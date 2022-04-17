Як закарпатські митці перетворили непридатні шоломи на арт-допомогу армії

В галереї «Ужгород» художники з різних куточків України презентували проєкт «АНТИДОТ».

Історія ідеї незвична. На адресу волонтерів із Руху підтримки закарпатських військових з-за кордону у якості гуманітарної допомоги надійшло понад 100 сталевих шоломів зразка Другої світової війни, які були списані ще у 80-х роках минулого століття. Звісно, як засоби захисту вони непридатні. Але, як кажуть, у господарстві все стане у пригоді. Тому, аби не викидати, волонтери запропонували художникам покреативити із залізяччям. Ідею підтримали 42 митці із Закарпаття, Львова і Києва. Було вирішено готові роботи продавати, а гроші переказувати на потреби 128 гірсько-штурмової бригади, аби військові все ж таки отримали користь із цього гуманітарного товару.

Результат флешмобу представили на виставці. До експозиції ввійшли 36 шоломів від 22 художників. Решта поки що в роботі.

Арт-об’єкти вражають розмаїттям. Кожен автор втілив власну ідею на невеличкій площі випуклої сталі. Тут зображені квіти, зруйновані міста, багато патріотичної символіки й, звісно, вказівник напрямку руху російського корабля.

Скульптор Василь Роман гуцульський костюм доповнив «мольфарським» шоломом-невидимкою з джутовими нитками.

Художник Тарас Табака створив інсталяцію. На трьох шоломах зображені літери російської символіки. Втім, якщо попереду поставити нашу «А», вийде «Азов» – український полк, який наводить жах на окупантів.

– Вони цими мітками самі підписали собі вирок. А «Азова» бояться як чорт ладану. Тож нехай наші хлопці й далі їх кошмарять. Червоне на моїх шоломах – це винесені мізки рашистів, чого я їм і бажаю, – розтлумачив свій задум автор.

Організатори пояснили назву проєкту:

«Антидот – єдиний механізм протидії при попаданні токсинів до тіла. Флешмоб закарпатських художників – антитоксин до російської агресії та процесу нашої денацифікації. Це – вияв власної позиції представників різних поколінь, мистецьких уподобань на реалії та події, в яких ми живемо з 24 лютого. Кожен шолом – це власна опірність навалі й брехні. Кожен шолом – це власний захист світу від наруги та мародерства».

Акція не обмежена в часі. До неї долучається все більше митців. Придбати арт-шоломи може кожен охочий у галереї «Ужгород» або ж онлайн на сторінці «АНТИДОТ – флешмоб закарпатських художників».

Лариса Липкань, Varosh

Фото: Каріна Асад