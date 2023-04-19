Життя на новому місці. Як Ужгородський інтеграційний центр допомагає переселенцям освоїтися на Закарпатті

Протягом 4 місяців вимушено переміщені особи та ті, хто працює з ними, мали можливість побувати на заняттях з арттерапії в Ужгороді.

Основна мета проєкту “Ужгородський інтеграційний центр” — зменшити рівень внутрішньої напруги, психологічно розвантажити, а також сприяти знайомству та інтеграції з місцевими жителями громади.

Арттерапія: допомогти через малюнок

Ужгородський молодіжний інтеграційний центр було засновано ГО “Простір молоді” навесні минулого року. Власне, сама організація діє вже 9 років і за цей реалізувала кілька проєктів, спрямованих на розкриття потенціалу молоді Закарпаття. Зокрема, протягом 2020-22 років запустила мережу молодіжних хабів у громадах області.

— З початком повномасштабного російського вторгнення ми вирішили використати свій досвід роботи з молоддю та разом з партнерами зі Львова, Чернівців та Івано-Франківська створити мережу інтеграційних центрів на Заході Україні, — каже Аліна Шимон, керівниця центру.

Зараз центр розширив сферу своєї діяльності та працює не тільки з молоддю, а й з іншими групами вимушено переміщених осіб.

Останній проєкт пов’язаний з психологічною допомогою через арттерапію — терапію мистецтвом.

Це метод психотерапії, який дозволяє з допомогою творчості пережити внутрішні конфлікти, тривогу, страхи, що турбують людину. Арттерапія підходить не лише дітям, а й дорослим.

Під час заняття психолог не розпитує учасників, що з ними відбувається чи що вони відчувають, а натомість створює умови, в яких кожен може самостійно обрати творчий інструмент для самозцілення. Це підхід, в якому зцілює процес, а не результат.

— Арттерапія допомагає зняти напругу завдяки тому, що ми працюємо монотонно, і поки концентруємося на малюнку, наприклад, коли розмальовуємо дрібні деталі мандали, не маємо часу думати про щось інше, окрім поточної діяльності, — каже психологиня Наталія Боднар. — Водночас треба розуміти, що це не універсальний спосіб. Інколи така надмірна концентрація, яка вимагає зосередженості та уваги, може ще більше роздратувати. Тоді можемо використати, наприклад, експресивне малювання, де у прямому сенсі “виливаємо” фарбою свої емоції.

Терапія як можливість інтегруватися



Юлія Сапса, яка минулого року евакуювалася на Закарпаття з Броварів, їздила на заняття з Мукачева, де зараз проживає.

— Арттерапія для мене — це продуктивне проведення часу з можливістю трохи порелаксувати, малюючи під музику. І дізнатися щось нове, бо якщо я не навчаюся, я деградую.

Юлії подобається Закарпаття, але каже, що поки має труднощі з інтеграцією на місці:

— На жаль, поки не вдалося знайти друзів саме серед закарпатців. Я відвідую подібні тренінги, щоб з кимось познайомитися, але знайомлюся переважно з такими ж переселенцями, як і я.

Але більшість із них вже виїхали за кордон:

— Повернутися вони не можуть — це тимчасово окуповані території. Знайти роботу не зі сфери обслуговування — складно, мало офісної роботи. Тому люди шукають за кордоном роботу та житло. Я деякий час працювала віддалено.Бо я, наприклад, юристка, і мені не вдалося знайти відповідну роботу в Мукачеві.

Тому такі заняття дуже важливі для мене, так я спілкуюся з іншими людьми за роботою, та ще й опановую нове заняття.

За словами Аліни Шимон, такі заходи найчастіше відвідують мами з дітьми, яким треба було таке розвантаження.

Всі анонси подій Ужгородського Центру можна знайти у його телеграм-каналі. Там на регулярній основі проводять безкоштовний English Speaking Club.

“Поверніть рутину у своє життя”



В рамках проєкту відбувалися не тільки майстер-класи, а й групові заняття з психологинею Наталією Бондар. Зараз спеціалістка окремо проводить терапію для тих, хто пережив травматичні події.

Пані Наталія відзначає, що заняття з арттерапії також допомагають повернути рутину, а отже і стабільність у життя вимушено переміщеної особи:

— Зараз найбільше людей тригерить не тільки наявність зовнішньої небезпеки, як-от ракетні обстріли, а й внутрішньої нестабільності. Йдеться про відповідь на питання: “Що я буду робити завтра? Де я буду через тиждень?”.

Стабільності можна досягти рутиною. Тому намагайтеся якнайбільше планувати все — від візитів до стоматолога та перукаря до занять з арттерапії — це дасть ґрунт під ногами й впевненість у завтрашньому дні, — радить психологиня.

Підсумками занять організатори та учасники задоволені.

— Проєкт вважаю успішним та потрібним, бо на всі наші заходи приходило дуже багато людей, інколи всі охочі навіть не вміщалися у кімнату. Хоч проєкт підходить до завершення, але ми б його з радістю повторили, бо такі заходи мають відгук, — розповідає Аліна Шимон.

— З наших відвідувачів, які ще з минулого року ходили на заходи у Центр, ніхто не повернувся додому, бо більшість — з тимчасово окупованих територій або з тих, де зберігається велика ймовірність ворожих обстрілів. Тому маємо подбати, аби вони успішно інтегрувалися на новому місці. Я читаю відгуки й розумію, що хоча б наші постійні відвідувачі (а це біля півсотні людей) мають на Закарпатті місце, де почувають себе в спокої та безпеці.

Галина Гичка, Varosh

Фото зі фб-сторінки ГО “Простір молоді”

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