Ідеальна шкіра: все, що потрібно знати про купероз, пігментацію та видалення судин

Цей текст про купероз, пігментацію та видалення судин. Тема актуальна, адже саме влітку люди часто звертаються до дерматологів із цими питаннями. Чому виникають купероз та пігментація, як запобігати і як протистояти, які сучасні методи лікування, а також про видалення судин “жовтим лазером” – розповідає Тетяна Кіш, дерматолог-косметолог клініки апаратної косметології MediSkin в Ужгороді.

Купероз: причини, лікування, безпечне й швидке видалення судин

Купероз – це нагромадження розширених судин. Вражені капіляри просвічуються крізь тонку шкіру на обличчі, шиї, в зоні декольте та на інших ділянках тіла. Купероз супроводжується судинними зірочками синього або червоного кольорів.

«Буває, що судини дифузно “розсіяні” обличчям, виникає почервоніння. На першій стадії ми бачимо “рум’янець”, коли судини ще не сформувалися, але вже трапляються “припливи тепла, жару” обличчя. А на пізніших стадіях формуються судинки, прожилки, які вже чіткіше видимі. Буває, що судини утворюються “плямами”, “зірочками” – це гемангіоми», – пояснює Тетяна Кіш.

Найпоширеніші можливі причини куперозу:

Окремих чітких причин куперозу нема, це переважно сукупність факторів. Першочергово може йтися про генетичну схильність. Трапляється і під час гормональних змін, в пубертатний період (що є нормою), під час вагітності та після неї. Буває і в дітей: у Тетяни є маленька пацієнтка, в якої з народження “зірочки” по всьому обличчю.

Купероз може виникнути на тлі стресу: понервувалися – “почервоніли”.

Судини здатні розширюватися через порушення функцій печінки і загалом шлунково-кишкового тракту.

Якщо відбувається застій у лицевих венах, то судини стають “синюшними”, відтак може виникнути запалення. Обличчя можуть вкрити рожеві папули і згодом трансформуватися в гнійні.

Фактори загострення куперозу:

Є фактори, які сприяють загостренню. Стрес, куріння, алкоголь. Дуже часто почервоніння, запалення, папули спостерігаються при порушеннях дієти (якщо людина її дотримується), як-от поїла гострого, фастфуду, шоколаду, випила алкоголю, солодку воду – це все одразу відобразиться на шкірі.

Також негативно може вплинути сильне фізичне навантаження, якщо людина займається професійним спортом. Стан погіршується через тривале перебування під сонцем, тому що купероз пов’язаний із процесами терморегуляції організму, під впливом сонця судини розширюються.

У разі генетичної, гормональної схильностей до куперозу, то краще уникати ситуацій, про які йдеться вище.

«Якщо в когось в сім’ї є “червоні судини”, у вас буває жар шкіри, то можна стримати можливий розвиток куперозу, якщо уникати провокативних факторів».

Коли звернутися по медичну допомогу

Не варто зволікати з початковими проявами куперозу, а краще відразу звернутися до лікаря. Перші підозри розвитку патології – періодичне відчуття жару обличчя, коли “горять” щоки в стані спокою.

Шкіра при куперозі досить часто є чутливою, а при загостреннях стає вкрай вразливою, схильною до дерматитів, запальних процесів, буває, що свербить, пече.

«Найкраще звернутися на перших стадіях, аби ми взяли процес під контроль. Ми відразу пояснимо людині, які фактори можуть провокувати чи погіршувати стан, впливати на розвиток куперозу, – так пацієнт зможе уникнути прогресу захворювання».

При діагностуванні лікар зважає на аналізи, також можуть знадобитися консультації інших спеціалістів.

Лікування

Щодо лікування, то, зважаючи на індивідуальний випадок пацієнта, лікар може призначити засоби догляду, які будуть зволожувати, заспокоювати шкіру. Можливі й мезотерапія, PRP-терапія, ін’єкції колагену. Інколи призначаються медикаменти, як-от курс антибіотиків.

До речі, саме при куперозі важливо завжди використовувати сонцезахисний крем.

«Людям, у яких обличчя схильне до почервоніння, є виражені розширені “судинки” на шкірі, рекомендуємо мати для постійного користування вітамін С – у вигляді сироватки чи гелю – це дуже позитивно впливає на стінки судин. А вітамін С з ніацинамідом – це чудово для шкіри з куперозом. Ніацинамід розсмоктує застійні явища, зміцнює стінки судин, зменшує чутливість».

Нерідко ситуація є такою, що “зірочки”, “судинки” залишається просто видалити лазером, бо вони є і їх уже “не повернеш назад”. Тобто усунути косметичний дефект, відтак пояснити пацієнтові, як надалі вести спосіб життя, аби не загострювати стан.

Лазерне видалення судин

На Закарпатті, саме в MediSkin, є діодний лазер QuadroStar Pro YELLOW (на практиці називають “жовтим лазером”) німецької компанії Asclepion. Лазерне видалення судин – це безпечно, сучасно, швидко і відразу видно результат. Інколи достатньо одного сеансу.

Під час процедури не відбувається ураження шкіри. Якщо ж забирають велику кількість судин або ж із великої площі, то по завершенню шкіра кілька годин буде червоною, адже відбувається процес термокоагуляції.

«Цей лазер є безпечним. Єдина умова – обов’язкове використання сонцезахисту. Після лазерних процедур не можна виходити на вулицю без сонцезахисного крему, навіть через дорогу, в магазин. Особливо це важливо при пігментації. Взагалі, сонцезахисний крем має бути завжди – це як каву випити».

Також після сеансу щонайменше два тижні не можна ходити в лазню/сауну. Варто уникати алкоголю.

Якщо говорити про кількість процедур, то, як сказано вище, нерідко достатньо однієї. Інтервал між ними – щонайменше два тижні. Після видалення протягом двох тижнів судини ще можуть бути видимі. Це залежить і від діаметру судин, чи наприклад, від імунної системи організму.

Пігментація: як запобігати і як покращити стан із допомогою “жовтого лазеру”

Ще одна тема цієї публікації – пігментація.

Можливі причини пігментації:

«Це прозвучить досить банально, але найскладніший медичний випадок для нас – пігментація, тому що виникає швидко, а лікується довго, складно. Є дуже багато причин пігментації і складно виокремити якусь одну».

Пігментацію можуть спровокувати сонце, солярій або, наприклад, дисбаланс гормонів. До речі, раніше був міф, мовляв, якщо сонце посвітить на найбільш вразливу зону шкіри, то там і буде пігментація. А тепер доведено, що може обгоріти спина, а пігментація або меланома вискочать, наприклад, на обличчі.

Є також травматичний вид пігментації – коли шкіра травмувалася на досить глибокому рівні, і тоді може відбутися захисна реакція організму – утвориться пігмент, який захищатиме пошкоджену тканину.

Найчастіше пігментація трапляється в дорослому віці в жінок, може виникнути також під час вагітності. Інколи плями стають наслідком хронічного стресу, патології наднирників, гінекологічних недуг, у результаті певного інфекційного захворювання з вираженою інтоксикацією, яка згодом могла призвести до порушення метаболізму, а це все вилилося в пігментацію.

Як запобігти:

Тетяна Кіш наголошує, що пігментацію необхідно профілактувати.

«Пігментації можна запобігти, якщо сказати “ні” соляріям, засмаганню під палючим сонцем, а також не забувати про сонцезахисний крем. Засмагати треба в затінку і з нанесеним сонцезахисним кремом. Щодо солярію – це вже давно антитренд. Після нього жінки будуть приходити до лікаря з пігментацією, зморшками на обличчі».

Як лікувати:

Якщо пігментація таки з’явилася, то її можна тримати під контролем, не давати темніти на сонці. Якщо пігментація є хронічною, то її не можливо усунути, проте можна стримувати.

Призначення доглядової косметики, медикаментів – це вже 70-80% успіху у стримуванні пігментації. Наприклад, арбутин, коєва кислота, вітамін С – це все в різних комбінаціях за інструкцією від лікаря.

Щодо процедур апаратної косметології, то “жовтий лазер” освітлює пігментацію. Окрім апаратної косметології, у комплексному лікуванні можуть призначати шліфування, пілінги, мезотерапію (як-от мезококтейль із коєвою кислотою, арбутином, вітаміном С, що вводиться під шкіру) та домашній догляд.

«Перший результат “висвітленої” жовтим лазером пігментації не є кінцевим (тобто треба трохи часу й терпіння). До речі, під час цієї процедури ми також прибираємо судини, які дуже часто стають підґрунтям для розвитку пігментації».

Тетяна згадує пацієнтку, в якої розвинулася пігментація на тлі вагітності, шкіра була як в леопарда. Навіть закордонні спеціалісти не могли допомогти. У MediSkin жінці провели два сеанси “жовтого лазеру”, призначили догляд із космецевтикою, що зупиняє утворення нового пігменту, – тепер пігментація практично непомітна.

Контакти мережі клінік MediSkin:

Ужгород, вул. Льва Толстого, 33/1 Тел.: (067) 167 5000 Тел.: (095) 711 4494.

Мукачево, вул.Парканія, 5а (навпроти головного входу в поліклініку) Тел.: (067) 169 5000.

Хуст, вул. Корятовича, 9/2 Тел.: (097) 966 5000.

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Текст: Евеліна Гурницька, Varosh

Фото: Карл Смутко

***на правах реклами