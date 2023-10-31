З військовим зник зв’язок. Що робити і чого точно робити не варто

Представниця Асоціації родин захисників «Азовсталі» Євгенія Синельник ще на початку літа розповіла в інтерв’ю Радіо Свобода, що досі близько 1900 захисників «Азовсталі» перебуває у російському полоні. І це не враховуючи інших полонених українських військових. Ще майже 15 тисяч військовослужбовців зникли безвісти за особливих обставин. Таку цифру озвучив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко. І, на жаль, таких людей з кожним днем російської агресії стає все більше.

Varosh вирішив нагадати родинам українських військових алгоритм дій у випадку втрати зв’язку із захисником чи виявлення його в полоні.

Військовий не виходить на зв’язок понад три дні. Що робити?

Родичам варто зв’язатися із побратимами військового. Якщо контакту з ними нема, то зв’яжіться із безпосереднім командиром, командиром частини або зателефонувати на гарячу лінію частини, де служить ваш родич.

«Якщо з військовослужбовцем відсутній зв’язок тривалий час (більше 10-и діб – авт.), а змоги зв’язатися із командиром немає, то зверніться до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, з якого була мобілізована особа, та перевірте чи є сповіщення від військової частини про підтвердження статусу «зниклого безвісти», – розповіли у пресслужбі Закарпатського ОТЦК та СП.

Якщо інформація про зникнення вашого рідного підтвердилась, тоді варто звернутися до Нацполіції із відповідною заявою.

Це можна зробити у найближчому відділку поліції.

Якщо минуло більше 10-и днів від втрати зв’язку і у жодній інстанції нема інформації про близького – звертайтеся до поліції. Саме цей правоохоронний орган розшукує зниклих за особливих обставин.

Які дані варто надати поліції?

У родичів кожного військового має бути зібраний пакет документів та даних, які можуть згодитися в екстреній ситуації:

дані про особу (ПІБ, паспортні дані, копії ідентифікаційних документів),

копія військового квитка чи хоча б його номер, записані дані про звання, військову частину, військово-облікову спеціальність,

контактні дані побратимів та командирів,

контакти ТЦК, який мобілізував людину та військової частини, де вона служить,

номер гарячої лінії частини, бригади чи угруповання, де проходить службу військовий.

Ці дані – це те, що допоможе вам швидше знайти родича та допоможе поліції швидше ідентифікувати військового та обставини, за яких він зник безвісти. Крім того, варто передати поліції зібрані фото, відео, дані про минуле місце перебування військового та його побратимів.

Чого робити не варто у жодному разі?

У пресслужбі Закарпатського ОТЦК та СП наголошують, що не варто публікувати в соціальних мережах світлини воїна у військовій формі з вказуванням останнього місця його перебування, вказувати номер військової частини, звання тощо. «Така інформація може нашкодити здоров’ю чи життю вашого рідного», – повідомляють у відомстві.

«Точно не варто поширювати інформацію в соціальних мережах, не скидати фотографії військового, бо це тільки може ускладнити повернення наших захисників на територію України, – каже Андрій Крючков, Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Закарпатській області.

– Є випадки, коли протягом тривалого часу відсутній зв’язок із військовим і ця особа виконує певні завдання навіть на території, яка не контролюється українським урядом, може бути в цивільному одязі чи переховуватися в громадян України на тимчасово окупованій території, а тут її військове фото із усіма даними родичі уже виставили в інтернет. Це може зашкодити поверненню її на контрольовану частину України. Я уже не кажу, що ці дані можуть використовувати шахраї.

Часто рідним у відчаї дзвонять чи пишуть невідомі й запевняють, що військовий у полоні і його повернуть за винагороду, або розшукають зниклого. Обережно: це – афера».

Наразі жодного звернення від родин зниклих чи полонених військових про шахрайство до закарпатської поліції не надходило, повідомили в Головному управління Нацполу в нашій області.

Отож, якщо втратили зв’язок із рідним, не виставляйте про нього інформацію в Інтернет!

Що робити, коли керівники військових частин не надають документи про статус «зниклих безвісти»?

Офіційний статут «безвісти зниклий» важливий для родин військових для подальших юридичних процедур та для отримання офіційних виплат. Бувають випадки, коли родичам на словах підтверджують, що людина зникла, але юридично цей факт не встановлений. У такому випадку варто звертатися за допомогою до представників уповноваженого із прав людини в регіонах.

«Бувають випадки і вони, на жаль, не поодинокі, коли, скажімо так, військове керівництво не дуже контактне. У такому випадку треба звертатися на гарячу лінію Уповноваженого ВРУ з прав людини.

Якщо це стосується безпосередньо мешканців Закарпатської області, то можна звернутися безпосередньо до мене, як до представника Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Закарпатській області за телефоном громадської приймальні – 097 431 41 73. – каже Андрій Крючков. – У нас є велика кількість звернень, що родини військовополонених, зниклих безвісти чи загиблих не отримують відповідні документи в строки визначені законом. На процедури є 30 діб, через воєнний стан термін пролонгований до 45-и, але не більше. Якщо строки порушено, то уже ми втручаємося, щоб відновити права людей.

Військовий в полоні. Що робити родичам?

Алгоритм дій майже незмінний: збір даних, контактування із командиром, військовою частиною ТЦК, поліцією та представниками омбудсмена. Водночас тут додаються ще й спецслужби – Служба безпеки України та Головне управління розвідки Міноборони. Адже саме ці служби займатимуться у подальшому поверненням військовополонених чи цивільних осіб, затриманих на окупованих територіях.

Ще у березні 2022 року в Україні створили Координаційним штаб з питань поводження з військовополоненими, який займається поверненням з полону українських захисників, обміном військовополонених, координує роботу різних відомств та служб у цьому напрямку. Фахівці цього штабу розробили детальну інструкцію для родичів полонених та зниклих безвісти, яку можна прочитати тут. Також ще одним органом, який займається полоненими є «Об’єднаний центр з координації пошуку та звільнення незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України СБУ». Сюди автоматично передаються справи, які відкриває поліція щодо полонених. Якщо Нацпол розшукує людей безвісти зниклих, то СБУ і ГУР працюють із військовополоненими.

Крім того, є орган, який займається аналітикою усіх цих справ та створює списки полонених, зниклих чи загиблих військових. Це – Національне інформаційне бюро. Кожна із вказаних організацій має гарячі лінії чи онлайн-форми для подачі заяв. Тому родичі можуть звертатися за допомогою віддалено.

Замість висновку

Наразі в Україні багато організацій, як державних, так і міжнародних працюють над поверненням військовополонених чи пошуку безвісти зниклих. Але завжди перший крок за рідними й близькими військових.

Варто про всяк випадок мати набір документів та володіти основними даними про свого родича-військового, його командирів та побратимів. Відтак варто подавати заяви та постійно контактувати із слідчими та правозахисниками. На усі випадки українські фахівці розробили чіткі алгоритми дій, який кожному варто дотримуватися у таких прикрих випадках та у жодному разі не оприлюднювати дані військовослужбовця у соцмережах.

Роман Сов’як для Varosh

Фото надані співрозмовниками та з відкритих джерел

Головне зображення ілюстративне