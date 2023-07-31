Увага, псоріаз! Про загострення недуги на фоні постійного стресу застерігають у клініці “Асклепій”

Псоріаз відомий людству вже більше тисячоліття. Опис його зустрічається навіть у Біблії, а способи лікування викладені в стародавніх медичних трактатах. Патологічні покриви на шкірі досліджували Гіппократ, Геродот і Платон. Недугу називали проказою, її боялися й сторонилися. Однак, на жаль, донині не винайдено способу повністю позбутися захворювання чи попередити його появу.

Добра новина: псоріаз не становить загрози життю і не заразний для людей; погана – на фоні постійного стресу, у якому зараз живуть українці, активуються хронічні стани або ж захворювання проявляє себе вперше.

Розпитали лікаря-дерматовенеролога клініки «Асклепій» Дмитра Дубовенка про найважливіше, що потрібно знати про псоріаз. Беріть до уваги і бережіть себе.

Що таке псоріаз?

Це хронічне захворювання, що проявляється утворенням червоних, сухих, сверблячих, піднятих над поверхнею шкіри плям, які зливаються між собою, утворюючи бляшки. Доволі поширена недуга. Згідно з даними ВООЗ, нею страждає до 11% населення у світі, тобто майже кожен 10-й житель планети.

Коли варто запідозрити, що людина захворіла?

Якщо з’явилися висипки на певних ділянках шкіри – зміна вигляду, загрубіння, лущення, почервоніння, – тоді варто звернутися до лікаря для більш точної діагностики. Найчастіше псоріаз вражає ділянки найбільшого тертя шкіри з одягом: лікті, коліна. Але він може проявитися і в інших місцях: волосяна частина голови, статеві органи, долоні, вуха, підошви, обличчя.

Як проводиться діагностика?

Зазвичай захворювання діагностується легко – достатньо клінічної оцінки лікаря і збору анамнезу. Бувають випадки, коли ми не можемо диференціювати псоріаз з іншими шкірними недугами. В такому випадку проводиться додаткова гістологічна діагностика. Для цього береться шматочок шкіри і відправляється на патогістологічне дослідження, яке підтверджує чи спростовує наш діагноз. Пацієнту нікуди не потрібно йти, аналізи ми забираємо в нашій клініці і відправляємо в лабораторію. Після цього розпочинається лікування.

Який головний принцип лікування псоріазу?

Основа терапії полягає у дотриманні певного режиму. Тому для нас важливий діалог із пацієнтом. Псоріаз не сумісний із зайвою вагою, нікотином, алкоголем. Ці всі чинники загострюють псоріаз. Паралельно призначається медикаментозне лікування.

Чи можна самотужки вилікувати псоріаз?

Таке буває, якщо захворювання викликане тільки психосоматичними чинниками. В такому випадку практики самозаспокоєння і йога дають позитивний результат. Також допомагає відмова від шкідливих звичок. Проте я рекомендую при виникненні перших симптомів звернутися до лікаря.

В Україні триває війна. Люди живуть у стані постійного стресу через пряму загрозу життю або ж внаслідок емоційного сприйняття трагічних новин. Як відомо, цей чинник також суттєво впливає на появу псоріазу. Які висновки ви можете зробити із власних спостережень: чи почастішали випадки захворювання і як недуга себе проявляє?

На жаль, психоемоційний стан напряму впливає на хронічні дерматологічні захворювання. Псоріаз не є винятком. У період повномасштабного вторгнення українське суспільство отримало колективну психотравму і я із сумом можу констатувати, що псоріазу стало більше, а також почастішали складні форми. Тобто легкі стани перейшли у важчі. Тому, окрім базового лікування, ми завжди рекомендуємо пацієнтам звернутися до психотерапевта або психолога. Це потрібно хоча б для того, аби навчитися контролювати емоції, які безпосередньо впливають на стан шкіри. Є випадки, коли базового догляду та психотерапії було достатньо для лікування псоріазу.

Наскільки загрозливою є ця хвороба?

Окрім естетичного дискомфорту та свербежу вона не завдає шкоди організму людини. Іноді при важких формах пацієнти можуть відчувати біль на уражених ділянка. Тут головне – не дозволити захворюванню поширитися або ж перейти у складну форму. Наприклад, при еритодермічному псоріазі вражається більше 75% покрову шкіри, тоді вона червоніє, пече, тріскається, кровить. Це вже важка форма. Також часто псоріаз супроводжується псоріатичним артритом, що спричиняє болі в суглобах.

У якому віці може з’явитися псоріаз?

Відразу після народження або наприкінці життя.

Чи передається генетично?

Так. Якщо в сімейному анамнезі є випадки псоріазу, то є підвищений ризик його виникнення. Але не обов’язково у дітей. Псоріаз може «проскочити» навіть п’ять поколінь.

Чи можна ним заразитися в лазні, басейні, рукостисканням?

Ні, псоріаз не передається ні повітряно-крапельним шляхом, ні при контакті. І це не грибок, як іноді заявляють рекламні публікації в Інтернеті чи білборди, пропонуючи чудодійні ліки. Не вірте, це шарлатанство.

Яка ж природа псоріазу?

Хронічне запальне захворювання шкіри викликає надмірний поділ клітин шкіри, і в результаті – накопичення лусочок на шкірі. Це особливість шкіри, ніяким чином не пов’язана з грибками. Навпаки, на ураженій псоріазом шкірі менший ризик виникнення інфекційних захворювань, тому що в тих ділянках імунна система активніша.

Що нового з’явилося в лікуванні псоріазу у ХХІ столітті?

Протягом останніх 30 років людство зробило гігантський стрибок у розумінні і терапії цього захворювання. Головна новина у тому, що псоріаз не є вироком, хоча повного видужання досягти не вдасться. Все лікування спрямоване на локалізацію і досягнення стану сталої ремісії.

Якщо говорити про медикаментозне лікування, то яка мазь чи пігулки вважаються найефективнішими?

Це надзвичайно індивідуально. Те що підходить одному пацієнту, не підійде іншому. Але дійсно є ефективні препарати, які забезпечують 90% покращення вже через 3 місяці приймання і комплексного лікування. Їх стає дедалі більше. Клініка «Асклепій», до прикладу, бере участь у клінічних дослідженнях надсучасних препаратів. Одним з прикладів сучасного лікування є препарат «Скафо», який ми активно використовуємо.

У чому полягає дія таких препаратів?

Якщо не вдаватися до розлогих лекцій, то це вплив на ген, який відповідає за псоріаз. Тобто пригнічується виділення цитокінів, які викликають запалення у шкірі. Але при цьому не завдається шкоди іншим органам чи системам. У цьому особливість біологічної терапії: вона ефективна, безпечна, не викликає побічних ефектів і звикань.

Яка ще терапія застосовується?

В залежності від форми псоріазу ми обираємо оптимальний метод лікування. Легка форма не потребує потужної терапії – можна обійтися кремами і мазями. А якщо складніша, то часто застосовується метод вузькоспектральної фототерапії. 3 рази на тиждень пацієнт приходить до нас у клініку на процедури під спеціальною лампою. Загальний курс – 30-40 процедур. Тобто треба налаштуватися на тривалу терапію.

Чи існують якість профілактичні заходи і які настанови ви б дали тим, хто все ж таки входить до 10% населення Земної кулі з діагнозом «псоріаз»?

Профілактики чи вакцини не існує. А відповідно нічого не потрібно робити, окрім того, щоб жити повноцінним життям: за можливості не стресувати, активно проводити час, слідкувати за здоров’ям, не зловживати сонцем, відмовитися від шкідливих звичок. У період ремісії – дотримуватися режиму, про який ми згадували вище, зменшити контакт з хімічними речовинами і ультрафіолетом, не подразнювати надмірним тертям. Псоріаз – невиліковна хвороба, але й не смертельна. Тому потрібно навчитися любити і поважати свою шкіру у всіх її станах та проявах.

Записатися на консультацію до Дмитра Дубовенка можна за тел: 050 061 43 01

Адреса клініки «Асклепій»: м. Ужгород, вулиця Другетів, 97.

**На правах реклами

Лариса Липкань, Varosh

Фото: Наталія Павлик