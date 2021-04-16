10 причин поїхати на сакуру в Мукачево

З початком цвітіння сакур ділимося сакуровим матеріалом від екскурсовода Макса Адаменка. Йдеться саме про сакуру, Мукачево й туризм довкола японської вишні. Так, цього разу говоримо не про Ужгород, а саме про Мукачево в рожевих шатах.

Ось що розповідає Максим у своєму блозі.

Мукачівська сакура під час цвітіння щороку приваблює тисячі туристів. Ще з радянських часів була традиція – на першотравневі свята їхати на Закарпаття, в Ужгород, милуватися японською вишнею. І це зрозуміло. Адже Ужгород був головним адміністративним містом нашого краю ще з часів Австро-Угорщини, Чехословаччини (коли на Закарпатті почали висаджувати сакури), СРСР і нині, за часів незалежної України. Тобто традиція Ханамі – милування цвітом сакури – в нашому краї є давньою.

Цвітіння сакури на Закарпатті раніше припадало на травневі свята. Але щороку період цвітіння зміщується до середини квітня. Останні кілька років пишне цвітіння сакури в регіоні починається близько 20 квітня і триває 7-10 днів. В області є дві хвилі цвітіння: на рівнині (Ужгород, Мукачево, Берегово, Виноградів, Хуст, Іршава) і в гірській місцевості (Лумшори, Карпати, Свалява, Воловець, Міжгір’я, Тячів, Рахів).

Але на Закарпатті є одна сакура, яка квітне тоді, коли їй заманеться! У народі її називають “шалена” або “скажена” сакура. Вона може “викинути” небагато квітів посеред січня, пишно відбуяти в лютому, а бувають роки, коли квітне тричі за рік! Знаходиться ця знаменита сакура в місті Мукачеві, на площі Федорова. Як будете в Мукачеві – провідайте “шалену” сакуру – а раптом вона буде квітнути!

Мукачівські сакури

Ужгород і Мукачево – два найбільші за населенням міста Закарпаття. Два осередки науки, культури і суспільного життя. Здавна ці міста змагаються в різних сферах. Змагаються і сакурами також! За останні 15 років в Ужгороді й Мукачеві було кілька хвиль масової посадки сакури.

Складно сказати, в якому місті тепер більше сакур. Але в 2019 році “Закарпатська туристична організація” оголосила Мукачево столицею сакур Закарпаття за п’ятьма критеріями:

Наявність “шаленої” сакури;

Найбільша кількість дерев сакури;

Найдовша алея сакури на Закарпатті (вул. Ужгородська, 1321 м);

Найстаріші дерева сакури (за Мукачівським університетом, 1926 р.);

Бінарні сакури – щеплені місцевою і японською вишнею (квітнуть водночас білим і рожевим цвітом).

Сакура в мукачівській кухні

У закарпатській кухні сакура ще не набула великого значення, проте є чим здивувати і порадувати туристів. Це сакура-джем, варення із пелюсток сакури. Такі унікальні ласощі в Мукачеві робить Лєна Жук. Пелюстки збираються із сакури, висадженої в приватному саду. Сад знаходиться на околиці міста, далеко від автомобільних доріг, тому продукт екологічно чистий. Рецепт приготування сакура-джему – це секрет. А придбати можна в інтернет-магазині POVNA BANKA.

Тож Максим Адаменко запрошує на екскурсію в Мукачево.

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Varosh

Фото, ілюстрації: Макс Адаменко