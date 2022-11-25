Facebook
Instagram
Telegram
YouTube
Війна

Військова пошта: як волинські волонтери розбудували логістику на передову

25 Листопада 2022 2

Волонтерський проєкт «Військова пошта» – це група людей на чолі з луцьким підприємцем Павлом Цапюком, які забезпечують повне коло постачання всього необхідного прямо на передову. Від збору заявок від військових підрозділів до викупу за кордоном.

Вони доставляють військовим продукти, амуніцію, ліки та передачки від рідних та близьких. А ще на власному прикладі показують, що тил працює і не забуває про тих, завдяки кому ми досі живі.

Журналісти Район.Луцьк поспілкувалися з засновником «Військової пошти» Павлом Цапюком та волонтерами Олександром Смолярчуком та Віктором Бехнюком.

0 #

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Безпека та якість: яке навчання обрати для дитини під час війни. Розбираємося на прикладі ліцею Educator

Як родині, яка приймає переселенців, отримати компенсацію за «комуналку» – інфографіка

Дружини закарпатських військових. Як це ‒ триматися в тилу

Як переселенцям отримати медичну допомогу поза місцем реєстрації, – інфографіка