Які зміни відбудуться в медичній сфері Ужгорода після реформи та кластеризації

Нещодавно Ужгород став епіцентром медичних реформ на Закарпатті: декілька закладів охорони здоров’я об’єдналися в кластер, утворивши КНП «Ужгородська міська багатопрофільна клінічна лікарня». До її складу увійшли Клінічна лікарня з невідкладних станів та екстреної медичної допомоги, Клінічна лікарня планового лікування, Клінічний перинатальний центр та Клінічна дитяча лікарня. Про те, як це об’єднання вплине на роботу медичних закладів та на пацієнтів, ми поговорили з директором новоствореного підприємства Олегом Голубом.

– Пане Олеже, розкажіть, що спонукало до об’єднання медичних закладів Ужгорода в один кластер?

– Це не просто адміністративне рішення, це – вимога часу. Медична реформа не стоїть на місці, і ми мусимо рухатися вперед. Щоб отримати статус кластерної, лікарня повинна бути потужним медичним хабом, де людина може отримати будь-яку допомогу: від термінової хірургії до планового лікування, від пологів до реабілітації. Об’єднавши наші заклади, ми повністю відповідаємо цим вимогам. І це не просто слова, це – реальна можливість надавати якісніші послуги нашим пацієнтам.

Але справа не тільки в статусі. Відповідно до пакетів НСЗУ, оплата за певні медичні послуги є більш рентабельною, за інші – не зовсім. Наприклад, амбулаторно-поліклінічна ланка має найнижчі тарифи й досить важко утримувати поліклініку як окремий заклад.

У зв’язку зі зниженням народжуваності практично у 2 рази, пологовий будинок також не покриває свої видатки коштом НСЗУ. Тепер, коли ми працюємо разом, сильніші підрозділи підтримують ті, що потребують допомоги. Ми можемо раціонально розподіляти ресурси, і це вже дає свої плоди.

Проводиться детальний аналіз за підсумками роботи об’єднаного закладу. За його результатами на розгляд наглядової ради та управління охорони здоров’я будуть винесені пропозиції щодо структурних змін. Підрозділи, відділення з великим навантаженням, мають бути підсилені, де навантаження менше – оптимізовані. Проте чітко розуміємо, що наше завдання – забезпечити повний цикл надання медичної допомоги, тому розмови на кшталт «закривають поліклініку» не мають ніякого підґрунтя.

– Чи передбачає оптимізація скорочення медичного персоналу?

– Так, нам довелося дещо оптимізувати штат, особливо в амбулаторній ланці, аби вона не була збитковою. З іншого боку, лікарня прийняла на роботу багато професійних лікарів, що дозволило підняти рівень надання медичної допомоги. Ми маємо дефіцит середнього медичного персоналу у стаціонарах, оскільки відкриваємо нові відділення. При оптимізації ми завжди пропонуємо вакантні місця, направляємо на спеціалізацію. Заклад дорожить своїми спеціалістами, вони — наша найбільша цінність.

– Які зміни чекають на пацієнтів після створення кластерної лікарні?

– Для наших пацієнтів головне — що вони, як і раніше, отримають всю необхідну допомогу. Всі наші заклади працюють, як і працювали, лікарі на своїх місцях.

Проте, пацієнти мають розуміти, що ми надаємо медичну допомогу у межах задекларованих державою медичних гарантій і умовою їх отримання є наявність декларації з сімейним лікарем та електронне скерування, окрім визначених випадків (ургентна медична допомога, консультації лікарів гінекологів, психіатрів тощо).

– З яких джерел наразі фінансується об’єднана лікарня?

– Ми працюємо за чіткою схемою: зарплати, ліки, засоби медичного призначення та все інше, що стосується поточної діяльності – це кошти НСЗУ. Підтримка наших захисників на лікуванні, закупівля нового обладнання, ремонти, розвиток закладів – це вже кошти міських програм, за підтримки депутатського корпусу, міської влади. Також завдяки обласній адміністрації, отримуємо обладнання за централізованими поставками. Вагомою є допомога благодійних організацій. Реалізуємо ряд грантових проєктів з іноземними партнерами.

Чим потужнішою буде наша лікарня, тим більше пакетів з НСЗУ ми зможемо законтрактувати. А це означає, що для пацієнтів буде більше безкоштовних послуг. Це замкнений цикл, який працює на благо людей.

– Які плани розвитку лікарні на найближче майбутнє?

– Ми постійно впроваджуємо щось постійно. Наприклад, нещодавно відкрили урологічне відділення – воно вже успішно працює. Незабаром запустимо відділення інтервенційної радіології з ангіографом, активно проводимо ремонтні роботи для майбутнього реабілітаційного відділення. У планах – відділення щелепно-лицьової та ЛОР-хірургії, централізована клініко-діагностична лабораторія, центр ментального здоров’я. Тому зараз ми активно шукаємо талановитих хірургів, ЛОР-лікарів, готові цілі команди брати на роботу. Адже саме від людей, від їхнього професіоналізму залежить успіх лікарні. Лікарня – це, перш за все, спеціалісти.

– Як повномасштабна війна вплинула на роботу лікарні?

– Суттєво, ми зараз приймаємо дуже багато поранених бійців. І, звичайно, це колосальне навантаження на наших лікарів, особливо на хірургів, травматологів, реаніматологів. Ми надаємо медичну допомогу військовим в лікарні невідкладних станів та в лікарні планового лікування. Звичайно, НСЗУ покриває витрати, але ж бувають випадки, коли людині потрібно не одну, не дві, а 8-10 операцій, а це – місяці лікування. Тут без допомоги благодійників та міської влади нам не обійтися.

– Чи збільшилося навантаження на лікарню у зв’язку з напливом внутрішньо переміщених осіб?

– Звичайно, збільшилося. Ми ж не можемо відмовити людині в допомозі й неважливо, звідки вона приїхала, з якого села чи міста. Якщо людині погано, якщо вона потребує термінової допомоги, ми зобов’язані її прийняти й пролікувати. І через це іноді доводиться трохи відкладати планові госпіталізації, дещо скорочувати терміни перебування в стаціонарі, але ми справляємося. Ми працюємо та боремося за кожного пацієнта, попри те, що лікарня зараз заповнена майже на 100%.

Голуб Олег Євгенович в період 1996-2007 працював лікарем-терапевтом Ужгородської центральної міської клінічної лікарні, а згодом обіймав посаду заступника головного лікаря з медичної частини Ужгородської міської поліклініки. Протягом 4 років працював начальником відділу охорони здоров’я Ужгородської РДА. З вересня 2016 року по листопад 2019 рік обіймав посаду головного лікаря комунального закладу «Ужгородська районна лікарня».

З листопада 2019 по березень 2022 року на посаді головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Ужгородська районна клінічна лікарня Ужгородської районної ради Закарпатської області».

З квітня 2022 року по теперішній час обіймає посаду директора Комунального некомерційного підприємства «Ужгородська міська багатопрофільна клінічна лікарня» Ужгородської міської ради.

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Олександра Берегова для Varosh

*партнерська публікація

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