часом інші міста нас вже обігнали.

Стосовно створення умов для велосипедистів, то концепція розвитку інфраструктури Ужгорода, яка вже була проголосована у лютому міською радою, включає як і облаштування велоінфраструктури, так і зниження максимальної швидкості руху до 30 км/год. При такій швидкості практично не буває летальних випадків при ДТП. У зону обмеження включені вулиці Анкудінова, Собранецька, там є де розігнатися. Досвід Європи такий, що це впливає не тільки на безпеку, але і на покращення екології. Є віра у покращення ситуації у місті.

Наша організація докладає чималих зусиль, щоб край став привабливим для велотуристів. Вони не псують природу, виявляється, велотуристи купують значно більше, ніж автотуристи, чим підтримують місцевий бізнес, бо не можуть возити з собою все необхідне. Та і світ виглядає інакшим з велосипеду, ніж з сидіння автомобіля.

Іван Зінов’єв

голова ГО «Центр соціальних та ділових ініціатив» (Яремче)

Головною темою Veloforum 2021 є велотуризм, однак сталий розвиток та розвиток велосипедної інфраструктури також у фокусі уваги. Очікуємо, що тісна комунікація влади, громадськості, бізнесу створять передумови для покращення по всіх важливих питаннях, озвучених на події.

“Veloforum” — це не тільки про велосипед. Це про всі ті процеси, що допомагають громаді жити краще; тренди, які ми можемо втілити, використовуючи досвід іноземних країн; кращі надбання інших міст. Це не тільки про створення велосипедної інфраструктури, а й простору, де люди почуваються безпечно, комфортно, цікаво і мали би можливості для подальшого розвитку. Мета всіх цих процесів — сталий розвиток. Звісно, це торкається і велосипедної теми — популяризація велосипедного транспорту, прагнення зробити місто набагато чистішим, екологічнішим. Цього року конференція відбувається в рамках проекту «Bike Accent: велосипедна доступність об’єднує території». Це проект підтриманий Програмою транскордонного співробітництва, Європейського інструменту сусідства Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна і реалізовується в коаліції партнерів.

Для того, щоб отримати право проводити велофорум міста змагаються. Ужгород отримав своє право в рамках реалізації цієї ініціативи. Оскільки це є і транскордонний проект, організатори прийняли рішення провести велофорум в Ужгороді, враховуючи його туристичний потенціал, близькість до кордону. Ужгород може стати тою точкою, що може перейняти досвід ближнього зарубіжжя і поділитися ним з іншими регіонами.

Я з Яремче, але враховуючи, що ми маємо спільні проекти з ужгородськими партнерами, що передбачають ділові зустрічі, останні два роки буваю часто в Ужгороді. Класне місто, компактне, неймовірно красиве, але у вас дуже багато машин, шалені корки. З точки зору велосипедиста це не зовсім комфортні умови. Зате у вас є набережна з велодоріжками, де дуже комфортно гуляти, кататися на велосипеді. Звісно ми очікуємо, що проведення подібних заходів допоможе владі зрозуміти, що є речі, які потребують вирішення і осмислення того, що не завжди автомобіль є кращим засобом пересування. Як приклад, можу привести місто Миргород, де у владі є активісти, що лобіюють створення велосипедної інфраструктури.

В рамках форуму проводиться воркшоп з фахівцями, що беруть, для прикладу, якусь одну вулицю Ужгорода, і пробують “накидати” план дій по внесенню змін для створення сприятливих умов велосипедистам або загалом покращення мобільності на окремій ділянці шляху. Це може сприяти тому, що влада, маючи перед собою таку ідею, практично готовий документ, зможе втілити його в життя.

Карл Смутко, Varosh