20 найпопулярніших запитань про зуби. Розповідає ужгородська стоматологиня Ірина Трегубова

Партнерська публікація

Здавалось би що-що, а про стоматологію ми вже точно знаємо все: як чистити зуби, боротися із карієсом, берегти пломби і коли відвідувати стоматолога. Однак лікарям навіть у час вільного доступу до інформації знову й знову доводиться мати справу зі вкрай запущеними випадками. Для багатьох людей догляд за зубами і ротовою порожниною зводиться максимум до ранкового чищення, а одна тільки думка про похід до лікаря викликає страх і несприйняття.

Отже, є потреба ще раз повернутися до «зубної» теми, нагадати про правила догляду, а заодно розвінчати бородаті міфи, пов’язані зі стоматологією.

20 найпопулярніших запитань про зуби ставимо Ірині Трегубовій, відомій ужгородській стоматологині, лікарці загального профілю із 15-річним досвідом роботи.

Головний принцип її роботи – максимально просто доносити інформацію. «Коли зрозуміло, то не страшно», – запевняє Ірина. Тож поїхали:

1. Скільки все ж таки разів на день потрібно чистити зуби?

Тут нічого не змінилося з часу наших дитячих пізнань про зуби. Двічі на день достатньо – вранці і ввечері, за умови ретельного вичищення кожного зуба. В ідеалі – після кожного прийому їжі. На жаль, культура догляду за зубами в нашому суспільстві досі низька. Якщо люди 20-річного віку вже більш-менш знайомі з правилами, то час від часу до мене потрапляють 30-річні пацієнти, які дивуються, що чистити зуби потрібно не тільки вранці.

2. Відколи починати чистити зуби?

З появи першого зуба. От як тільки прорізався – відразу його чистити. Це не буде ідеальна чистка, але для того, щоб у дитини виробилася звичка догляду за зубами, це потрібно робити відразу.

3. Щітки: з натуральним чи штучним ворсом, прямі-нахилені, електричні-механічні, м’які-жорсткі… Яку купити, як часто міняти, як нею користуватися?

Порадитися зі своїм стоматологом, у якого ви спостерігаєтеся, бо тільки він може підказати, яка щітка потрібна саме вам. Фронтальну групу зубів можна оцінити і самостійно після чищення – залишився наліт, чи ні. Електрична завжди чистить краще. До ультразвукової є вужчі вимоги, тобто її можна не всім, оскільки є протипоказання. Так само – іригатори. Все потрібно вичистити на 360 градусів. Приділити особливу увагу ділянкам, де зуби змикаються, щільно прилягають один до одного. Тому в хід повинні йти не тільки щітки, а й зубні нитки, йоршики. Взагалі зараз на ринку багато девайсів для порожнини рота і є з чого вибрати. Щодо жорсткості-м’якості – рекомендація лікаря, який оцінить стан ваших ясен. Міняти зубну щітку потрібно з появою перших ознак зношування, не рідше, ніж раз на три місяці, також важливо змінювати її після застуди для запобігання повторного захворювання.

4. Зубна паста: зі фтором, чи без?

Тут також повинен дати пораду ваш лікар, з’ясувавши клінічний стан зубів, ротової порожнини і всього організму.

Якщо говорити в загальному, то для закарпатців, які зазвичай вживають питну воду з надлишком фтору, не рекомендовано його додавати в організм ще й у складі зубної пасти. Особливо, якщо на емалі вже присутні плями флюарозу. Тому шукаємо зубну пасту без фтору. Дітям до трьох років також не рекомендується користуватися зубною пастою, що містить цей хімічний елемент.

5. Білосніжна усмішка за допомогою штучного відбілювання: за і проти.

Хімічне та лазерне відбілювання зубів – популярна процедура, але дивимося за показами. Якщо немає категоричних «ні», тоді можна. Звісно, за умови кваліфікованого лікаря, якісного апарату і гелю. Якщо лазер, то не частіше одного разу на рік. Холодне світло – раз на два роки. Далі тривалість результату залежить від того, наскільки часто ви вживаєте пігментовані продукти.

6. Вініри: плюси, мінуси, підводне каміння…

Вініри – класна косметологічна накладка, яка дозволяє приховати нерівності зуба, вроджені чи механічні пошкодження, створити колір, який подобається. Часто 16-річні дівчата просять їх поставити, навіть коли власні зуби живі й здорові. Тут головне пам’ятати основне: вініри – це штучне втручання, яке травмує емаль. Але якщо пломби вже стоять, особливо на передніх зубах, це створює серйозний дискомфорт, дисколорит після перенесених антибіотиків, коли зуби нерівні через стирання по висоті, тоді без вінірів не обійтися. Це якісна заміна фотополімерних пломб, яка дає хороший результат.

7. Імпланти?

Імпланти – це штучні замінники відсутнього живого зуба, які вживлюються в кістки верхньої чи нижньої щелеп як протези. На щастя, нещодавній бум на них значно вщух, тому що доходило до абсурду – люди видаляли здорові зуби і вставляли імпланти.

Якщо ж зуба все ж таки бракує і ресурси організму дозволяють (коли є достатня кількість кісткової тканини і немає інших протипоказань), тоді дозволяється ставити імпланти. Але слід пам’ятати, що як би він ідеально не був поставлений, все одно досягти ідеальної зв’язки з іншими зубами неможливо.

8. Чи досі існує процедура виривання зубів?

Так. Якщо врятувати зуб не вдається і він шкодить навколишнім тканинам, тоді його необхідно позбутися. Якщо його все ж таки можна зберегти, оцінюємо кілька факторів: висота зовнішньої частини зуба, скільки здорової тканини залишається, стан його кореневої системи і навколишньої зв’язки. Якщо хоча би два фактори грають у плюс, тоді зуб можна залишити. Але процедура видалення зуба не є такою страшною, як часто її собі в уяві малюють пацієнти.

9. Що краще: терпіти біль чи пити знеболювальні?

Біль – природна захисна реакція організму, але терпіти його не потрібно. Давно доведено, що біль викликає стрес, який, у свою чергу, призводить до підвищення тиску, рівня цукру в крові, зниження імунітету. Це все дуже небезпечно. По-друге, той, хто хоча би колись мав справу із гострим зубним болем, знає, яка це біда і справжня мука. Тому потрібно прийняти знеболювальне, негайно зв’язатися зі своїм лікарем та домовитися про прийом. Звісно, що навіть найсильніший анальгетик не допоможе позбутися причини болю, але виручить вас до зустрічі зі стоматологом.

10. Чому видаляють зуби мудрості?

«Вісімки» або треті моляри зазвичай прорізаються у віці 16-26 років, коли людина вже доросла і свідома, тому їх називають зубами мудрості. Вони відносяться до людських рудиментів, оскільки еволюційно втратили своє першочергове призначення. Колись людина ними активно пережовувала їжу, щелепи були міцніші й ширші. Але з переходом на більш м’яку їжу людська щелепа зменшилася і місця крайнім зубам не залишилося. Тому вони часто намагаються втиснутися в зубний ряд, ростуть криво, посувають сусідів, через щільність часто виникає карієс, доступ туди складний і це провокує масу проблем. Для того, щоб уникнути ускладнень із цими зубами, потрібно час від часу робити рентген, спостерігати за їхнім ростом. Лікар порекомендує вам видалити «вісімку» через ряд причин. Наприклад, якщо мають місце гнійно-запальні процеси, надмірне скупчення зубів, і це призводить до їх зміщення. Якщо усіх цих показань немає, місця для росту зуба мудрості достатньо, тоді його не потрібно видаляти.

11. Золоті коронки. Повернення можливе?

Ще зовсім недавно ми з цього могли посміятися, але нова тенденція доводить, що золото знову входить у моду. Відразу заспокою, що мова не про такі фікси, як були колись, але властивості цього м’якого пластичного металу дуже підходять для стоматології. Тому зараз золото використовується за основу, яка зверху покривається керамікою. Все виглядає естетично й натурально.

12. Брекети. Чому зараз усі їх носять і навіть виставляють напоказ?

Це також своєрідна данина моді, хоча, дійсно дуже корисна річ в ортодонтії. В основному брекети встановлюють із 14 років і вони відповідають за положення зубів. Якщо кістка маленька і не швидко розвивається, тоді використовуються пластинки. Вони працюють на розвиток щелепи, а пізніше положення зубів вирівнюється брекетами. Їх ставити ніколи не пізно, тому людство залюбки користується цим девайсом. Вони доступні за ціною, є різних кольорів, виготовляються із різноманітних матеріалів. Результат чудовий – у людини з’являється рівна приваблива усмішка.

Такий же ефект досягається ще елайнерами і капами.

13. Чи можливо вилікувати пародонтит і пародонтоз?

Так, якщо на це є сильна воля і бажання пацієнта. Пародонтит і пародонтоз – захворювання пародонта, тобто тканин, які оточують зуби. Обидва процеси впливають на всю зубо-щелепну систему, супроводжуються запаленням, часто з тривалою дистрофічною зміною тканин, яка призводить до розхитування і випадіння цілого зубного ряду. Перше захворювання на початковій стадії, за умови правильної діагностики і ефективної терапії, повністю виліковується. Пародонтоз характеризується безсимптомним перебігом. Дзвіночок про його появу – збільшення міжзубних проміжків через зменшення кістки. Пародонтоз вимагає постійного профілактичного лікування для підтримки стабілізації процесу. Але часто після зняття гострого стану людина розслабляється і припиняє лікування, тому здається, що цю хворобу неможливо здолати.

14. Як часто потрібно робити профілактичні візити до стоматолога?

Раз на півроку достатньо. За цей період не виникне великого карієсу. Якщо маленький дефект, він легко усувається і своїх тканин залишається більше. А чим більше живого, тим довше живе зуб.

15. Медикаментозний сон, седація і місцева анестезія: шкода чи користь?

Користь і комфорт, особливо при дентофобії – страху лікування зубів. Якщо больові відчуття відлякують пацієнта і перешкоджають лікуванню, тоді це єдиний вихід. Препарати і дозування ретельно перевірені. Якщо немає протипоказань, не потрібно боятися.

16. Як допомогти дитині побороти страх перед стоматологом?

Тут все починається із батьків. Звісно, якщо мама каже: будеш неслухняним, то я тебе відведу до стоматолога, – тоді цей страх буде присутній все життя. Позитивні налаштування, тональність, пояснення, чому потрібно лікувати зубки, дають гарний результат. Далі – справа самого лікаря. Можна все влаштувати так, що візит до стоматолога перетвориться на свято. Приємно відзначити, що мої вже дорослі пацієнти згадують дитячі візити з приємною ностальгією.

17. Цифрова стоматологія. Що це таке?

Це інша планета. Дійсно, сьогодні ми можемо констатувати, що живемо в тому майбутньому, яке колись описували фантасти. Люди дивуються, коли камера переводить зображення щелеп у цифровий формат і 3D-проєкцію. Цю модель можна повернути, розкласти, роздивитися недоступні ділянки, збільшити мікроскопічну частинку, побачити майбутній результат роботи – як виглядатимуть вініри, якої форми буде зуб, його колір, змоделювати імплант і зрозуміти, де і як він стоятиме. Комп’ютерна томографія дає картину кісткової тканини і коренів. Наприклад, у нашій клініці IRDENT є внутрішньоротовий сканер 3Shape для складних цифрових рішень у стоматології. Усе можна спрогнозувати до початку роботи і ретельно продумати кожну деталь. Словом, прорив у стоматології стався колосальний і це дає вражаючі можливості.

18. Чи правда, що захворювання зубів впливають на інші органи в організмі?

Абсолютна правда. Зуби пов’язані із серцем, кровоносною системою, ЛОР-органами. Положення прикусу – це постава, шия, тиск, жовчно-кишковий тракт. Невилікуваний зуб може призвести до несподіваних сумних наслідків. Вже доведено, що карієс, парадонтит викликають цілий ряд хронічних інфекційних захворювань всього організму. Патогенні мікроби локалізуються в нирках, суглобах, органах зору, у головному мозку, викликаючи ревматизм, міокардит, нефрит. Підліткові вугрі і стафілокок також часто можна вилікувати, повернувши здоров’я зубам.

19. Чи можна лікувати зуби вагітним?

Якщо ви плануєте вагітність, то краще всі процедури пройти заздалегідь, адже хворий зуб – це джерело інфекції, яка може вплинути на стан всього організму і на здоров’я малюка. Якщо ж ви не встигли цього зробити, або раптово дізнались про вагітність, відвідати стоматолога потрібно в будь-якому разі. Залежно від виду проблеми, після ретельної діагностики клінічної ситуації, лікар призначить правильний і безпечний період для лікування зубів. У першому триместрі від стоматологічних втручань краще утриматися. 4-6 місяців вважається найбільш оптимальним періодом. Анестезія так само призначається індивідуально.

Загалом під час вагітності рекомендується відвідувати стоматолога в кожному триместрі, оскільки з організму майбутніх мам активно виводиться кальцій – на будову кісткових тканин у дитини, змінюється ступінь мінералізації, а це призводить до проблем із зубами.

20. Як уберегти себе від інфекцій і вірусів під час відвідування стоматологічного кабінету?

Це вкрай важливе питання, особливо в умовах сучасних викликів і пандемій. Звісно, що, в першу чергу, це відповідальність медичних установ. Але і пацієнт повинен бути на сторожі свого здоров’я. Тому раджу дотримуватися таких правил:

довіряти свої зуби тільки сертифікованим професійним клінікам і лікарям;

стежити, чи всі медичні працівники працюють у стерильних рукавичках;

усі інструменти повинні бути запаковані в спеціальні індивідуальні пакети або ж дістаються зі стерильних камер із синім світлом;

ви маєте право попросити перевірити, як перед вашим візитом стерилізується робоче місце.

Нехай ваші зубки будуть здоровими і ніколи не приносять вам клопоту. А для цього потрібно дбати про них. Обирайте якість життя, не відкладайте візит до стоматолога. Гарних вам усмішок!

Стоматологічна клініка «IRDENT»

м. Ужгород, вул. Заньковецької, 48,а.

т. 066 298 69 03

Інстаграм: irdent_uzh

Фейсбук

Varosh

На правах реклами