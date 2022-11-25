Військова пошта: як волинські волонтери розбудували логістику на передову

Волонтерський проєкт «Військова пошта» – це група людей на чолі з луцьким підприємцем Павлом Цапюком, які забезпечують повне коло постачання всього необхідного прямо на передову. Від збору заявок від військових підрозділів до викупу за кордоном.

Вони доставляють військовим продукти, амуніцію, ліки та передачки від рідних та близьких. А ще на власному прикладі показують, що тил працює і не забуває про тих, завдяки кому ми досі живі.

Журналісти Район.Луцьк поспілкувалися з засновником «Військової пошти» Павлом Цапюком та волонтерами Олександром Смолярчуком та Віктором Бехнюком.

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