Усмішка під ризиком: як кава впливає на здоров’я зубів

За часів Австро-Угорської імперії Закарпаття стало ключовим пунктом на торговельних шляхах, куди купці та мандрівники привозили каву. Напевно, цей історичний факт визначив особливий підхід закарпатців до цього напою, який сьогодні відображається в кавовій культурі регіону.

Сьогодні на Закарпатті каву цінують по-особливому. До прикладу, в Ужгороді більшість провулків просочені її запахом, оскільки кав’ярень тут чимало. Люди не просто п’ють каву, а перетворюють таку подію на справжній ритуал. Але чи знали ви, що за цією насолодою прихована тінь? Кава може стати не тільки зарядом бадьорості, а й ворогом для ваших зубів.

Як вживання кави впливає на зуби

Чи пам’ятаєте свою дитячу історію боротьби із невгамовними болями в зубах? Напевно, всі пригадують, як в дитинстві боялися стоматологічного кабінету через той відомий зубний біль, який виникав через любов до солодощів. Тоді пломби ставали своєрідними героями нашого дитинства, які в когось тримаються й досі, але, як з’ясувалося, про них також варто дбати.

За словами Юрія Мочалова, доктора медичних наук, професора кафедри хірургічної стоматології та клінічних дисциплін, вживання кави може прямим чином впливати на стан твердих тканин зубів, а також встановлені пломби. Таке відбувається через створення сприятливого середовища для бактерій, які є основною причиною розвитку карієсу. Як відомо, вони виробляють кислоту, яка також може пошкодити емаль зубів і сприяти утворенню зубних дірок.

“Дослідження вказують на пригнічувальний вплив кавових напоїв на розмноження окремих видів бактерій в порожнині рота людини, які формують біоплівки і зубний наліт. Як результат — утворення карієсу. Більш інтенсивним впливом володіє зелена кава, необсмажена. Обсмажена ж навпаки містить загалом менше натуральних біологічно активних речовин, які здатні впливати на ріст та розмноження бактерій”, – зазначає Юрій Мочалов.

У 21 столітті, де усмішка відіграє важливу роль, люди діляться на два табори: ті, хто не вживає каву, та хто робить це попри всякі заборони. Парадоксально, але саме ті, хто полюбляє відбілювати зуби, іноді піддаються чарам кавових зерен. Але насправді це дуже шкодить зубам після такого роду процедури: пігменти із кавового напою можуть проникати в мікротріщини на поверхні емалі, що робить її колір більш тьмяним. Крім цього, кава має кислотний характер, що може призвести до втрати мінералів та змін у структурі емалі, що робить її більш вразливою до забруднень та плям.

Але це далеко не все. Уявімо ситуацію: ви насолоджуєтеся чашкою кави, а потім раптово вирішуєте відкусити холодне морозиво або випити келих холодної води, як прийнято робити в Італії, – це і є своєрідний стрес для вашої емалі. Швидка зміна температури може призвести до появи мікротріщин та сколів у поверхневих шарах зубів, аналогічно тому, коли скло ламається при різкій зміні температури. Таким чином, обираючи поєднання гарячого та холодного, будьте готові до того, що ваші зуби теж можуть пройти своє “екстремальне випробування”, особливо, якщо це відбувається регулярно. Та попри негативний вплив кави, вона також містить антиоксиданти, які є корисними для організму.

Кава – не найгірший напій для зубів

Насамперед варто зазначити, що за даними біохіміків, в зеленій необсмаженій каві є цілий ряд біологічно активних речовин: стимулятор кофеїн, тригонелін, тобто алкалоїд, який знижує рівень цукру та ліпідів у крові, має противірусні і антибактеріальні властивості, володіє заспокійливим та проти больовим ефектом. Крім цього вона багата на нікотинову кислоту, що вважають вітамін РР, а також хлорогенову кислоту – поліфенольну сполуку, яка належить до потужних природних антиоксидантів та протизапальних речовин. До речі, сама вона здатна пригнічувати розмноження окремих вірусів, зокрема родини герпесів. Але важливо розуміти, що не всі компоненти кави зберігаються після її регулярної обробки під високими температурами.

“При обсмаженні кави переважна більшість корисних компонентів із зерна втрачається. Але в напоях із чорної кави присутні високомолекулярні меланоїдини (надають каві темного кольору), які здатні чинити протимікробний вплив на мікроорганізми, що знаходяться в ротовій порожнині, а також є антиоксидантами. Також зауважу, що термічна обробка кавових зерен призводить до появи в них альфа-дикарбонільних сполук, які мають виражені протимікробні властивості та зменшують рівень колонізації поверхні зубів бактеріями”, – додає Юрій Мочалов.

Дуже часто стоматологи порівнюють вплив кави з такими видами напоїв, як червоне вино, сік та пофарбовані газовані напої на стан твердих тканин зубів і наявних пломб. На диво, кава в цьому переліку не вважається небезпечним напоєм, оскільки не здатна прискорювати демінералізацію емалі, тобто втрату кальцію, як це може бути у випадку з вином. Газовані напої певно найбільш небезпечні в цьому списку, оскільки містять велику кількість цукру, з якими взаємодіють небезпечні бактерії, утворюючи кислоту. Це призводить до пошкодження емалі, підвищеної чутливості зубів та підтримки розвитку карієсу зубів. Щоб цього не сталося, варто дотримуватися порад лікарів та із обережністю ставитися до сумнівних засобів гігієни.

Механізм збереження білосніжності зубів: практичні поради

Насправді рекомендації стоматологів є загальнодоступними для всіх. Найважливіше – правильне та ретельне чищення зубів. Використовуйте м’яку зубну щітку та чистіть нею зуби мінімум 2 хвилини два рази на день, приділяючи увагу усім ділянкам, навіть важкодоступними. Робити це варто пастою, яка містить фтор, функцією якого є зміцнення емалі. Крім цього, додатково варто використовувати засоби міжзубної гігієни.

Доведеться і мінімізувати вживання кави та цукру, що зменшить ризики утворення плям і розвитку карієсу. А якщо вже відчули біль чи неприємні відчуття в зубах, не відкладайте візит до стоматолога, оскільки такі сигнали є можливістю найкращого вирішення проблеми на ранніх етапах. До того ж лікарі рекомендують робити це не тільки у разі проблем, але і щонайменше раз на пів року, бо систематичні перевірки та професійна гігієна можуть допомогти уникнути ускладнень.

Що стосується засобів відбілювання зубів в домашніх умовах. Стоматологи радять утриматися від використання приладів чи знарядь, які продаються у невідповідних на те місцях. Такі засоби для домашньої чистки можуть призвести до негативних наслідків, оскільки деякі з них містять агресивні хімічні речовини, які шкодять емалі, роблять зуби більш чутливими та вразливими до карієсу. Їхнє використання насправді ускладнює досягнення рівномірного кольору зубів, що виглядатиме неестетично. Також слід пам’ятати й про алергічні реакції через складники, що входять у дешеві матеріали. Тому, якщо виникає бажання зробити свою усмішку білішою, краще відразу звертатися до спеціалістів, уникаючи потенційних проблем.

Таким чином, коли ви знову будете насолоджуватися кавовими напоями, пам’ятайте: усмішка – це ваша візитна картка, а кава, хоч і смачна, може залишити свій слід. Усвідомлене вживання цього ароматного напою, а також догляд за вашими зубами – це можливість зберегти білосніжність та здоров’я ваших зубів.

Мирослав Лисович, студент відділення журналістики УжНУ, спеціально для Varosh

Фото: Віолетта Травницька