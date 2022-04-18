Facebook
Instagram
Telegram
YouTube
Війна

Як повернутися до нормального життя, не забуваючи про війну

18 Квітня 2022 126

Колонка психологині Андріани Гренцер про те, чому важливо повернутися на роботу, чи можна радіти в час війни та як шукати власний ресурс.

Новина, що росія напала на Україну у перші дні практично паралізувала українців. Попри те, що всі швидко мобілізувалися і пішли у військо або волонтери, у наших головах “засіла” війна, а також страх, тривога та паніка, які вона принесла.

Та люди — це істоти, що можуть швидко адаптуватися до будь-яких умов. Минув 54 день війни, багато хто відновив роботу, бізнес і ми намагаємося ЖИТИ. Останнє слово ключове. Якщо головна мета ворога — забрати ЖИТТЯ, то ми, як сміливий народ, який чинить небувалий спротив, мусимо і продовжуємо ЖИТИ.

Якщо ви повернулися до звичного життя це не означає, що ви забули про війну чи вам байдуже до людей, які страждають. Працювати — це означає підіймати економіку. Ті, хто не працює, бо волонтерить, дає безмежну підтримку всім постраждалим. А отже разом — ми одна велика команда, яка працює на перемогу!

Як працювати ефективно у час війни з максимальною користю для держави й так, аби ми самі залишалися у ресурсі?

Перш за все прийняти реальність такою, як вона є. Треба зрозуміти, як свою енергію спрямувати у правильне річище. Ми повинні робити те, що можемо і вміємо. А це — вже дуже багато. У себе на консультаціях, а також від знайомих я часто чую, що вони недостатньо роблять, що треба більше й краще. Волонтери, які по 12 годин на ногах, вважають, що вони могли б ще більше допомагати; воїни, які відважно захищають свою країну на передовій, вважають, що могли б знешкоджувати ворога краще й швидше; мої колеги, які багато працюють та ще встигають відвідувати додаткові навчання, аби бути ще кращими та ще ефективнішими, теж вважають, що могли б ще більше докладати зусиль.

Люди, ви робите дуже, дуже багато!

Тут зачаїлася пастка, в яку можна легко потрапити — сильно хвилюючись за інших ми забуваємо подбати про себе!

Тож запамятайте правило перше — “Спочатку подбай про себе!”. Якщо ви в ресурсі, то ви можете принести більше користі своїй країні у цей важкий час.

Тож як подбати про себе у час війни:

Тіло:

Дихання. У стані стресу ми не достатньо добре і глибоко дихаємо, це може викликати гіпервентиляцію. Тому – нормалізуйте дихання. Зробіть наступні кроки: глибокий вдих — затримка на 3 секунди — видих — затримка на 3 секунди. Зробіть 3 підходи.

Це дозволить вашій вегетативній системі прийти в норму.

Мозок. Ведіть щоденник, пишіть на папері свої почуття та переживання. Займайтеся улюбленими заняттями – читайте, слухайте музику, грайте в улюблені ігри.

Харчування. При страху та тривозі виробляється кортизол (гормон стресу), який мобілізує організм, а також адреналін та норадреналін для реакцій “бий” або “біжи”.

Наше завдання вивести надмірний кортизол:

Психологія. Страх, тривога та паніка не виникають на порожньому місці. Згадайте події, що відбувалися раніше і мали такий самий ефект. Випишіть на папір, проаналізуйте, чому те, що сталося, викликало у вас негативну реакцію, відстежуйте думки та тригери, які викликають тривогу.

А також – частіше згадуйте позитивні події.

Чи можна радіти в час війни?

Дуже важливо давати собі право на ВСІ емоції. Це нормально злитися, ненавидіти, радіти, сумувати, почуватися винним.

Багато людей відчувають провину вцілілого. Провина вцілілого — це вид провини, що розвивається у людей, які пережили (вижили) у ситуації, що загрожувала життю. Люди можуть почуватися винними за те, що вижили або знаходяться в безпеці, поки інші помирають. Інші ж можуть думати про те, що могли б зробити щось таке, що, на їх думку, змінило б результат.

Симптоми провини вцілілого:

Що робити?

І пам’ятайте! У стані емоційного виснаження наш мозок здатний до катастрофізації. Він не розуміє різниці між тим, що відбувається насправді й тим, що ми думаємо. Мозок може фільтрувати позитив, бо еволюційно він налаштований на виживання і шукає небезпеку, тому нам треба вчитися помічати ті гарні речі, які з нами відбуваються.

Сьогодні ми єдині як ніколи й у нас одна мрія на всіх — перемогти! І ми це неодмінно зробимо!

Бережіть себе — бережіть Україну!

Андріана Гренцер, спеціально для Varosh

0 #

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Рух підтримки закарпатських військових: живий організм, який працює на перемогу

Як закарпатські митці перетворили непридатні шоломи на арт-допомогу армії

Я не бачив сенсу евакуйовуватись з сім’єю без бізнесу: історія власника майстерні Святослава Сиваша

Рудольф Балажинець: місія «волонтер»