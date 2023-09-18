Електронна медична карта Medcard24 для вашої зручності та безпеки

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Розвиток сучасних технологій дає можливість не лише здійснювати покупки онлайн чи відвідувати віртуальні заклади, але й значно покращити рівень медичного обслуговування. У цьому плані зручним і корисним для жителів України став онлайн-сервіс Medcard24, який забезпечує багато потрібних функцій як для пацієнтів, так і працівників медичних закладів. Достатньо лише пройти за посиланням https://medcard24.net/, щоб зареєструватися та надалі отримувати всю необхідну інформацію стосовно свого здоров’я, записуватися на прийом до лікаря тощо.

Що потрібно для отримання електронної картки пацієнта?

Цей сервіс вважається одним з найбільш простих та комфортних засобів співпраці лікаря та пацієнта. Для останніх варто лише відкрити власний кабінет на порталі та внести туди певні дані. Найзручніше користуватися додатком з мобільного телефону, щоб мати всю необхідну інформацію під рукою.

Основні моменти, які обов’язково варто врахувати новим користувачам:

для оформлення електронної медичної карти (ЕМК) потрібно попередньо підписати декларацію з сімейним лікарем;

до одного номеру телефону можна прив’язати кілька пацієнтів — це можуть бути діти, батьки, родичі, при цьому варто вибрати «головного пацієнта»;

процедура реєстрації не займає багато часу та не передбачає використання великої кількості даних;

для входу на сторінку свого кабінету потрібні лише номер телефону та пароль.

Економія часу, зручність та конфіденційність — головні переваги користування такою платформою, які вже встигли оцінити користувачі з України.

Що забезпечує Medcard24?

Відсутність черг та швидкий запис без особливих проблем — це те, що робить даний сервіс популярним. Окрім того, електронна медична картка надійно зберігає особисту інформацію пацієнта, не допускаючи до неї сторонніх осіб. Її розділи передбачають наявність історії, де можна відстежити всі події, пов’язані з хворобами та відвідуванням лікарів.

Через ЕМК здійснюється ефективна взаємодія між лікарем і пацієнтом у плані призначення лікування та його виконання. Всі рецепти, діагнози та плани лікування надійно зберігаються на сторінках карти, не допускаючи втрат результатів обстежень та інших непорозумінь.