Ліки проти кайфу. “За” і “проти” легалізації медичного канабісу в Україні

Cannabis sativa – це ботанічна назва коноплі звичайної. Саме вона є основою ліків, які можуть допомогти мільйонам українців. І, як будь-яка рослина, це складний механізм, де є сотні ферментів, котрі можуть так чи інакше впливати на організм людини.

Та основна асоціація із канабісом – це психоделічний стан свідомості, якого можна досягти курнувши конопельки. Так, це – факт, однак коноплі – це не лише про кайф, а й про спосіб знеболення, придушення нудоти, заспокоєння, покращення сну тощо.

Наразі у майже 60-и країнах легалізований медичний канабіс. Україна ж лише на початку цього шляху. У липні цього року Верховна Рада України у першому читанні проголосувала за законопроєкт №7457, який фактично розпочинає процес легалізації медканабісу в нашій державі.

Varosh спробував розібратися, що ж таке медичний канабіс та чи дійсно він потрібен українцям.

Чим різниться медичний канабіс від рекреаційного?

Медичний канабіс – це узагальнена назва сортів коноплі, які вирощуються під наглядом та з дозволу держави. Компоненти таких рослин мають чітко визначені граничні норми канабіноїдів (сполуки канабісу), які використовуються лише у медичних цілях та під наглядом медиків.

Рекреаційний канабіс («травка», «марихуана») – рослина, яку вживають задля розваги, психоделічного стану, розслаблення. Такий канабіс легалізований повністю чи окремими адміністративними одиницями у семи країнах: Уругвай, Канада, Мальта, Нідерланди, окремі штати США, Іспанія, ПАР.

У медичних цілях використовують лише дві сполуки з сотень канабіноїдів: канабідіол (КБД) та Дельта-9-тетрагідроканабінол (ТГК). Якщо дуже спрощувати, то перший елемент має протизапальну, заспокійливу, болезнижувальну дію та не викликає психоактивних процесів. ТГК – умовно відповідає за «кайфову» реакцію. Але цей канабіноїд теж має протинудотну, знеболювальну дію тощо. Вміст одного й іншого канабіноїдів у ліках строго регламентується у всіх країнах, де легалізований медичний канабіс.

«Я гадаю, що люди не розуміють, що таке препарати на основі канабісу. – каже лікарка-неврологиня Олександра Янкович, – Це не значить, що люди будуть безконтрольно курити марихуану. Пацієнтам лікарі будуть виписувати препарати, як і будь-які інші, для того, щоб справитися із низкою симптомів. І вміст ТГК та КБД у цих препаратах строго регламентується. Якщо у рослині ТГК сягає до 30%, то у ліках його буде у 30 разів менше».

Медичний канабіс – це не самокрутка

Яна Осадча – журналістка УП.Життя та громадська активістка ГО “Афіна. Жінки проти раку” розповіла, що у 2019 році перенесла онкологію. І саме конопляне масло допомогло їй легше перенести процедуру внутрішнього опромінення. Вживання масла зняло тривогу та хвилювання, полегшило нудоту.

«Завдяки цьому препарату було легше перенести процедуру. Мені було спокійніше, зник страх, пропали неприємні відчуття щодо процедури, відбулося знеболення», – розповідає Яна. Вона наголошує, що масла коноплі – це не ліки, а лише допоміжний засіб при традиційному лікуванні. Рак канабісом не вилікуєш, але полегшити біль, нудоту чи зняти тривожність – такий спосіб допомагає.

Взагалі медичний канабіс дуже рідко використовують у вигляді інгаляцій. Найчастіше – це масла, пігулки, жуйки, мазі, супозиторії тощо.

Варто враховувати усі «за» та «проти» при призначенні ліків на основі канабісу

Лікарі акцентують, що варто враховувати усі нюанси при призначенні ліків на основі медканабісу. Для цього мусять бути розроблені МОЗом дуже чіткі протоколи застосування препаратів, визначено у яких умовах, які дози і форми препаратів призначати, хто це має робити та видаватися такі препарати мають виключно за рецептами.

«Вживання рекреаційного канабісу із часом впливає на інтелектуальні властивості людини, може викликати тривогу, залежність і т. д. Особливо, якщо там високий вміст ТГК, – розповідає Катерина Карпінська, лікарка-неврологиня. – Здавалося б, уже дуже просто. Достатньо взяти із канабісу усе корисне і відділити від некорисного. Але так не працює.

Ті ліки, які нині дозволені у Великій Британії, мають вміст ТГК та КБД у пропорції 1/1. Інакше, ефект від ліків, дуже непомітний. Звісно, що є лише олії із вмістом канабідіолу, але це навіть не ліки, а біологічні добавки. І її ефективність – замала. На жаль».

Пані Катерина виступає за дуже обережне введення таких ліків та переймається, що у разі легалізації, їх можуть призначати без розбору. Тому наголошує, що варто визначити чіткі рамки застосування ліків на основі канабісу.

«Якщо витримувати послідовність призначення препаратів, і лише у разі відсутності ефекту слабших ліків, які передбачені протоколом, призначати канабіноїди, то тоді можна легалізовувати канабіс. В іншому разі це ризик».

«Препарати мають призначати сертифіковані лікарі, які пройшли додаткове навчання. Бо нині в університетах не вчать, як і коли варто застосовувати медичний канабіс. У нас подібні препарати із вмістом ТГК повністю заборонені і тому, я вважаю, що після їх легалізації лікарі мають пройти експрес-курс для того, щоб могти призначати канабіноїди», – каже Олександра Янкович.

Лікарі побоюються, що легалізація без роз’яснення та чітких правил застосування, призведе до перевикористання ліків та призначення усім без розбору, як нині це є з антибіотиками.

«Це все-таки наркотичний засіб, тому його не можна безконтрольно виписувати. Ми ж не роздаємо на право і на ліво морфін», – каже Олександра Янкович.

Не варто впадати у крайнощі

Яна Осадча наголошує, що є дві крайнощі, в які впадають люди при обговоренні ліків на основі медичного канабісу: легалізація наркоманії та чудодійний ефект.

«Перша крайність – що після легалізації усім будуть продавати марихуану, що це – куріння косяк і легалізація наркоманії. Друга – що канабіс це панацея. Ні, це не так.

Мусимо пам’ятати, що ні про які косяки, розваги та рекреаційні заходи не йдеться. Йдеться про зняття симптомів, про заспокоєння, про ліки, які люди приймають, проходячи боротьбу з онкологією. Також варто пам’ятати, що медичний канабіс рак не лікує, страшенний біль не знімає. Тобто коли людина уже вживає рецептурні опіати від болю, то канабісом це не замінити. Хіба побіжно, як допоміжний захід», – говорить пані Яна.

«Варто розуміти, що у жодному разі препарати на основі канабісу не скасовують ваше основне лікування. Я вважаю, що канабіноїди варто вживати не замість основних ліків, а поряд з ними, як допоміжний варіант. Наприклад, при онкології. Але тут теж варто проводити більше досліджень, бо поки я не бачу однозначних звітів про користь медичного канабісу, яка б перекривала його недоліки», – говорить Катерина Карпінська.

То що із легалізацією?

Наразі в Україні медичний канабіс із вмістом ТГК під повною забороною. Адже ТКГ віднесено Кабміном до «Особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено».

Законопроєкт №7457, який проголосований у першому читанні, не вирішує питання легалізації ліків, оскільки потребує значних змін. Він більше декларативний, адже нема чітких правил вирощування конопель, їх переробки, сертифікації та виготовлення ліків. Як нема і протоколів МОЗ для застосування готових препаратів, і лікарів, які навчені застосовувати канабіноїди.

Юристка Вероніка Мильцева у своєму блозі написала: «Україна, намагаючись дуже швидко наздогнати міжнародну спільноту, законопроєктом №7457 лише тільки окреслює свій намір рухатись в бік легалізації канабісу. Залишаються дуже сирими питання вирощування канабісу, завезення на територію України певних компонентів для виготовлення продукції з канабісу, умови його розповсюдження та доступу до нього».

За словами неврологині Олександри Янкович, понад 2 мільйони українців потребують таких препаратів. Через війну росії в Україні кількість людей що потребують лікування канабісом, за окремими оцінками зросте утричі – до 6 мільйонів. У першу чергу через ПТСР (посттравматичний стресовий розлад). Важливо, щоб ліки були ефективними, безпечними та доступними. Бо якщо канабіс таки дозволять легально вирощувати в Україні, але лише для експорту, то це дасть вливання в економіку, однак на здоров’я українців ніяк не вплине.

Тож поки ми лише на початку шляху легалізації медичного канабісу.

Роман Сов’як для Varosh

Фото: “Діамед”, “Kopf Clinic”, Фейсбук-сторінка Яни Осадчої. Ілюстративні зображення згенеровані нейромережами