Увага, варикозна хвороба! Про лікування і профілактику – провідні фахівці медичного центру УжМед

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У процесі еволюції людина здобула багато привілеїв та зручностей, однак дечим довелося розплатитися. Скажімо, за можливість ходити прямо, наш організм отримав цілий букет недугів, яких би не було, якби ми продовжували пересуватися на чотирьох. Варикозна хвороба – один із наслідків навантаження на ноги, який може призвести до серйозної біди. «Сіточка» або «павутиння» на ногах, які утворюють розташовані близько до шкіри судинки, – не тільки естетичний дефект, а й дзвіночок про можливі подальші серйозні ускладнення.

Що таке варикозна хвороба, які існують комплексні методи лікування та профілактики, куди звертатись по допомогу в Ужгороді – розбираємось із В’ячеславом Корсаком та Ярославом Поповичем, профільними фахівцями медичного центру УжМед, єдиному на Закарпатті приватному закладі, що спеціалізується на судинній хірургії.

Варикозна хвороба – анатомічні зміни в стінках поверхневих вен, а також у їхньому клапанному апараті, які призводять до функціональної недостатності венозного русла. З’являється так звана венозна «сітка» і «зірочки». Зміни судин, які помітні вже візуально, – привід звернутися до спеціаліста, оскільки це перші прояви варикозу. Найчастіше видно розширені вени на гомілці. Більш худорляві люди можуть спостерігати патологічний процес на стегні.

Доктор медичних наук, професор кафедри хірургічних хвороб УжНУ, Заслужений лікар України, судинний хірург медичного центру УжМед В’ячеслав Корсак називає 6 стадій варикозу за європейською шкалою.

Перша стадія – телеангіоектазії та ретикулярний варикоз. Це сплетення мілких судин червоного, синього, пурпурового кольору, що просвічуються крізь шкіру. Виникає внаслідок деформації венозного клапану, що фільтрує напрямок руху крові і її об’єм.

Друга стадія – вени збільшені і добре проглядаються візуально. Збільшуються після тривалого сидіння, стояння або ході на високих підборах. Є ризик формування тромбів. З’являється набряк ніг наприкінці дня, відчуття важкості в гомілках при тривалому перебуванні стоячи чи сидячи.

Третя стадія – до перерахованих симптомів додається постійний набряк, з’являється регулярно, супроводжується больовими відчуттями.

Четверта стадія – погіршення кровотоку і застій крові. Супроводжується ущільненням і гіперпігментацією. Колір шкіри стає синюватим, потім коричневим. З’являються тверді ділянки з осередками запалення і фіброзу.

П’ята стадія – до ознак четвертої стадії додаються рубчики від загоєних виразок гомілки.

Шоста стадія – відкрита трофічна виразка. Якщо вона гоїться, то стан переходить до 5-ї стадії.

Для чого нам потрібно знати цю класифікацію? Справа в тому, що з 4-ї стадії повністю відновити пошкоджені тканини гомілки стає складніше. Венозну хворобу важливо вчасно розпізнати і розпочати лікування. Запущені випадки можуть призвести до закупорки вен (тромбофлебіту) та тромбоемболії, а це вже пряма загроза життю.

Лікуванням варикозної хвороби займаються судинні хірурги, лікарі-ангіологи або флебологи. В медичному центрі УжМед це один з профільних напрямів, до якого залучені кращі на Закарпатті фахівці у сфері венозних патологій. В’ячеслав Корсак та Ярослав Попович займаються як мініінвазивними методами, так і складними оперативними хірургічними втручаннями.

Хто ж входить до групи ризику цього популярного недугу сьогодення? За словами професора, доктора медичний наук, судинного хірурга Ярослава Поповича, варикозна хвороба настільки поширена, що зустрічається майже в кожній родині. Дві третини пацієнтів – жінки. Особливо уважними повинні бути представники «стоячих» та «сидячих» професій: перукарі, продавці, офіціанти, робочі на конвеєрному виробництві, водії, вантажники, малярі, офісні працівники тощо. Потенційними пацієнтками лікаря-ангіолога є вагітні жінки, мами, які часто носять дітей на руках, дівчата, що полюбляють весь день проводити на підборах, а також люди з надлишковою вагою. Також варикоз виникає внаслідок гормональних змін, є наслідком інших проблем в організмі, таких як остеохондроз, серцева недостатність чи болі в суглобах. Часто хвороба обумовлена генетично і може проявитися навіть у підлітків.

На ранніх стадіях варикозу ефективним може бути застосування мазей і гелів, в інших випадках провідні клініки Європи та США практикують інноваційні методики мініінвазивних втручань:

ендовенозна лазерна коагуляція (абляція) вен (ЕВЛК);

радіочастотна абляція вен (РЧА).

Ці методи дозволяють ліквідовувати варикозні вени без розрізів і загального наркозу під контролем ультразвуку.

При певних показаннях може виконуватися флебектомія – традиційна відкрита операція.

У медичному центрі УжМед проводиться ендовенозна лазерна абляція. Це термічне склеювання вени вздовж її проходження. Новітній метод набув популярності через низьку травматичність та майже відсутність больових відчуттів у пацієнта. Раніше (до етапу впровадження лазерних методів абляції) такі втручання проводили відкрито – здійснювався надріз у паху, біля кісточки на стопі чи під коліном. У окремих випадках могло бути до 15-25 розрізів. Зараз В’ячеслав Корсак та Ярослав Попович проводять ретельну ультразвукову діагностику і тільки після цього малоінвазивними методами лікують хворі судини.

При лазерній абляції використовується новітні лазери двох типів: гемоглобін- та водопоглинаючий. Останній відразу ліквідовує вологу, змушує швидше «закипіти» кров. Тоді епітелій стінки судини пошкоджується і вона склеюється. Залишається тяж – абсолютно безпечний і непомітний зовні джгутик. Це ідеальний результат, – пояснює В’ячеслав Корсак, адже знешкоджує хвору вену без оперативного втручання і зводить до мінімуму ймовірність рецидиву варикозу. Медичний центр УжМед використовує в своїй практиці більш сучасний водопоглинаючий лазерний апарат із довжиною хвилі 1470 нм. У поєднанні з лазерною абляцією при певних показах лікарі проводять і кросектомію – перев’язку фрагмента вени в паху. Таку операцію не виконують більше ніде в приватних центрах Закарпаття. Коли виявляють розширені вени на гомілці, операцію доповнюють мініфлебектомією за допомогою спеціальних гачків Вароді. Вона проходить під місцевою анестезією, триває до 1,5 години. Того ж дня пацієнт самостійно вирушає додому, а наступного дня може повернутися на роботу. Протягом року за ним проводиться диспансерне спостереження.

Важливим і складним питанням є лікування трофічних виразок гомілки на фоні варикозної хвороби або після перенесенного в минулому тромбозу глибоких вен (так званий посттромбофлебітичний синдром – ПТФС). Таке лікування частіше буває багатоетапним. Необхідно закрити стовбур магістральної поверхневої вени методом ендовенозної лазерної абляції, а наступними етапами виконати склерооблітерацію пронизних (перфорантних) вен та накладати компресійну цинк-желатинову пов’язку на трофічні виразки гомілки. Останні дві операції-маніпуляції також виконуються лише в медичному центрі УжМед. Лікуванням таких складних пацієнтів повинен займатися профільний спеціаліст.

Чи потрібна якась підготовка до лазерного лікування вен? Роз’яснює Ярослав Попович, судинний хірург вищої категорії, доктор медичних наук, доцент кафедри хірургічних хвороб УжНУ – Звісно, підготовка включає обов’язкову консультацію у спеціаліста та ультразвукове обстеження з маркуванням неспроможних пронизних вен. Інших обмежень для пацієнта перед проведенням маніпуляції практично немає, – каже лікар.

Серед профілактичних заходів венозної хвороби Ярослав Попович називає наступні: активний спосіб життя, фізкультура, плавання, легкі піші прогулянки. На роботі в офісі рекомендується час від часу «по-американськи» закидувати ноги на стіл. Звісно, поки ніхто сторонній не бачить, – жартує професор. Вдома важливо відпочивати, поклавши ноги на підвищення, щоб забезпечити відтік крові. Прийом контрастного душу, здорове харчування також сприяють загартовуванню вен.

Медичний центр УжМед застосовує індивідуальний підхід до кожного пацієнта. Тут проводиться висококваліфіковане лікування згідно з рекомендаціями асоціацій хірургів-флебологів України, Європейського Союзу та США. Консультації та лікування проводять лікарі з досвідом роботи від 14 до 40 років, які пройшли спеціалізацію по судинній хірургії та ультразвуковій діагностиці, мають вищу категорію з даних спеціальностей.

Проконсультуватися зі спеціалістами медичного центру УжМед та пройти комплексну діагностику можна за адресою:

м. Ужгород, вул. Новака, 19а.

т. 0501833218

т. 0631833218

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Партнерська публікація

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